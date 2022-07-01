https://arabic.sputniknews.com/20220701/أبو-ظبي-تستحوذ-على-شركتين-مصريتين-للنقل-البحري-مقابل-140-مليون-دولار-1064516779.html
أبو ظبي تستحوذ على شركتين مصريتين للنقل البحري مقابل 140 مليون دولار
أبو ظبي تستحوذ على شركتين مصريتين للنقل البحري مقابل 140 مليون دولار
أعلنت مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية، اليوم الجمعة، اتفاقها على الاستحواذ على حصة بنسبة 70% في كل من شركتي "ترانسمار" الدولية للنقل البحري و"ترانسكارجو... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
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وفقا لبيان صادر عن المجموعة المملوكة لحكومة أبو ظبي، بلغت القيمة الإجمالية للصفقة 514 مليون درهم (140 مليون دولار تقريبا)، حسبما نقل موقع "مصراوي".ومن المقرر تمويل الصفقة بالكامل من الاحتياطات النقدية للمجموعة، التي بلغت 3 مليارات درهم بتاريخ 31 مارس/ آذار 2022، في ما يعد أول استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبو ظبي.تعمل "ترانسمار" كخط للحاويات في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الأفريقية، ونفذت خلال العام الماضي نحو 109 آلاف عملية مناولة للحاويات النمطية.أما "تي سي آي"، فهي شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية، وهي مشغل الحاويات الحصري فيه، وتدير خطين رئيسيين للعمليات هما البضائع الصب والحاويات، وأجرت 92.5 ألف عملية مناولة لحاويات نمطية و1.2 مليون طن من البضائع الصب في العام الماضي.حققت الشركتان خلال الأشهر الإثني عشر شهرا الماضية عائدات تعادل نحو 325 مليون درهم، وأرباحا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك بلغت 108 ملايين درهم.وقالت أبو ظبي في بيانها: "تواصل الإدارة سعيها لتحقيق معدل نمو على أساس سنوي من ثلاث خانات خلال عام 2022، مدفوعة بنمو حجم التداول ورسوم الشحن المرتفعة السائدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220529/مسؤول-الإمارات-تسعى-لاستثمار-15-مليار-دولار-في-مصر-خلال-العقد-المقبل-1062860831.html
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اقتصاد, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أبو ظبي تستحوذ على شركتين مصريتين للنقل البحري مقابل 140 مليون دولار
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أعلنت مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية، اليوم الجمعة، اتفاقها على الاستحواذ على حصة بنسبة 70% في كل من شركتي "ترانسمار" الدولية للنقل البحري و"ترانسكارجو الدولية" المصريتين.
وفقا لبيان صادر عن المجموعة المملوكة لحكومة أبو ظبي، بلغت القيمة الإجمالية للصفقة
514 مليون درهم (140 مليون دولار تقريبا)، حسبما نقل موقع "مصراوي".
ومن المقرر تمويل الصفقة بالكامل من الاحتياطات النقدية للمجموعة، التي بلغت 3 مليارات درهم بتاريخ 31 مارس/ آذار 2022، في ما يعد أول استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبو ظبي.
تعمل "ترانسمار" كخط للحاويات في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر
والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الأفريقية، ونفذت خلال العام الماضي نحو 109 آلاف عملية مناولة للحاويات النمطية.
أما "تي سي آي"، فهي شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية، وهي مشغل الحاويات الحصري فيه، وتدير خطين رئيسيين للعمليات هما البضائع الصب والحاويات، وأجرت 92.5 ألف عملية مناولة لحاويات نمطية و1.2 مليون طن من البضائع الصب في العام الماضي.
حققت الشركتان خلال الأشهر الإثني عشر شهرا الماضية عائدات تعادل نحو 325 مليون درهم، وأرباحا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك بلغت 108 ملايين درهم.
وقالت أبو ظبي
في بيانها: "تواصل الإدارة سعيها لتحقيق معدل نمو على أساس سنوي من ثلاث خانات خلال عام 2022، مدفوعة بنمو حجم التداول ورسوم الشحن المرتفعة السائدة".