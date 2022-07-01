https://arabic.sputniknews.com/20220701/إعلام-قراصنة-إيرانيون-يخترقون-مواقع-إلكترونية-لشركات-سياحة-إسرائيلية-ويسربون-معلومات-300-ألف-عميل-1064488611.html
إعلام: قراصنة إيرانيون يخترقون مواقع إلكترونية لشركات سياحة إسرائيلية ويسربون معلومات 300 ألف عميل
إعلام: قراصنة إيرانيون يخترقون مواقع إلكترونية لشركات سياحة إسرائيلية ويسربون معلومات 300 ألف عميل
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، باختراق قراصنة إيرانيين لمواقع إلكترونية لشركات سياحة إسرائيلية. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T08:29+0000
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وذكرت القناة العبرية الـ 12، صباح اليوم الجمعة، أن مجموعة من القراصنة الإيرانيين نجحوا في اختراق مواقع إلكترونية لشركات سياحة إسرائيلية، وتسريب معلومات شخصية لما يزيد عن 300 ألف عميل.وذكرت القناة العبرية أن الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل وصلت إلى الساحة في إسرائيل، حيث تم اختراق مواقع حجز العطلات للفنادق المملوكة لشركة "Gol Tours" الإسرائيلية، وتسريب المعلومات الشخصية لمئات الآلاف من الإسرائيليين، ما بين أرقام هواتف وعناوين طبية حساسة.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه قبل نحو أسبوعين، اخترق قراصنة إيرانيون هذه الشركة الإسرائيلية التي تدير أكثر من 20 موقعا فندقيا خاص بحجز الإجازات، وهي مواقع يرتادها الجميع في البلاد، وتسريب معلومات خاصة جدا بعملاء يزيد عددهم عن 300 ألف عميل.وفي سياق متصل، نشرت مجموعة "هاكرز" (قراصنة)، الثلاثاء الماضي، بيانات شخصية لنحو 140 ألف إسرائيلي، بعدما اخترقت عددا من المواقع السياحية، بحسب إعلام عبري.وقالت قناة "كان" الرسمية إن مجموعة "Sharp boys" التي نشطت مؤخرا ضد أهداف إسرائيلية، تزعم أنها اخترقت 4 مواقع شركات سياحية في إسرائيل، مضيفة أن هذه الشركات هي مجموعة فنادق "إسروتيل" وفنادق "دان" و"تريفاجو" و"ميني هوتيل".وأشارت إلى أن القراصنة شنوا أيضا هجوم "حجب الخدمة" (DDOS) على موقع "hotel4u.co.il" الخاص بالتعريف وحجز الفنادق في إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/إسرائيل-تفتح-تحقيقا-بشأن-تسريب-مناقشات-أمنية-مغلقة-خاصة-بإيران-1064480856.html
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أخبار العالم الآن, إسرائيل, إيران
إعلام: قراصنة إيرانيون يخترقون مواقع إلكترونية لشركات سياحة إسرائيلية ويسربون معلومات 300 ألف عميل
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، باختراق قراصنة إيرانيين لمواقع إلكترونية لشركات سياحة إسرائيلية.
وذكرت القناة العبرية
الـ 12، صباح اليوم الجمعة، أن مجموعة من القراصنة الإيرانيين نجحوا في اختراق مواقع إلكترونية لشركات سياحة إسرائيلية، وتسريب معلومات شخصية لما يزيد عن 300 ألف عميل.
وذكرت القناة العبرية أن الحرب السيبرانية بين إيران وإسرائيل
وصلت إلى الساحة في إسرائيل، حيث تم اختراق مواقع حجز العطلات للفنادق المملوكة لشركة "Gol Tours" الإسرائيلية، وتسريب المعلومات الشخصية لمئات الآلاف من الإسرائيليين، ما بين أرقام هواتف وعناوين طبية حساسة.
وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه قبل نحو أسبوعين، اخترق قراصنة إيرانيون هذه الشركة الإسرائيلية التي تدير أكثر من 20 موقعا فندقيا خاص بحجز الإجازات، وهي مواقع يرتادها الجميع في البلاد، وتسريب معلومات خاصة جدا بعملاء يزيد عددهم عن 300 ألف عميل.
وفي سياق متصل، نشرت مجموعة "هاكرز" (قراصنة)، الثلاثاء الماضي، بيانات شخصية لنحو 140 ألف إسرائيلي
، بعدما اخترقت عددا من المواقع السياحية، بحسب إعلام عبري.
وقالت قناة "كان
" الرسمية إن مجموعة "Sharp boys" التي نشطت مؤخرا ضد أهداف إسرائيلية، تزعم أنها اخترقت 4 مواقع شركات سياحية في إسرائيل، مضيفة أن هذه الشركات هي مجموعة فنادق "إسروتيل" وفنادق "دان" و"تريفاجو" و"ميني هوتيل".
وأشارت إلى أن القراصنة شنوا أيضا هجوم "حجب الخدمة" (DDOS) على موقع "hotel4u.co.il" الخاص بالتعريف وحجز الفنادق في إسرائيل.