https://arabic.sputniknews.com/20220701/فور-تنصيبه-رئيسا-للوزراء-في-إسرائيل-يائير-لابيد-يتلقى-رسالة-قوية-من-نتنياهو-1064505992.html

فور تنصيبه رئيسا للوزراء في إسرائيل... يائير لابيد يتلقى رسالة قوية من نتنياهو

فور تنصيبه رئيسا للوزراء في إسرائيل... يائير لابيد يتلقى رسالة قوية من نتنياهو

أجرى بنيامين نتنياهو، رئيس المعارضة الإسرائيلي الحالي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء المؤقت، يائير لابيد. 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T13:35+0000

2022-07-01T13:35+0000

2022-07-01T13:35+0000

أخبار إسرائيل اليوم

انتخابات الكنيست الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو

أخبار العالم الآن

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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن نتنياهو أجرى اتصالا بيائير لابيد هو الأول من نوعه، منذ تولي الأخير مهام منصبه، والتي بدأت مساء أمس الخميس.وشدد نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، على يائير لابيد، أن يسود الأمن في البلاد خلال الأشهر الأربعة المقبلة، وهي الفترة التي سيتولى فيها لابيد رئاسة الوزراء، حتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، موعد إجراء الانتخابات البرلمانية للكنيست الـ 25.وأعرب بنيامين نتنياهو عن أمله في أن تكون فترة أو ولاية يائير لابيد فترة يسودها الأمن والاستقرار في البلاد.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد أعلن، الأربعاء الماضي، عزمه عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للكنيست.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن بينيت قد أبلغ أعضاء كتلته أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة، وأنه سيبقى رئيس وزراء بديلا، حيث قرر تسليم قيادة حزب "يمينا" الذي يترأسه لـ أيليت شاكيد، رقم 2 في الحزب، وهي تتولى مقعد وزارة الداخلية في الائتلاف الإسرائيلي الحالي.وتولى يائير لابيد، وزير الخارجية في حكومة بينيت، رئاسة الوزراء في البلاد، بعد تنحي بنييت، وقراره عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي رقم 14 في تاريخ البلاد.

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أخبار إسرائيل اليوم, انتخابات الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن