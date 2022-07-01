https://arabic.sputniknews.com/20220701/استطلاع-رأي-إسرائيلي-يظهر-قدرة-نتنياهو-على-تشكيل-حكومة-جديدة-1064481928.html
استطلاع رأي إسرائيلي يظهر قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة جديدة
استطلاع رأي إسرائيلي يظهر قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة جديدة
أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، قدرة بنيامين نتنياهو، رئيس المعارضة الحالي في البلاد، على تشكيل حكومة جديدة في تل أبيب. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T07:47+0000
2022-07-01T07:47+0000
2022-07-01T07:47+0000
إسرائيل
بيني غانتس
بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن
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وذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، أنه في أحدث استطلاع رأي، بدا بإمكان الكتلة اليمينية في الكنيست وحزب "الليكود" المعارض بقيادة بنيامين نتنياهو، القدرة على تشكيل حكومة إسرائيلية، بـ 63 مقعدا في الكنيست.وأكدت الصحيفة أنه في حال تحالف نتنياهو أو حزب الليكود الحاكم السابق، مع إيليت شاكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلية والزعيمة الجديدة لحزب "يمينا"، بدلا من نفتالي بينيت، الذي قرر عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في بلاده، فإن بإمكان نتنياهو تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.وجاء في استطلاع الرأي الأخير، إنه في حال أجريت انتخابات الكنيست الـ 25 هذه الأيام، فإن بإمكان حزب الليكود الحصول على 34 مقعدا، ويليه يائير لابيد، رئيس الوزراء المؤقت، رئيس حزب "يوجد مستقبل" بـ 21 مقعدا، ثم حزب "الصهيونية الدينية" بـ 10 مقاعد، وحزب "أزرق أبيض" بقيادة بيني غانتس، وزير الدفاع، 9 مقاعد، وحزب "يمينا"، بزعامة إيليت شاكيد، 4 مقاعد.ومن خلال هذا الاستطلاع للرأي، يمكن لنتنياهو الاتفاق مع شاكيد على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بـ 63 مقعدا في الكنيست.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد أعلن، الأربعاء الماضي، عزمه عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للكنيست.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن بينيت قد أبلغ أعضاء كتلته أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة، وأنه سيبقى رئيس وزراء بديلا، حيث قرر تسليم قيادة حزب "يمينا" الذي يترأسه لـ أيليت شاكيد، رقم 2 في الحزب، وهي تتولى مقعد وزارة الداخلية في الائتلاف الإسرائيلي الحالي.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, بيني غانتس, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن
استطلاع رأي إسرائيلي يظهر قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة جديدة
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أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، اليوم الجمعة، قدرة بنيامين نتنياهو، رئيس المعارضة الحالي في البلاد، على تشكيل حكومة جديدة في تل أبيب.
وذكرت صحيفة معاريف
العبرية، صباح اليوم الجمعة، أنه في أحدث استطلاع رأي، بدا بإمكان الكتلة اليمينية في الكنيست وحزب "الليكود" المعارض بقيادة بنيامين نتنياهو، القدرة على تشكيل حكومة إسرائيلية، بـ 63 مقعدا في الكنيست.
وأكدت الصحيفة أنه في حال تحالف نتنياهو
أو حزب الليكود الحاكم السابق، مع إيليت شاكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلية والزعيمة الجديدة لحزب "يمينا"، بدلا من نفتالي بينيت، الذي قرر عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في بلاده، فإن بإمكان نتنياهو تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
وجاء في استطلاع الرأي الأخير، إنه في حال أجريت انتخابات الكنيست الـ 25 هذه الأيام، فإن بإمكان حزب الليكود الحصول على 34 مقعدا، ويليه يائير لابيد، رئيس الوزراء المؤقت، رئيس حزب "يوجد مستقبل" بـ 21 مقعدا، ثم حزب "الصهيونية الدينية" بـ 10 مقاعد، وحزب "أزرق أبيض" بقيادة بيني غانتس
، وزير الدفاع، 9 مقاعد، وحزب "يمينا"، بزعامة إيليت شاكيد، 4 مقاعد.
ومن خلال هذا الاستطلاع للرأي، يمكن لنتنياهو الاتفاق مع شاكيد على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بـ 63 مقعدا في الكنيست.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد أعلن، الأربعاء الماضي، عزمه عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة للكنيست.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن بينيت قد أبلغ أعضاء كتلته أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة
، وأنه سيبقى رئيس وزراء بديلا، حيث قرر تسليم قيادة حزب "يمينا" الذي يترأسه لـ أيليت شاكيد، رقم 2 في الحزب، وهي تتولى مقعد وزارة الداخلية في الائتلاف الإسرائيلي الحالي.