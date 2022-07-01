https://arabic.sputniknews.com/20220701/مثل-مشهد-تشييع-شيرين-أبو-عاقلة-الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-جنازة-مواطنة-فلسطينية-في-الخليل-فيديو-1064503413.html

كما في تشييع شيرين أبو عاقلة... الجيش الإسرائيلي يهاجم جنازة مواطنة فلسطينية... فيديو

كما في تشييع شيرين أبو عاقلة... الجيش الإسرائيلي يهاجم جنازة مواطنة فلسطينية... فيديو

هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، جنازة مواطنة فلسطينية أثناء محاولة نقلها إلى داخل بلدة بيت أمر، شمالي مدينة الخليل بالضفة الغربية. 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T12:55+0000

2022-07-01T12:55+0000

2022-07-01T13:08+0000

أخبار العالم العربي

شيرين أبو عاقلة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062120232_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_277e2cc93f5665d3da6072b122552276.jpg

وذكرت وكالة شهاب، مساء اليوم الجمعة، أن القوة الإسرائيلية منعت إدخال جثمان المواطنة المتوفية إلى بلدتها، شمالي الخليل، دون أي سبب، ودفع الجنود الإسرائيليون، الجثمان، أكثر من مرة وحاولوا إسقاطه.وأكدت الوكالة الفلسطينية أن مشهد مهاجمة جنازة المواطنة الفلسطينية، اليوم الجمعة، هو مشهد متكرر لما جرى في جنازة الصحفية والإعلامية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، في الحادي عشر من مايو/أيار الماضي.وتصدى الشبان الفلسطينيون الحاملون لنعش جثمان المواطنة المتوفية إلى قوات الجيش الإسرائيلي، وسعوا لإدخاله بالقوة إلى داخل البلدة من أجل دفنها في مقبرتها، رغم إطلاق الجنود الإسرائيليين لقنابل الغاز والصوت بالمكان، وهو الأمر الذي أدى لإصابة بعضهم بالاختناق.وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في تقرير لها، الجمعة الماضية، مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بنيران القوات الإسرائيلية، وليس بنيران فلسطينية طائشة كما زعمت إسرائيل في وقت سابق.ونقلت وكالة "عمون" عن المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، رافينا شمدساني، قولها بأن المفوضية خلصت إلى أن "استشهاد مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في مايو/ أيار الماضي جاء بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي".وفي وقت سابق، رفضت السلطة الفلسطينية، "تسليم المقذوف الذي قتلت به الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، إلى إسرائيل".وقال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، في تصريح مع قناة الجزيرة: "إنه لا يجوز تسليم إسرائيل المقذوف الذي قتلت به شيرين أبو عاقلة لأنها المسؤولة عن القتل".وكانت قناة "الجزيرة" القطرية أجرت تحقيقا وقالت إنه كشف أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة انطلقت من بندقية طراز ((M4، وأن الرصاصة وهي من عيار 5.56 ملّم (القناة القطرية نشرت صورتها) تستخدمها القوات الإسرائيلية وهي من النوع الخارق للدروع.وأوضحت القناة وفق نتائج تحقيقها التي قالت إنه استند إلى آراء خبراء عسكريين أن "تشوها أصاب الرصاصة بعد دخولها رأس شيرين وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها".وعلق الجيش الإسرائيلي، على تحقيق "الجزيرة". وقال الجيش: "في أعقاب التحقيقات التي عُرضت في الأيام الأخيرة بطريقة منحازة - عرض الجيش الإسرائيلي مجددا على الفلسطينيين نقل الرصاصة التي أطلقت على الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم العربي, شيرين أبو عاقلة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم