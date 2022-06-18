https://arabic.sputniknews.com/20220618/وزير-العدل-الفلسطيني-يكشف-سبب-عدم-تسليم-المقذوف-الذي-قتلت-به-شيرين-أبو-عاقلة-إلى-إسرائيل-1063818723.html

وزير العدل الفلسطيني يكشف سبب عدم تسليم المقذوف الذي قتلت به شيرين أبو عاقلة إلى إسرائيل

وزير العدل الفلسطيني يكشف سبب عدم تسليم المقذوف الذي قتلت به شيرين أبو عاقلة إلى إسرائيل

رفضت السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، "تسليم المقذوف الذي قتلت به الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، إلى إسرائيل". 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T13:20+0000

2022-06-18T13:20+0000

2022-06-18T13:20+0000

شيرين أبو عاقلة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، في تصريح مع قناة الجزيرة، "إنه لا يجوز تسليم إسرائيل المقذوف الذي قتلت به شيرين أبو عاقلة لأنها المسؤولة عن القتل".وكانت قناة الجزيرة القطرية أجرت تحقيقا وقالت إنه كشف أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة انطلقت من بندقية طراز ((M4، وأن الرصاصة وهي من عيار 5.56 ملّم (القناة القطرية نشرت صورتها) تستخدمها القوات الإسرائيلية وهي من النوع الخارق للدروع.وأوضحت القناة وفق نتائج تحقيقها التي قالت إنه استند إلى آراء خبراء عسكريين أن "تشوها أصاب الرصاصة بعد دخولها رأس شيرين وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها".وعلق الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، على تحقيق الجزيرة. وقال الجيش: "في أعقاب التحقيقات التي عُرضت في الأيام الأخيرة بطريقة منحازة - عرض الجيش الإسرائيلي مجددا على الفلسطينيين نقل الرصاصة التي أطلقت على الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة".وأكد الجيش أن السلطة الفلسطينية تجري من وقت لآخر تحقيقات مشتركة مع إسرائيل، معتبرا أن "رفض الفلسطينيين تحريك الرصاصة وإجراء تحقيق مشترك يشير إلى اعتباراتهم".وأضاف الجيش: "نُذكر أن الحديث يدور عن حادثة عملياتية كجزء من عملية اعتقال في مخيم جنين للاجئين حيث وقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين".وتابع: "منذ الحادث، يقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق واستيضاح ملابسات مقتل الصحفية. كما أمر رئيس الأركان هذا الأسبوع بتوسيع التحقيق في حوادث إطلاق النار التي قُتلت فيها أبوعاقلة في 11 مايو/أيار 2022".

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شيرين أبو عاقلة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم