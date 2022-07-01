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"نورد ستريم" تعلن إغلاق خط أنابيب "التيار الشمالي" للصيانة
"نورد ستريم" تعلن إغلاق خط أنابيب "التيار الشمالي" للصيانة
أعلنت شركة "نورد ستريم"، المشغلة لخطي أنابيب الغاز، عن إغلاق خطي غاز "التيار الشمالي" من 11 إلى 21 يوليو/ تموز للصيانة وفق جدول زمني محدد. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T12:17+0000
2022-07-01T12:17+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وكتبت الشركة في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الجمعة: "من 11 إلى 21 يوليو/ تموز من عام 2022، ستغلق شركة "نورد ستريم" مؤقتًا كلا سلسلتي خط أنابيب الغاز التابعتين لها لتنفيذ أعمال الصيانة المجدولة، بما في ذلك اختبار العناصر الميكانيكية وأنظمة التشغيل الآلي، لضمان التشغيل الفعال والآمن والموثوق في خطي أنابيب الغاز".وتم التأكيد في البيان أنه قد "تم الاتفاق على الجدول الزمني وخطة العمل مسبقًا مع شركاء نورد ستريم لنقل الغاز من المنبع إلى المصب".وقد يؤدي إغلاق خط الأنابيب، الذي أصبح الآن المسار الرئيسي لإمدادات الغاز الروسية، إلى تفاقم نقص الغاز في السوق الأوروبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220326/ميدفيديف-نورد-ستريم-2-لديه-مستقبل-جيد-إذا-فكر-شركاء-روسيا-بعقلهم-1060474795.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

"نورد ستريم" تعلن إغلاق خط أنابيب "التيار الشمالي" للصيانة

12:17 GMT 01.07.2022
© Photo / Nord Stream 2/Axel Schmidt"التيار الشمالي_2"
التيار الشمالي_2 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Photo / Nord Stream 2/Axel Schmidt
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أعلنت شركة "نورد ستريم"، المشغلة لخطي أنابيب الغاز، عن إغلاق خطي غاز "التيار الشمالي" من 11 إلى 21 يوليو/ تموز للصيانة وفق جدول زمني محدد.
وكتبت الشركة في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الجمعة: "من 11 إلى 21 يوليو/ تموز من عام 2022، ستغلق شركة "نورد ستريم" مؤقتًا كلا سلسلتي خط أنابيب الغاز التابعتين لها لتنفيذ أعمال الصيانة المجدولة، بما في ذلك اختبار العناصر الميكانيكية وأنظمة التشغيل الآلي، لضمان التشغيل الفعال والآمن والموثوق في خطي أنابيب الغاز".
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وتم التأكيد في البيان أنه قد "تم الاتفاق على الجدول الزمني وخطة العمل مسبقًا مع شركاء نورد ستريم لنقل الغاز من المنبع إلى المصب".
وقد يؤدي إغلاق خط الأنابيب، الذي أصبح الآن المسار الرئيسي لإمدادات الغاز الروسية، إلى تفاقم نقص الغاز في السوق الأوروبية.
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