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إيران تدين "العدوان الإسرائيلي" الجديد على طرطوس السورية
إيران تدين "العدوان الإسرائيلي" الجديد على طرطوس السورية
أدان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "العدوان الإسرائيلي، صباح اليوم على جنوب طرطوس بسوريا، واصفا الاعتداءات الإسرائيلية، بمحاولة لإظهار دمشق... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
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وأوضح عبد اللهيان، خلال زيارته إلى العاصمة السورية، دمشق، اليوم السبت: "إيران تدين العدوان الصهيوني، على جنوب طرطوس، الكيان الصهيوني، يحاول باعتداءاته إظهار دمشق كمدينة غير آمنة لعرقلة عودة المهجرين السوريين"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأعلنت سوريا، صباح اليوم السبت، أن "إسرائيل شنت هجوما على مدينة طرطوس غربي البلاد بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط".وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن إسرائيل نفذت عدوانا جويا بعدة صواريخ استهدفت جنوب طرطوس، مضيفة أن القصف استهدف عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوبي طرطوس.وأشارت إلى أن القصف الصاروخي الإسرائيلي أدى إلى إصابة 2 من المدنيين، إضافة إلى بعض الأضرار المادية.ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه حوالي الساعة 6.30 (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم، نفذت إسرائيل "عدوانا جويا بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفا عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس".وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، بينهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المادية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
إيران تدين "العدوان الإسرائيلي" الجديد على طرطوس السورية
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أدان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، "العدوان الإسرائيلي، صباح اليوم على جنوب طرطوس بسوريا، واصفا الاعتداءات الإسرائيلية، بمحاولة لإظهار دمشق كـ"مدينة غير آمنة" لعرقلة عودة السوريين.
وأوضح عبد اللهيان، خلال زيارته إلى العاصمة السورية، دمشق، اليوم السبت: "إيران تدين العدوان الصهيوني، على جنوب طرطوس، الكيان الصهيوني، يحاول باعتداءاته إظهار دمشق كمدينة غير آمنة لعرقلة عودة المهجرين السوريين"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأعلنت سوريا، صباح اليوم السبت، أن "إسرائيل شنت هجوما على مدينة طرطوس
غربي البلاد بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط".
وذكرت وكالة الأنباء السورية
، أن إسرائيل نفذت عدوانا جويا بعدة صواريخ استهدفت جنوب طرطوس، مضيفة أن القصف استهدف عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوبي طرطوس.
وأشارت إلى أن القصف الصاروخي الإسرائيلي أدى إلى إصابة 2 من المدنيين، إضافة إلى بعض الأضرار المادية.
ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله إنه حوالي الساعة 6.30 (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم، نفذت إسرائيل
"عدوانا جويا بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفا عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس".
وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، بينهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المادية".