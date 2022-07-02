https://arabic.sputniknews.com/20220702/البحرين-وأمريكا-توقعان-مذكرات-تفاهم-بهدف-تعزيز-مكافحة-تمويل-الإرهاب-والأمن-السيبراني-1064545246.html

البحرين وأمريكا توقعان مذكرات تفاهم بهدف تعزيز مكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني

البحرين وأمريكا توقعان مذكرات تفاهم بهدف تعزيز مكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني

وقَّعت البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، مذكرات تفاهم بهدف تعزيز مكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني. 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T15:41+0000

2022-07-02T15:41+0000

2022-07-02T15:41+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت وكالة الأنباء البحرينية- بنا، إن "وزير الداخلية الفريق أول راشد بن عبد الله آل خليفة، الذي يزور واشنطن حالياً، عقد لقاءً مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، وبحث معه عدداً من القضايا والتعاون في مجالات مختلفة".ووفقاً للوكالة الرسمية، فقد "وقع الجانبان 3 مذكرات تفاهم بين الوزارتين، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وأنظمة الطائرات المسيرة"، مشيرة إلى أن "آل خليفة أكد أهمية التعاون الدولي في مجال أنظمة الطائرات بدون طيار، في ظل ما تشكله من مخاطر خلال السنوات الأخيرة".ولفتت إلى أن "التعاون الدولي المستمر أمر حيوي في مكافحة الهجمات الإلكترونية وبناء قدرات الأمن السيبراني"، معربة عن تطلع البحرين إلى العمل بشكل أوثق مع الولايات المتحدة.وتشارك البحرين إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، في مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي قرر مؤخراً إدراج 16 شخصاً وكياناً في قوائم الإرهاب، لهم علاقة بإيران و"داعش" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عديدة) و"بوكو حرام".ووقّعت البحرين، في مارس/ آذر، الماضي، ست اتفاقيات مع أمريكا في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية وعلوم الفضاء.وقال ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، إن المملكة وقّعت ست اتفاقيات في قطاعات من بينها الصناعة والخدمات اللوجستية وعلوم الفضاء مع الولايات المتحدة خلال زيارته لواشنطن.وشملت الاتفاقات شراكات ومذكرات تفاهم بين هيئات حكومية وشركات في كلا البلدين.

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