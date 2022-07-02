https://arabic.sputniknews.com/20220702/البرهان-يوجه-بالعمل-على-إنجاح-قمة-الإيقاد-المقبلة-1064547919.html
البرهان يوجه بالعمل على إنجاح قمة "الإيقاد" المقبلة
البرهان يوجه بالعمل على إنجاح قمة "الإيقاد" المقبلة
التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الرئيس الحالي لمنظمة "الإيقاد"، الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، السكرتير التنفيذي للمنظمة، ورقنة قبيهو. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
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وأفاد الحساب الرسمي لمجلس السيادة الإنتقالي على "فيسبوك"، مساء اليوم السبت، بأن البرهان استعرض رؤية السودان لتفعيل عمل وأنشطة منظمة "الإيقاد" خلال رئاسة السودان لها.وبحث اللقاء الترتيبات التي أجرتها حكومة السودان بوصفها رئيسا لـ"الإيقاد" لضمان نجاح القمة الطارئة التي ستعقد في العاصمة الكينية، نيروبي، يوم الثلاثاء المقبل.ومن جانبه، قال السكرتير التنفيذي لمنظمة "الإيقاد"، إن رئيس مجلس السيادة الرئيس الحالي للمنظمة، الفريق عبد الفتاح البرهان، وجه بأهمية العمل على إنجاح أعمال القمة الطارئة للإيقاد.ووصف ورقنة انعقاد قمة "الإيقاد" بأنها مهمة وتأتي في وقت حساس تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن القمة المقبلة من شأنها الإسهام في تعزيز جهود القادة لمعالجة تحديات الإقليم.وقال ورقنة قبيهو: "كلنا ثقة بأن قادة الدول الأعضاء بالإيقاد سيناقشون القضايا الملحة في منطقتنا وتحديات الإقليم وعلى رأسها السلم والأمن، وقضايا الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية".وشدد السكرتير التنفيذي لمنظمة الإيقاد على أهمية تضافر جهود الدول الأعضاء في المنظمة بهدف تجاوز المشاكل والتحديات التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة الحرجة التى تمر بها، وإيجاد السبل الكفيلة للنهوض بالإقليم وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/السودان-يسلم-الاتحاد-الأفريقي-وبعثة-إيغاد-نسخة-من-الشكوى-المقدمة-ضد-إثيوبيا-لمجلس-الأمن-1064379842.html
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أخبار العالم العربي, أخبار السودان اليوم
البرهان يوجه بالعمل على إنجاح قمة "الإيقاد" المقبلة
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التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الرئيس الحالي لمنظمة "الإيقاد"، الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، السكرتير التنفيذي للمنظمة، ورقنة قبيهو.
وأفاد الحساب الرسمي لمجلس السيادة الإنتقالي على "فيسبوك"، مساء اليوم السبت، بأن البرهان استعرض رؤية السودان لتفعيل عمل وأنشطة منظمة "الإيقاد" خلال رئاسة السودان لها.
وبحث اللقاء الترتيبات التي أجرتها حكومة السودان
بوصفها رئيسا لـ"الإيقاد" لضمان نجاح القمة الطارئة التي ستعقد في العاصمة الكينية، نيروبي، يوم الثلاثاء المقبل.
ومن جانبه، قال السكرتير التنفيذي لمنظمة "الإيقاد"، إن رئيس مجلس السيادة الرئيس الحالي للمنظمة، الفريق عبد الفتاح البرهان، وجه بأهمية العمل على إنجاح أعمال القمة الطارئة للإيقاد.
ووصف ورقنة انعقاد قمة "الإيقاد" بأنها مهمة وتأتي في وقت حساس تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن القمة المقبلة من شأنها الإسهام في تعزيز جهود القادة لمعالجة تحديات الإقليم.
وقال ورقنة قبيهو: "كلنا ثقة بأن قادة الدول الأعضاء
بالإيقاد سيناقشون القضايا الملحة في منطقتنا وتحديات الإقليم وعلى رأسها السلم والأمن، وقضايا الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية".
وشدد السكرتير التنفيذي لمنظمة الإيقاد على أهمية تضافر جهود الدول الأعضاء في المنظمة بهدف تجاوز المشاكل والتحديات التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة الحرجة التى تمر بها، وإيجاد السبل الكفيلة للنهوض بالإقليم وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.