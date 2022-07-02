https://arabic.sputniknews.com/20220702/السلطات-السعودية-تتوعد-ناقلي-الحجاج-غير-المصرح-لهم-بـالسجن-6-أشهر-وغرامة-50-ألف-ريال-1064524474.html
السلطات السعودية تتوعد ناقلي الحجاج غير المصرح لهم بـالسجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال
السلطات السعودية تتوعد ناقلي الحجاج غير المصرح لهم بـالسجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال
توعدت السلطات السعودية ناقلي الحجاج غير المصرح لهم بالسجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال عن كل شخص يتم نقله. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T07:13+0000
2022-07-02T07:13+0000
2022-07-02T07:13+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لبيان أصدرته وزارة الداخلية السعودية، ونشرته جريدة عكاظ،، أكدت أن الغرامة المالية ستكون عن كل شخص تم نقله من غير المصرح لهم بالحج.وأوضح بيان الداخلية السعودية أن العقوبة ستختلف إن كان الناقل من الوافدين الموجودين في المملكة، مشددة على أنه سيتم ترحيله فورا، وسيمنع من دخول المملكة مرة أخرى لمدة منصوص عليها في نظام الترحيل.يشار إلى أن ارتفاع تكلفة الحج هذا العام تأثرت به معظم البلدان العربية نظرا لزيادة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الرحلات الجوية في جميع الشركات في المنطقة والعالم، وارتفاع نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية من 5% إلى 15%. وتصدرت دولة قطر قائمة تكلفة الحج في الدول العربية هذا الموسم 1443، بتكلفة تبدأ من 32 ألف ريال قطري (8788 دولارا)، وتصل إلى 70 ألف ريال (19225 دولارا).
https://arabic.sputniknews.com/20220629/الأمن-العام-السعودي-يحذر-من-القدوم-للحج-بدون-تصريح-1064397147.html
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أخبار السعودية اليوم
السلطات السعودية تتوعد ناقلي الحجاج غير المصرح لهم بـالسجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال
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توعدت السلطات السعودية ناقلي الحجاج غير المصرح لهم بالسجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال عن كل شخص يتم نقله.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الداخلية السعودية، ونشرته جريدة عكاظ
،، أكدت أن الغرامة المالية ستكون عن كل شخص تم نقله من غير المصرح لهم بالحج.
وأوضح بيان الداخلية السعودية أن العقوبة ستختلف إن كان الناقل من الوافدين الموجودين في المملكة، مشددة على أنه سيتم ترحيله فورا، وسيمنع من دخول المملكة مرة أخرى لمدة منصوص عليها في نظام الترحيل.
ولفتت إلى أن المركبة التي سيتم فيها النقل ستصادر قضائيا، سواء كانت ملكيتها تعود إلى الناقل أو المتواطئ، أو المساهم.
يشار إلى أن ارتفاع تكلفة الحج
هذا العام تأثرت به معظم البلدان العربية نظرا لزيادة التضخم العالمي وارتفاع أسعار الرحلات الجوية في جميع الشركات في المنطقة والعالم، وارتفاع نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية من 5% إلى 15%.
وتصدرت دولة قطر قائمة تكلفة الحج في الدول العربية هذا الموسم 1443، بتكلفة تبدأ من 32 ألف ريال قطري (8788 دولارا)، وتصل إلى 70 ألف ريال (19225 دولارا).