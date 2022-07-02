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https://arabic.sputniknews.com/20220702/برلماني-إيراني-أمريكا-تحاول-إفشال-المفاوضات-الجارية-في-قطر-لإرضاء-الصهاينة-1064544942.html
برلماني إيراني: أمريكا تحاول إفشال المفاوضات الجارية في قطر لإرضاء الصهاينة
برلماني إيراني: أمريكا تحاول إفشال المفاوضات الجارية في قطر لإرضاء الصهاينة
قال عضو الهيئة البرلمانية لمجلس الشورى الإيراني، علي رضا سليمي، اليوم السبت، إن أمريكا تسعى تأثرا بضغوط "الصهاينة" لإفشال المفاوضات بين إيران والغرب. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T15:34+0000
2022-07-02T15:34+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن رضا سليمي أن الإدارة الأمريكية لا تريد للمفاوضات الجارية في قطر بلوغ النتيجة المنشودة، بهدف إرضاء اللوبي "الصهيوني" الذي يعمل على منع حصول إيران على المزايا المنصوصة في الاتفاق النووي.وأشار المسؤول البرلماني الإيراني إلى أن الأنباء الواردة من قطر تحدثت عن الذرائع التي وضعها الجانب الأمريكي على مسار المفاوضات، لافتا إلى أن هذا الموقف الأمريكي قد أثار انتقاد ممثل الاتحاد الأوروبي أيضا، حينما صرح بأن أمريكا لا تواكب سير المفاوضات.واستطرد عضو الهيئة البرلمانية لمجلس الشورى الإيراني، علي رضا سليمي: في الواقع هؤلاء يسعون لفرض القيود على نشاطات إيران العلمية والنووية والاقتصادية والصاروخية.وفي وقت سابق، أعلنت إيران وقطر بدء جولة مفاوضات غير مباشرة حول الاتفاق النووي الإيراني بين الجانب الأمريكي والإيراني في الدوحة.وكانت طهران قد أكدت أنها ستركز خلال هذه الجولة من المفاوضات على القضايا العالقة ذات الصلة برفع العقوبات وليس الأبعاد النووية التي نوقشت في فيينا.وبعد انتهاء جولة المفاوضات، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الخميس، أن "تقييم بلاده للمفاوضات النووية مع أمريكا في العاصمة القطرية الدوحة إيجابي".فيما أعربت الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها" لعدم إحراز "أي تقدم" في المفاوضات.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/مسؤول-أمريكي-فرص-إحياء-الاتفاق-النووي-الإيراني-باتت-أسوأ-بعد-محادثات-الدوحة-1064481034.html
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أخبار العالم العربي, إيران, قطر

برلماني إيراني: أمريكا تحاول إفشال المفاوضات الجارية في قطر لإرضاء الصهاينة

15:34 GMT 02.07.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripourمفاعل نووي في إيران
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© AFP 2022 / Majid Asgaripour
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قال عضو الهيئة البرلمانية لمجلس الشورى الإيراني، علي رضا سليمي، اليوم السبت، إن أمريكا تسعى تأثرا بضغوط "الصهاينة" لإفشال المفاوضات بين إيران والغرب.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن رضا سليمي أن الإدارة الأمريكية لا تريد للمفاوضات الجارية في قطر بلوغ النتيجة المنشودة، بهدف إرضاء اللوبي "الصهيوني" الذي يعمل على منع حصول إيران على المزايا المنصوصة في الاتفاق النووي.
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
مسؤول أمريكي: فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني باتت أسوأ بعد محادثات الدوحة
أمس, 07:07 GMT
وأشار المسؤول البرلماني الإيراني إلى أن الأنباء الواردة من قطر تحدثت عن الذرائع التي وضعها الجانب الأمريكي على مسار المفاوضات، لافتا إلى أن هذا الموقف الأمريكي قد أثار انتقاد ممثل الاتحاد الأوروبي أيضا، حينما صرح بأن أمريكا لا تواكب سير المفاوضات.
واستطرد عضو الهيئة البرلمانية لمجلس الشورى الإيراني، علي رضا سليمي: في الواقع هؤلاء يسعون لفرض القيود على نشاطات إيران العلمية والنووية والاقتصادية والصاروخية.
وفي وقت سابق، أعلنت إيران وقطر بدء جولة مفاوضات غير مباشرة حول الاتفاق النووي الإيراني بين الجانب الأمريكي والإيراني في الدوحة.
وكانت طهران قد أكدت أنها ستركز خلال هذه الجولة من المفاوضات على القضايا العالقة ذات الصلة برفع العقوبات وليس الأبعاد النووية التي نوقشت في فيينا.
وبعد انتهاء جولة المفاوضات، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم الخميس، أن "تقييم بلاده للمفاوضات النووية مع أمريكا في العاصمة القطرية الدوحة إيجابي".
فيما أعربت الخارجية الأمريكية عن "خيبة أملها" لعدم إحراز "أي تقدم" في المفاوضات.
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