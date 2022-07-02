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مسؤول عراقي: الاجتماع المقبل بين السعودية وإيران سيعقد على مستوى دبلوماسي
مسؤول عراقي: الاجتماع المقبل بين السعودية وإيران سيعقد على مستوى دبلوماسي
أعلن مسؤول عراقي، أن "الاجتماع المقبل بين إيران والسعودية سيعقد على مستوى دبلوماسي، خلافا للاجتماعات الـ 5 الماضية". 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T09:44+0000
2022-07-02T09:44+0000
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وحسب وكالة فارس الإيرانية، قال مصدر حكومي عراقي، إن "العراق سيستضيف اجتماعا يعقد بين الدبلوماسيين الإيرانيين والسعوديين"، مضيفا أن "الاجتماعات السابقة التي عقدت في بغداد بين طهران والرياض قد خصصت لمناقشة المواضيع الأمنية والاستخباراتية، إلا أن الاجتماع المقبل سيعقد على مستوى دبلوماسي".وأكد المسؤول العراقي، أن "الاجتماع المقبل سيعقد في بغداد، وذلك حسب الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه السعوديون والإيرانيون"، على حد قوله.وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أكد الخميس الماضي، استعداد بلاده لإطلاق المباحثات السياسية بين إيران والسعودية.وفي بيان نقلت الخارجية الإيرانية، أجرى حسين اتصالا هاتفيا مع نظيره الايراني، حسين أمير عبداللهيان بحث خلاله العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والمفاوضات السعودية - الإيرانية.وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين الماضي، أن السعودية وإيران عقدتا جولة خامسة من المفاوضات كانت شاملة وجيدة وجادة، لكنها لم تصل بعد لمرحلة الحوار السياسي الحقيقي، مرجحا إمكانية إحراز تقدم سريع إذا ما تحقق ذلك.
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, أخبار العراق اليوم

مسؤول عراقي: الاجتماع المقبل بين السعودية وإيران سيعقد على مستوى دبلوماسي

09:44 GMT 02.07.2022
© AFP 2022 / APحرب بين إيران والسعودية
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© AFP 2022 / AP
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أعلن مسؤول عراقي، أن "الاجتماع المقبل بين إيران والسعودية سيعقد على مستوى دبلوماسي، خلافا للاجتماعات الـ 5 الماضية".
وحسب وكالة فارس الإيرانية، قال مصدر حكومي عراقي، إن "العراق سيستضيف اجتماعا يعقد بين الدبلوماسيين الإيرانيين والسعوديين"، مضيفا أن "الاجتماعات السابقة التي عقدت في بغداد بين طهران والرياض قد خصصت لمناقشة المواضيع الأمنية والاستخباراتية، إلا أن الاجتماع المقبل سيعقد على مستوى دبلوماسي".
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، يحضر جلسة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 26 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
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26 يونيو, 20:36 GMT
وأكد المسؤول العراقي، أن "الاجتماع المقبل سيعقد في بغداد، وذلك حسب الاتفاق المبدئي الذي توصل إليه السعوديون والإيرانيون"، على حد قوله.
وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أكد الخميس الماضي، استعداد بلاده لإطلاق المباحثات السياسية بين إيران والسعودية.
وفي بيان نقلت الخارجية الإيرانية، أجرى حسين اتصالا هاتفيا مع نظيره الايراني، حسين أمير عبداللهيان بحث خلاله العلاقات الثنائية والتعاون المشترك والمفاوضات السعودية - الإيرانية.
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين الماضي، أن السعودية وإيران عقدتا جولة خامسة من المفاوضات كانت شاملة وجيدة وجادة، لكنها لم تصل بعد لمرحلة الحوار السياسي الحقيقي، مرجحا إمكانية إحراز تقدم سريع إذا ما تحقق ذلك.
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