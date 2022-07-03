https://arabic.sputniknews.com/20220703/الجيش-الإسرائيلي-أفشلنا-مخطط-حزب-الله-وعلى-نصر-الله-فتح-تحقيق-في-واقعة-الطائرات-المسيرة-1064571106.html
الجيش الإسرائيلي: أفشلنا مخطط حزب الله وعلى نصر الله فتح تحقيق في واقعة الطائرات المسيرة
الجيش الإسرائيلي: أفشلنا مخطط حزب الله وعلى نصر الله فتح تحقيق في واقعة الطائرات المسيرة
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه أفشل مخططات حزب الله اللبناني، وحققت قواته نجاحا عملياتيا مذهلا. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T11:21+0000
2022-07-03T11:21+0000
2022-07-03T11:21+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن العميد ران كوخاف، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن اعتراض الطائرات المسيرة لحزب الله هو نجاح عملياتي مذهل وفشل للأمين العام للحزب، حسن نصر الله، مؤكدا أن بلاده نجحت وأفشلت المخططات اللبنانية لحزب الله.واقترح العميد ران كوخاف على حسن نصر الله فتح تحقيق في واقعة الطائرات المسيرة، التي كانت متجهة نحو منصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط، أمس السبت.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء أمس السبت، اعتراضه 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "طائرات وسفينة صواريخ إسرائيلية نجحت اليوم في اعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".ومن ناحيته، أعلن "حزب الله" اللبناني عبر بيان صادر عنه، أمس السبت، مسؤوليته عن إطلاق 3 مسيرات أسقطتها الجيش الإسرائيلي قرب حقل كاريش.وقال "حزب الله" في البيان إنه "بعد ظهرِ اليوم السبت في 2/7/2022 قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ومهدي ياغي بإطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية".وأكد "حزب الله" أن "المهمة المطلوبة أنجزت وكذلك وصلت الرسالة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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أخبار إسرائيل اليوم, حسن نصر الله, أخبار حزب الله, أخبار العالم العربي
الجيش الإسرائيلي: أفشلنا مخطط حزب الله وعلى نصر الله فتح تحقيق في واقعة الطائرات المسيرة
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه أفشل مخططات حزب الله اللبناني، وحققت قواته نجاحا عملياتيا مذهلا.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، عن العميد ران كوخاف، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن اعتراض الطائرات المسيرة لحزب الله هو نجاح عملياتي مذهل وفشل للأمين العام للحزب، حسن نصر الله، مؤكدا أن بلاده نجحت وأفشلت المخططات اللبنانية لحزب الله.
واقترح العميد ران كوخاف على حسن نصر الله فتح تحقيق في واقعة الطائرات المسيرة، التي كانت متجهة نحو منصة الغاز "كاريش
" في البحر المتوسط، أمس السبت.
وكان
الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء أمس السبت، اعتراضه 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "طائرات وسفينة صواريخ إسرائيلية نجحت اليوم في اعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".
ومن ناحيته، أعلن "حزب الله" اللبناني
عبر بيان صادر عنه، أمس السبت، مسؤوليته عن إطلاق 3 مسيرات أسقطتها الجيش الإسرائيلي قرب حقل كاريش.
وقال "حزب الله" في البيان إنه "بعد ظهرِ اليوم السبت في 2/7/2022 قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ومهدي ياغي بإطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية".
وأكد "حزب الله" أن "المهمة المطلوبة أنجزت وكذلك وصلت الرسالة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار".