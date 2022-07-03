https://arabic.sputniknews.com/20220703/عقيلة-صالح-مقترح-السفير-الأمريكي-بشأن-الانتخابات-دعوة-لاستمرار-الانقسام-ورفضنا-تدخله-1064561127.html
عقيلة صالح: مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات دعوة لاستمرار الانقسام ورفضنا تدخله
عقيلة صالح: مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات دعوة لاستمرار الانقسام ورفضنا تدخله
قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، يوم السبت، إن البرلمان يرفض أي تدخل في شأن ليبيا. مشيرا إلى أنه يحترم مصالح الجميع فيها. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T00:44+0000
2022-07-03T00:44+0000
2022-07-03T00:44+0000
أخبار ليبيا اليوم
البرلمان الليبي
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وأضاف صالح في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، إنه يرى أن الحكومة التركية لم تعد تدعم حكومة الدبيبة. مؤكدا أن تركيا ترسل إشارات على احترام خيار تكليف البرلمان لحكومة فتحي باشاغا.وبشأن الانتخابات الليبية قال صالح إن مجلس الدولة مُصر على رفض ترشح مزدوجي الجنسية، ويطالب مزدوجي الجنسية بالتخلي عن جنسيتهم الأجنبية.وذكر رئيس البرلمان الليبي أنه اقترح أن يتنازل الفائز بالرئاسة عن جنسيته الأجنبية. مشيرا إلى أن أكثر من 20 شخصا يحملون جنسية مزدوجة تقدموا لانتخابات الرئاسة.وفي حديثه عن الدستور الليبي، قال إنه بعد التوافق على مسودة دستور ستعرض على مجلسي النواب والدولة للمصادقة, مشيرا إلى أن إقامة نظام فيدرالي لا تعني تقسيم ليبيا فأغلبية الأحزاب والشخصيات السياسية تؤيد إقامة نظام فيدرالي.وأوضح، أن القاعدة الدستورية للانتخابات يجب أن يستفتى فيها الليبيون، حيث إن خلافا كان حول 8 مواد بشأن الدستور واقترحت استفتاء الليبيين فيها.. "لا نريد أن تتدخل أي سلطة تنفيذية في عمل مفوضية الانتخابات".وشدد أن مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات دعوة لاستمرار الانقسام.. نرفض تدخل السفير الأميركي في الشأن الليبي".
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أخبار ليبيا اليوم, البرلمان الليبي
عقيلة صالح: مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات دعوة لاستمرار الانقسام ورفضنا تدخله
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قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، يوم السبت، إن البرلمان يرفض أي تدخل في شأن ليبيا. مشيرا إلى أنه يحترم مصالح الجميع فيها.
وأضاف صالح في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، إنه يرى أن الحكومة التركية لم تعد تدعم حكومة الدبيبة
. مؤكدا أن تركيا ترسل إشارات على احترام خيار تكليف البرلمان لحكومة فتحي باشاغا.
وكشف رئيس البرلمان الليبي، أن مسؤولا تركيا كبيرا سيزور ليبيا بعد "عيد الأضحى المبارك" للقاء رئيس الحكومة باشاغا. منوها في الوقت ذاته بأنه لا ثابت في السياسة وعدد من النواب سيزورون تركيا قريبا.
وبشأن الانتخابات الليبية قال صالح إن مجلس الدولة مُصر على رفض ترشح مزدوجي الجنسية، ويطالب مزدوجي الجنسية بالتخلي عن جنسيتهم الأجنبية.
وذكر رئيس البرلمان الليبي أنه اقترح أن يتنازل الفائز بالرئاسة عن جنسيته الأجنبية. مشيرا إلى أن أكثر من 20 شخصا يحملون جنسية مزدوجة تقدموا لانتخابات الرئاسة.
وفي حديثه عن الدستور الليبي، قال إنه بعد التوافق على مسودة دستور ستعرض على مجلسي النواب والدولة للمصادقة, مشيرا إلى أن إقامة نظام فيدرالي لا تعني تقسيم ليبيا فأغلبية الأحزاب والشخصيات السياسية تؤيد إقامة نظام فيدرالي.
وأوضح، أن القاعدة الدستورية للانتخابات يجب أن يستفتى فيها الليبيون، حيث إن خلافا كان حول 8 مواد بشأن الدستور
واقترحت استفتاء الليبيين فيها.. "لا نريد أن تتدخل أي سلطة تنفيذية في عمل مفوضية الانتخابات".
وشدد أن مقترح السفير الأمريكي بشأن الانتخابات دعوة لاستمرار الانقسام.. نرفض تدخل السفير الأميركي في الشأن الليبي".