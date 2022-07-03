https://arabic.sputniknews.com/20220703/علامات-على-أن-لديك-جلطة-دموية-مميتة-بداخلك-1064596089.html

علامات على أن لديك جلطة دموية "مميتة" بداخلك

علامات على أن لديك جلطة دموية "مميتة" بداخلك

يعاني 900 ألف شخص في المتوسط ​​سنويا من جلطة دموية، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، ويموت عشرات الآلاف كل عام بسبب جلطات... 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T21:00+0000

2022-07-03T21:00+0000

2022-07-03T21:00+0000

الصحة

منوعات

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جلطة الرئة والانسداد الرئوي (PE) هو سبب رئيسي لوفاة المرأة أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة. ويموت 1 من كل 4 أشخاص مصابين بالـ PE دون سابق إنذار، كذلك فإن الجلطات الدموية هي سبب رئيسي للوفاة لدى المصابين بالسرطان بعد السرطان نفسه.تقول شيري روس، طبيبة أمراض النساء والتوليد وخبيرة صحة المرأة في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا مونيك، كاليفورنيا "يمكن أن تتطور جلطات الدم في أوردة ساقيك وتمنع تدفق الدم في أجزاء مختلفة من جسمك اعتمادا على حيث تنتقل الجلطة".وتضيف "يمكن أن تنتقل الجلطة إلى رئتيك (الصمات الرئوية أو PE) أو دماغك مسببة سكتة دماغية. الجلطات الدموية خطيرة للغاية، حتى أنها مميتة في حالات غير عادية"، بحسب موقع Eat This, Not That.ما هي جلطة الدم ومن هو المعرض للخطر؟يقول الدكتور إجناسيو كاريلو نونيز طبيب أعصاب في مركز Dignity Health St. : "الجواب هو كتلة من خلايا الدم التي تنتقل وتسد الأوعية الدموية التي تمنع نقل العناصر الغذائية والأكسجين وما إلى ذلك إلى خلايا الدماغ".وأضاف: "هناك العديد من الحالات أو العوامل التي تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالجلطات، أولئك الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، مع مرض السكري غير المنضبط، والسمنة المرضية، وبعض الحالات الوراثية".لماذا تصبح جلطات الدم قاتلة؟يقول كاريلو نونيز "الأمر يعتمد حقا على حجم الجلطة وأيضا موقع الجلطة الصغيرة التي قد لا تسبب ضررا كبيرا مقارنة بجلطة كبيرة، أو موقع جلطة صغيرة ولكن في منطقة حرجة من الدماغ أو القلب قد تسبب أضرارا كبيرة تكون قاتلة"، مضيفا "بغض النظر عن الحجم، ستكون الجلطة دائما حالة خطيرة تحتاج إلى إدارتها أو معالجتها أو الاعتناء بها".ما هي علامات الإصابة بجلطة دموية؟تشرح الدكتورة روس: "تشمل علامات تجلط الدم ألما أو احمرارا أو تورما في إحدى الساقين أو كلتيهما، وصعوبة مفاجئة غير مبررة في التنفس، وألم في الصدر، وضربات قلب غير منتظمة، وتداخل في الكلام، وسعال دموي".فيما يقول الدكتور كاريلو نونيز "فقدان الوعي المفاجئ هو علامة. عندما يحدث فجأة عادة ما يشير إلى وجود جلطة. عندما يتم استقرار الجلطة في الدماغ أو الأوعية الدموية في النخاع الشوكي، فإننا نسميها سكتة دماغية أو حادث وعائي دماغي".

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