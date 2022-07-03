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https://arabic.sputniknews.com/20220703/كل-ما-تريد-معرفته-عن-تطبيق-إيجار-السعودي-1064567709.html
كل ما تريد معرفته عن تطبيق "إيجار" السعودي
كل ما تريد معرفته عن تطبيق "إيجار" السعودي
تطبيق "إيجار" السعودي.. هو إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، وتستهدف تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري في المملكة. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T09:38+0000
2022-07-03T09:38+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا للحساب الإلكتروني لتطبيق "إيجار" فإن أحد مهامه هي مراقبة أسعار الإيجار في المملكة، والحفاظ على حقوق كل من المستأجر والمؤجر وكذلك الوسيط العقاري.مالذي يقدمه تطبيق "إيجار"؟ويتيح التطبيق حلولا إلكترونية تساعد في تطوير قطاع الإيجار العقاري، ورفع كفاءته، وزيادة الاستثمار فيه.ويقدم "إيجار" خدمة كتابة عقد الإيجار الإلكتروني الموحد الذي تقوم عليه العملية الإيجارية، ويضمن حقوق أطرافها المتمثلين في المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري.ما أهم أهداف تطبيق "إيجار"؟· أن يتم الحفاظ على حقوق كل أطراف العملية الإيجارية بكتابة عقد إلكتروني موثق من وزارة لاعدل السعودية.· أن يتم اعتماد العقود وأرشفة كل معلومات الوحدات العقارية والعمل بها كمستندات تنفيذية.· من اهدافه أيضا أن يقضي على النزاعات في قطاع الإيجار العقاري وبالتالي يخفف العبء عن الجهات القضائية المختصة.· زيادة كفاءة قطاع الإيجار العقاري وزيادة مساعدته في الناتج المحلي.· تقليل المخاطر الناتجة عن الاستثمار في الإيجار العقاري.هل من شروط محددة للتسجيل في "إيجار"؟وللتسجيل في "إيجار" لا بد أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن يكون لدى المؤسسة العقارية سجل تجاري سليم وساري الصلاحية.ويشترط كذلك وجوب أن يكون الهدف الأول والأخير من الإيجار هو السكن، إذ لا يعمل التطبيق حاليا على أغراض اخرى غير السكت.كيف يتم التسجيل في عقد "إيجار"؟يمكن التسجيل في تطبيق "إيجار" عن طريق عدد من الخطوات:· إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.· النقر فوق زر تسجيل الدخول.· الضغط على عقد إيجار في الصفحة الرئيسية.· الضغط على أيقونة تسجيل عقد إيجار.· إدخال بيانات الشخص المستأجر بالكامل.· مراجعة البيانات مع إضافة كافة البيانات المتعلقة بالعقار.· تحديد طريقة الدفع.· المراجعة ثم النقر فوق زر إرسال العقد للتوثيق.· بعد ذلك الضغط على كلمة نعم، وتعني الموافقة على تسجيل العقد.
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أخبار السعودية اليوم

كل ما تريد معرفته عن تطبيق "إيجار" السعودي

09:38 GMT 03.07.2022
CC0 / pixabay.com / هاتف ذكي
هاتف ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
CC0 / pixabay.com /
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تطبيق "إيجار" السعودي.. هو إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، وتستهدف تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري في المملكة.
ووفقا للحساب الإلكتروني لتطبيق "إيجار" فإن أحد مهامه هي مراقبة أسعار الإيجار في المملكة، والحفاظ على حقوق كل من المستأجر والمؤجر وكذلك الوسيط العقاري.
مالذي يقدمه تطبيق "إيجار"؟
ويتيح التطبيق حلولا إلكترونية تساعد في تطوير قطاع الإيجار العقاري، ورفع كفاءته، وزيادة الاستثمار فيه.
ويقدم "إيجار" خدمة كتابة عقد الإيجار الإلكتروني الموحد الذي تقوم عليه العملية الإيجارية، ويضمن حقوق أطرافها المتمثلين في المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري.
ما أهم أهداف تطبيق "إيجار"؟
· أن يتم الحفاظ على حقوق كل أطراف العملية الإيجارية بكتابة عقد إلكتروني موثق من وزارة لاعدل السعودية.
· أن يتم اعتماد العقود وأرشفة كل معلومات الوحدات العقارية والعمل بها كمستندات تنفيذية.
· من اهدافه أيضا أن يقضي على النزاعات في قطاع الإيجار العقاري وبالتالي يخفف العبء عن الجهات القضائية المختصة.
· زيادة كفاءة قطاع الإيجار العقاري وزيادة مساعدته في الناتج المحلي.
· تقليل المخاطر الناتجة عن الاستثمار في الإيجار العقاري.
هل من شروط محددة للتسجيل في "إيجار"؟
وللتسجيل في "إيجار" لا بد أن يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية، وأن يكون لدى المؤسسة العقارية سجل تجاري سليم وساري الصلاحية.
ويشترط كذلك وجوب أن يكون الهدف الأول والأخير من الإيجار هو السكن، إذ لا يعمل التطبيق حاليا على أغراض اخرى غير السكت.
كيف يتم التسجيل في عقد "إيجار"؟
يمكن التسجيل في تطبيق "إيجار" عن طريق عدد من الخطوات:
· إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.
· النقر فوق زر تسجيل الدخول.
· الضغط على عقد إيجار في الصفحة الرئيسية.
· الضغط على أيقونة تسجيل عقد إيجار.
· إدخال بيانات الشخص المستأجر بالكامل.
· مراجعة البيانات مع إضافة كافة البيانات المتعلقة بالعقار.
· تحديد طريقة الدفع.
· المراجعة ثم النقر فوق زر إرسال العقد للتوثيق.
· بعد ذلك الضغط على كلمة نعم، وتعني الموافقة على تسجيل العقد.
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