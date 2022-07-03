https://arabic.sputniknews.com/20220703/ملابسه-الغريبة-وضعته-في-عين-العاصفة-لؤي-راغب-علامة-يصف-منتقديه-بـ-الفئران-1064595420.html

ملابسه "الغريبة" وضعته في عين العاصفة... لؤي راغب علامة يصف منتقديه بـ "الفئران"

ملابسه "الغريبة" وضعته في عين العاصفة... لؤي راغب علامة يصف منتقديه بـ "الفئران"

وصف لؤي راغب علامة، نجل الفنان اللبناني المعروف، منتقدي ظهوره في إطلالات بألوان زاهية وملابس "غريبة" في العاصمة الفرنسية باريس بـ "الفئران". 03.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-03T20:25+0000

2022-07-03T20:25+0000

2022-07-03T20:25+0000

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جاء ذلك في منشور على حسابه الشخصي بإنستغرام، وفق ما نقلته صحيفة "العين" الإماراتية، اليوم الأحد.وهذا هو التعليق الأول من لؤي على الانتقادات التي طالته بعد عروص أزياء عالمية ظهر خلالها بملابس اعتبرها البعض "غير مناسبة وغريبة".وكتب نجل راغب علامة بالإنجليزية يقول: "عادة أنا لا أرد على القصص التي تبدو غبية، ولكني كنت أرى رسائل تتعلق بردود الناس على تصريح والدي على الكراهية والتهديدات بالقتل التي كنت أتلقاها بعد ظهوري بإحدى الإطلالات الأخيرة".وأضاف في رسالته المطولة: "فقط للتوضيح عندما تحدثت إلى والدي لم أقل الناس الذين هم تحت الأرض ويختبئون وراء شاشاتهم. ما قلته في الواقع بأنهم فئران، والدي كان محترما بإجابته، وعندما قلت هم تحت الأرض لم أقصد من الناحية المالية بل إنه في الواقع أسوأ بكثير".واعتبر لؤي أن "المال يأتي ويذهب"، عازيا أسباب الهجوم عليه وانتقاده إلى "الغيرة والجهل وعدم الأمان وعدم القدرة على التفكير في وسائل التواصل الاجتماعي المثيرة للاشمئزاز والتي لم أكن أعرف أنها بهذا السوء".وقال: "أتمنى حقا أن يستمتع من شارك في كل ما حدث بالرائحة الموجودة هناك لأن هذا هو المكان الوحيد الذي سيكونون فيه وهذا كل ما سيكونون عليه على الإطلاق".وتابع النجل الأصغر لراغب علامة والبالغ 21 عاما: "أنا متعلم وأعمل، وحاليًا أنا في إجازة أعيش أفضل حياتي، حرفيًا أموت من الضحك مع أصدقائي وعائلتي على كل ما يحدث، والمتعة الوحيدة التي تحصلون أنتم عليها هي لفظ اسمي على فمكم".وتوجه لؤي المولع بعروض الأزياء والملابس الغريبة بالشكر إلى داعميه، مختمما بالقول "بالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا بأي من هذه الأخبار، لا يستحق الأمر إضاعة وقتكم في معرفة مثل هذه الأشياء".خلال الأيام الأخيرة الماضية، تصدر اسم لؤي راغب علامة منصات البحث إثر انتقادات طالته بسبب صوره التي نشرها منذ أسبوع وظهر فيها مرتديا ملابس وصفت بالغريبة.

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