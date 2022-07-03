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https://arabic.sputniknews.com/20220703/موسكو-نظام-كييف-يهاجم-مناطق-سكنية-روسية-لدفعنا-للرد-بضربات-مماثلة-لكننا-نمتنع-عن-ذلك--1064575835.html
موسكو: نظام كييف يهاجم مناطق سكنية روسية لدفعنا للرد بضربات مماثلة لكننا نمتنع عن ذلك
موسكو: نظام كييف يهاجم مناطق سكنية روسية لدفعنا للرد بضربات مماثلة لكننا نمتنع عن ذلك
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن موسكو تمتنع عن اتخاذ خطوات انتقامية ضد تصرفات كييف، لكنها تراقب الوضع عن كثب وسترد... 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T12:45+0000
2022-07-03T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقالت زاخاروفا في تصريحات أدلت بها على قناة "روسيا 24"، اليوم الأحد، "إن هدف نظام كييف هو ضرب أسلحة غير موجهة داخل المناطق السكنية في المدن. هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا"، مشيرة إلى أن الغرب وراء هذه الضربات.وأكدت زاخاروفا "ما زلنا نمتنع عن مثل هذه الخطوات (الانتقامية)، لكننا سنتابع الموقف عن كثب".وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف أن عدد ضحايا القصف الذي شنته قوات كييف على مدينة بيلغورود ارتفع إلى 4 قتلى، هم مواطن روسي و3 مواطنين أوكرانيين.وقال غلادكوف، عبر قناته على "تلغرام"، "بالنسبة للقتلى فوفقًا للمعلومات التي لديّ في هذه اللحظة هم 4 أشخاص، أحدهم مواطن بالاتحاد الروسي وثلاثة مواطنين أوكرانيين. حكومة أوكرانيا تقتل مواطنيها على الأراضي الروسية. لقد بلغت حكومة أوكرانيا قمة العبث بتصرفاتها".وأضاف غلادكوف أن القصف على بيلغورود أسفر أيضًا عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفل، لكن إصاباتهم ليست خطيرة ولا تشكل تهديدًا على حياتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/بيسكوف-قادة-الغرب-يفتقرون-إلى-السيادة-الداخلية-ومطالبهم-بمبادرات-تهدئة-حول-أوكرانيا-قد-انخفضت-1064574046.html
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موسكو: نظام كييف يهاجم مناطق سكنية روسية لدفعنا للرد بضربات مماثلة لكننا نمتنع عن ذلك

12:45 GMT 03.07.2022
© Пресс-служба МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن موسكو تمتنع عن اتخاذ خطوات انتقامية ضد تصرفات كييف، لكنها تراقب الوضع عن كثب وسترد على أي استفزازات محتملة، مشيرة إلى أن اعتداءات كييف على المناطق السكنية يتم من أجل الضغط على روسيا لتنفيذ ضربات انتقامية من هذا النوع.
وقالت زاخاروفا في تصريحات أدلت بها على قناة "روسيا 24"، اليوم الأحد، "إن هدف نظام كييف هو ضرب أسلحة غير موجهة داخل المناطق السكنية في المدن. هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا"، مشيرة إلى أن الغرب وراء هذه الضربات.

"نحن نعلم أن تصرفات النظام في كييف لا يتم تنسيقها فقط مع القيمين الغربيين (قادة الغرب)، ولكن على الأرجح هي مدفوعة من قبلهم. يتم ذلك من أجل دفعنا إلى شن ضربات انتقامية من هذا النوع، ومن ثم تعزيز الهستيريا المعادية لروسيا".

المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي
ماريا زاخاروفا
لمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
وأكدت زاخاروفا "ما زلنا نمتنع عن مثل هذه الخطوات (الانتقامية)، لكننا سنتابع الموقف عن كثب".

"أولئك الذين يتصرفون بهذه الطريقة يجب أن يعلموا أنه إذا استمرت هذه الاستفزازات، فسوف يعاقبون".

المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي
ماريا زاخاروفا
لمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بيسكوف: قادة الغرب يفتقرون إلى السيادة الداخلية ومطالبهم بمبادرات تهدئة حول أوكرانيا قد انخفضت
12:10 GMT
وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف أن عدد ضحايا القصف الذي شنته قوات كييف على مدينة بيلغورود ارتفع إلى 4 قتلى، هم مواطن روسي و3 مواطنين أوكرانيين.
وقال غلادكوف، عبر قناته على "تلغرام"، "بالنسبة للقتلى فوفقًا للمعلومات التي لديّ في هذه اللحظة هم 4 أشخاص، أحدهم مواطن بالاتحاد الروسي وثلاثة مواطنين أوكرانيين. حكومة أوكرانيا تقتل مواطنيها على الأراضي الروسية. لقد بلغت حكومة أوكرانيا قمة العبث بتصرفاتها".
وأضاف غلادكوف أن القصف على بيلغورود أسفر أيضًا عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفل، لكن إصاباتهم ليست خطيرة ولا تشكل تهديدًا على حياتهم.
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