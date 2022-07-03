https://arabic.sputniknews.com/20220703/وزير-الخارجية-المصري-يدعو-لتأمين-السفن-الروسية-والأوكرانية-الحاملة-للقمح-1064577471.html
وزير الخارجية المصري يدعو لتأمين السفن الروسية والأوكرانية الحاملة للقمح
وزير الخارجية المصري يدعو لتأمين السفن الروسية والأوكرانية الحاملة للقمح
دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى تأمين السفن الروسية والأوكرانية الحاملة للقمح، للمساهمة في حل أزمة الغذاء العالمية. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T13:20+0000
2022-07-03T13:20+0000
2022-07-03T13:20+0000
القمح الروسي
أخبار مصر الآن
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جاء ذلك اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرج في القاهرة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وقال وزير الخارجية المصري: "نأمل أن يكون هناك تعاونا ولو جزئيا في إطار جهود الأمم المتحدة في تأمين السفن الأوكرانية والروسية الحاملة للقمح".وأوضح أن الهدف من ذلك هو وصول السفن بسلام إلى مستورديها للمساهمة في حل أزمة الغذاء العالمية.وذكر أن الأزمة الأوكرانية أثرت بشكل كبير على اقتصاد بلاده في إطار تحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار القمح يمثل عبئا على ميزانية الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/سامح-شكري-يوجه-دعوة-إلى-رجال-الأعمال-العمانيين-للاستثمار-في-مصر-1056849882.html
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القمح الروسي, أخبار مصر الآن
وزير الخارجية المصري يدعو لتأمين السفن الروسية والأوكرانية الحاملة للقمح
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دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى تأمين السفن الروسية والأوكرانية الحاملة للقمح، للمساهمة في حل أزمة الغذاء العالمية.
جاء ذلك اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرج في القاهرة، بحسب موقع "بوابة الأهرام"
.
وقال وزير الخارجية المصري
: "نأمل أن يكون هناك تعاونا ولو جزئيا في إطار جهود الأمم المتحدة في تأمين السفن الأوكرانية والروسية الحاملة للقمح".
وأوضح أن الهدف من ذلك هو وصول السفن بسلام إلى مستورديها للمساهمة في حل أزمة الغذاء العالمية.
وذكر أن الأزمة الأوكرانية أثرت بشكل كبير على اقتصاد بلاده في إطار تحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار القمح يمثل عبئا على ميزانية الدولة.