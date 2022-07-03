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وزير الخارجية المصري يدعو لتأمين السفن الروسية والأوكرانية الحاملة للقمح
وزير الخارجية المصري يدعو لتأمين السفن الروسية والأوكرانية الحاملة للقمح
دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى تأمين السفن الروسية والأوكرانية الحاملة للقمح، للمساهمة في حل أزمة الغذاء العالمية. 03.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-03T13:20+0000
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جاء ذلك اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرج في القاهرة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وقال وزير الخارجية المصري: "نأمل أن يكون هناك تعاونا ولو جزئيا في إطار جهود الأمم المتحدة في تأمين السفن الأوكرانية والروسية الحاملة للقمح".وأوضح أن الهدف من ذلك هو وصول السفن بسلام إلى مستورديها للمساهمة في حل أزمة الغذاء العالمية.وذكر أن الأزمة الأوكرانية أثرت بشكل كبير على اقتصاد بلاده في إطار تحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار القمح يمثل عبئا على ميزانية الدولة.
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القمح الروسي, أخبار مصر الآن

وزير الخارجية المصري يدعو لتأمين السفن الروسية والأوكرانية الحاملة للقمح

13:20 GMT 03.07.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDوزير الخارجية المصري، سامح شكري
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
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دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى تأمين السفن الروسية والأوكرانية الحاملة للقمح، للمساهمة في حل أزمة الغذاء العالمية.
جاء ذلك اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرج في القاهرة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
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وقال وزير الخارجية المصري: "نأمل أن يكون هناك تعاونا ولو جزئيا في إطار جهود الأمم المتحدة في تأمين السفن الأوكرانية والروسية الحاملة للقمح".
وأوضح أن الهدف من ذلك هو وصول السفن بسلام إلى مستورديها للمساهمة في حل أزمة الغذاء العالمية.
وذكر أن الأزمة الأوكرانية أثرت بشكل كبير على اقتصاد بلاده في إطار تحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار القمح يمثل عبئا على ميزانية الدولة.
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