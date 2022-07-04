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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/أوكرانيا-تزعم-حاجتها-لـ750-مليار-دولار-لإعادة-الإعمار---1064638212.html
أوكرانيا تزعم حاجتها لـ750 مليار دولار لإعادة الإعمار
أوكرانيا تزعم حاجتها لـ750 مليار دولار لإعادة الإعمار
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، اليوم الاثنين، أن خطة إعادة إعمار أوكرانيا تقدر تكلفتها بنحو 750 مليار دولار أمريكي، زاعما أن المصدر الرئيسي لهذه... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T15:02+0000
2022-07-04T15:02+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال شميغال خلال مشارته عبر الفيديو في مؤتمر "إعمار أوكرانيا" المنعقد في لوغانو السويسرية: "من الذي يجب أن يدفع ثمن خطة الإنعاش، التي تقدر قيمتها بالفعل بـ 750 مليار دولار؟ نعتقد أن المصدر الرئيسي للتعافي يجب أن يكون الأصول المصادرة من روسيا الاتحادية"، بحسب ادعاءاته.وتابع قائلا: "تتراوح الأصول المجمدة لروسيا الاتحادية، حسب تقديرات مختلفة، بين 300 و500 مليار دولار. وقد بدأت بعض الدول بالفعل عملية تجميد هذه الأصول، وكذلك مصادرتها".ووفقا لمزاعم رئيس الوزراء الأوكراني، فإن مصادر الأموال الأخرى ستكون من المنح والقروض الميسرة المقدمة من المنظمات المالية الدولية والدول الشريكة، بالإضافة إلى الاستثمارات، وكذلك ميزانية البلاد.وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220703/موسكو-نظام-كييف-يهاجم-مناطق-سكنية-روسية-لدفعنا-للرد-بضربات-مماثلة-لكننا-نمتنع-عن-ذلك--1064575835.html
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العالم

أوكرانيا تزعم حاجتها لـ750 مليار دولار لإعادة الإعمار

15:02 GMT 04.07.2022
© Sputnik . أندريه ستينين / الذهاب إلى بنك الصورالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . أندريه ستينين
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أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، اليوم الاثنين، أن خطة إعادة إعمار أوكرانيا تقدر تكلفتها بنحو 750 مليار دولار أمريكي، زاعما أن المصدر الرئيسي لهذه الأموال، في رأيه، "ينبغي أن يكون الأصول المصادرة من روسيا".
وقال شميغال خلال مشارته عبر الفيديو في مؤتمر "إعمار أوكرانيا" المنعقد في لوغانو السويسرية: "من الذي يجب أن يدفع ثمن خطة الإنعاش، التي تقدر قيمتها بالفعل بـ 750 مليار دولار؟ نعتقد أن المصدر الرئيسي للتعافي يجب أن يكون الأصول المصادرة من روسيا الاتحادية"، بحسب ادعاءاته.
وتابع قائلا: "تتراوح الأصول المجمدة لروسيا الاتحادية، حسب تقديرات مختلفة، بين 300 و500 مليار دولار. وقد بدأت بعض الدول بالفعل عملية تجميد هذه الأصول، وكذلك مصادرتها".
ووفقا لمزاعم رئيس الوزراء الأوكراني، فإن مصادر الأموال الأخرى ستكون من المنح والقروض الميسرة المقدمة من المنظمات المالية الدولية والدول الشريكة، بالإضافة إلى الاستثمارات، وكذلك ميزانية البلاد.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
موسكو: نظام كييف يهاجم مناطق سكنية روسية لدفعنا للرد بضربات مماثلة لكننا نمتنع عن ذلك
أمس, 12:45 GMT
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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