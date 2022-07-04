https://arabic.sputniknews.com/20220704/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1064599889.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T06:02+0000
2022-07-04T06:02+0000
2022-07-04T06:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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2022
الأخبار
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
06:02 GMT 04.07.2022 (تم التحديث: 06:03 GMT 04.07.2022)
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:11 GMT 04.07.2022