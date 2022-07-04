https://arabic.sputniknews.com/20220704/إعلام-بريطانيا-تدرس-فكرة-نقل-الأصول-الروسية-المجمدة-لأوكرانيا--1064599306.html
إعلام: بريطانيا تدرس فكرة نقل الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا
إعلام: بريطانيا تدرس فكرة نقل الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا
أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم أمس الأحد، عن دراسة تقوم بها السلطات في لندن لمصادرة الأصول الروسية المجمدة وتسليمها لأوكرانيا. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T05:20+0000
2022-07-04T05:20+0000
2022-07-04T05:20+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن لندن بعد قرار مصادرة الأصول الروسية المجمدة في البلاد تدرس بطرح قانون لنقل هذه الأصول لأوكرانيا.وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، بهذا الصدد كان بمثابة الإشارة للموضوع، حيث قالت: "أنا أؤيد هذا المفهوم ونحن ننظر إليه بعناية شديدة ولقد أقر الكنديون للتو قانونًا بهذا الخصوص".وأضافت تراس قائلة: "هذه القضية نعمل على حلها مع وزارة الداخلية ووزارة الخزانة، لكنني أتفق تمامًا مع هذا المفهوم كل ما نحتاجه هو فهم التفاصيل".وفي وقت سابق من الشهر الحاري، وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فكرة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بمنح الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا بـ "السرقة". وأشار لافروف إلى أن مثل تلك التصرفات من جانب الغرب أصبحت بمثابة "عادة" لديه.واقترح بوريل أن تنظر بروكسل في مسألة سحب احتياطيات النقد الأجنبي الروسي المجمدة، واستخدامها في عملية إعادة إعمار أوكرانيا، بعد انتهاء الحرب هناك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: بريطانيا تدرس فكرة نقل الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم أمس الأحد، عن دراسة تقوم بها السلطات في لندن لمصادرة الأصول الروسية المجمدة وتسليمها لأوكرانيا.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن لندن بعد قرار مصادرة الأصول الروسية المجمدة في البلاد تدرس بطرح قانون لنقل هذه الأصول لأوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، بهذا الصدد كان بمثابة الإشارة للموضوع، حيث قالت: "أنا أؤيد هذا المفهوم ونحن ننظر إليه بعناية شديدة ولقد أقر الكنديون للتو قانونًا بهذا الخصوص".
وأضافت تراس قائلة: "هذه القضية نعمل على حلها مع وزارة الداخلية ووزارة الخزانة، لكنني أتفق تمامًا مع هذا المفهوم كل ما نحتاجه هو فهم التفاصيل".
وفي وقت سابق من الشهر الحاري، وصف
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فكرة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بمنح الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا بـ "السرقة". وأشار لافروف إلى أن مثل تلك التصرفات من جانب الغرب أصبحت بمثابة "عادة" لديه.
واقترح بوريل أن تنظر بروكسل
في مسألة سحب احتياطيات النقد الأجنبي الروسي المجمدة، واستخدامها في عملية إعادة إعمار أوكرانيا، بعد انتهاء الحرب هناك.