عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220704/المقداد-في-زيارة-هي-الأولى-للجزائر-منذ-توليه-وزارة-الخارجية-السورية-1064643871.html
المقداد في زيارة هي الأولى للجزائر منذ توليه وزارة الخارجية السورية
المقداد في زيارة هي الأولى للجزائر منذ توليه وزارة الخارجية السورية
يصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الاثنين، العاصمة الجزائرية، في زيارة تستمر ثلاثة أيام يلتقي فيها كبار المسؤولين الجزائريين. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T16:56+0000
2022-07-04T16:56+0000
الجزائر
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/02/1064556966_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_490e960a750bd5fee9cd17ccf19f5126.jpg
دمشق - سبوتنيك. وذكرت الخارجية السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "هذه الزيارة وهي الأولى له (للمقداد) للجزائر منذ توليه منصب وزير الخارجية، تأتي في إطار المشاركة في الاحتفالات بإحياء الذكرى الـ60 لعيد استقلال الجزائر، والتي تحيي هذه الذكرى تحت شعار "تاريخٌ مجيد وعهدٌ جديد"، حيث سيجري غداً استعراض عسكري ضخم هو الأول منذ 33 سنة".وتأتي زيارة المقداد للجزائر بعد يومين من اللقاء التشاوري الذي عقده وزراء الخارجية العرب في بيروت لبحث ملفات القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، دون البت حتى الآن بمسألة حضور سوريا للقمة أم لا.وتشهد الجزائر، فعاليات رسمية واحتفالات وصفتها وكالات بـ"الضخمة وغير المسبوقة"، بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد في 5 يوليو/تموز 1962.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/مترو-الجزائر-يعلن-عن-يوم-مجاني-بمناسبة-ذكرى-عيد-الاستقلال--1064642592.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/02/1064556966_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_66c266da061d1f0e80bb3caa4491614f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

المقداد في زيارة هي الأولى للجزائر منذ توليه وزارة الخارجية السورية

16:56 GMT 04.07.2022
© Sputnik . ali hashemمؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
مؤتمر صحفي مشترك بدمشق بين وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . ali hashem
تابعنا عبرTelegram
يصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الاثنين، العاصمة الجزائرية، في زيارة تستمر ثلاثة أيام يلتقي فيها كبار المسؤولين الجزائريين.
دمشق - سبوتنيك. وذكرت الخارجية السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "هذه الزيارة وهي الأولى له (للمقداد) للجزائر منذ توليه منصب وزير الخارجية، تأتي في إطار المشاركة في الاحتفالات بإحياء الذكرى الـ60 لعيد استقلال الجزائر، والتي تحيي هذه الذكرى تحت شعار "تاريخٌ مجيد وعهدٌ جديد"، حيث سيجري غداً استعراض عسكري ضخم هو الأول منذ 33 سنة".
وتأتي زيارة المقداد للجزائر بعد يومين من اللقاء التشاوري الذي عقده وزراء الخارجية العرب في بيروت لبحث ملفات القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، دون البت حتى الآن بمسألة حضور سوريا للقمة أم لا.
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
مترو الجزائر يعلن عن "يوم مجاني" بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال
16:05 GMT
وتشهد الجزائر، فعاليات رسمية واحتفالات وصفتها وكالات بـ"الضخمة وغير المسبوقة"، بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد في 5 يوليو/تموز 1962.
© Sputnik / Mohamed Hassanمن هو فيصل المقداد وزير الخارجية السوري الجديد
من هو فيصل المقداد وزير الخارجية السوري الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
من هو فيصل المقداد وزير الخارجية السوري الجديد
© Sputnik / Mohamed Hassan
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала