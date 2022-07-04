https://arabic.sputniknews.com/20220704/المقداد-في-زيارة-هي-الأولى-للجزائر-منذ-توليه-وزارة-الخارجية-السورية-1064643871.html
المقداد في زيارة هي الأولى للجزائر منذ توليه وزارة الخارجية السورية
المقداد في زيارة هي الأولى للجزائر منذ توليه وزارة الخارجية السورية
يصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الاثنين، العاصمة الجزائرية، في زيارة تستمر ثلاثة أيام يلتقي فيها كبار المسؤولين الجزائريين. 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T16:56+0000
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دمشق - سبوتنيك. وذكرت الخارجية السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "هذه الزيارة وهي الأولى له (للمقداد) للجزائر منذ توليه منصب وزير الخارجية، تأتي في إطار المشاركة في الاحتفالات بإحياء الذكرى الـ60 لعيد استقلال الجزائر، والتي تحيي هذه الذكرى تحت شعار "تاريخٌ مجيد وعهدٌ جديد"، حيث سيجري غداً استعراض عسكري ضخم هو الأول منذ 33 سنة".وتأتي زيارة المقداد للجزائر بعد يومين من اللقاء التشاوري الذي عقده وزراء الخارجية العرب في بيروت لبحث ملفات القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، دون البت حتى الآن بمسألة حضور سوريا للقمة أم لا.وتشهد الجزائر، فعاليات رسمية واحتفالات وصفتها وكالات بـ"الضخمة وغير المسبوقة"، بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد في 5 يوليو/تموز 1962.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/مترو-الجزائر-يعلن-عن-يوم-مجاني-بمناسبة-ذكرى-عيد-الاستقلال--1064642592.html
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الجزائر, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
المقداد في زيارة هي الأولى للجزائر منذ توليه وزارة الخارجية السورية
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يصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الاثنين، العاصمة الجزائرية، في زيارة تستمر ثلاثة أيام يلتقي فيها كبار المسؤولين الجزائريين.
دمشق - سبوتنيك. وذكرت الخارجية السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "هذه الزيارة وهي الأولى له (للمقداد) للجزائر منذ توليه منصب وزير الخارجية
، تأتي في إطار المشاركة في الاحتفالات بإحياء الذكرى الـ60 لعيد استقلال الجزائر، والتي تحيي هذه الذكرى تحت شعار "تاريخٌ مجيد وعهدٌ جديد"، حيث سيجري غداً استعراض عسكري ضخم هو الأول منذ 33 سنة".
وتأتي زيارة المقداد للجزائر بعد يومين من اللقاء التشاوري الذي عقده وزراء الخارجية العرب في بيروت لبحث ملفات القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، دون البت حتى الآن بمسألة حضور سوريا للقمة أم لا.
وتشهد الجزائر، فعاليات رسمية واحتفالات وصفتها وكالات بـ"الضخمة وغير المسبوقة"، بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال البلاد في 5 يوليو/تموز 1962.