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https://arabic.sputniknews.com/20220704/عسكريون-روس-يبنون-مبان-سكنية-في-ماريوبول-1064618100.html
عسكريون روس يبنون مبان سكنية في ماريوبول
عسكريون روس يبنون مبان سكنية في ماريوبول
تقوم شركة البناء العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية ببناء منطقة سكنية مكونة من 12 منزلاً من خمسة طوابق، للأشخاص الذين فقدوا منازلهم خلال المعارك مع نظام... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
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صور, وسائط متعددة, أخبار أوكرانيا, روسيا, фото

عسكريون روس يبنون مبان سكنية في ماريوبول

11:37 GMT 04.07.2022
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تقوم شركة البناء العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية ببناء منطقة سكنية مكونة من 12 منزلاً من خمسة طوابق، للأشخاص الذين فقدوا منازلهم خلال المعارك مع نظام كييف المتطرف، ليسكنوها بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورمنطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورمتخصصون في مجمع البناء العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية أثناء بناء المناطق السكنية في ماريوبول، 30 يونيو 2022
متخصصون في مجمع البناء العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية أثناء بناء المناطق السكنية في ماريوبول، 30 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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متخصصون في مجمع البناء العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية أثناء بناء المناطق السكنية في ماريوبول، 30 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية في موقع بناء مناطق سكنية جديدة في ماريوبول، 30 يونيو 2022
جندي من القوات المسلحة الروسية في موقع بناء مناطق سكنية جديدة في ماريوبول، 30 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
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جندي من القوات المسلحة الروسية في موقع بناء مناطق سكنية جديدة في ماريوبول، 30 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورمنطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
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منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورإحدى الشقق الجديدة من الداخل في أحد منازل منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
إحدى الشقق الجديدة من الداخل في أحد منازل منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
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إحدى الشقق الجديدة من الداخل في أحد منازل منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورإحدى الشقق الجديدة من الداخل في أحد منازل منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
إحدى الشقق الجديدة من الداخل في أحد منازل منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
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إحدى الشقق الجديدة من الداخل في أحد منازل منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورإحدى الشقق الجديدة من الداخل في أحد منازل منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
إحدى الشقق الجديدة من الداخل في أحد منازل منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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إحدى الشقق الجديدة من الداخل في أحد منازل منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورإحدى الشقق الجديدة من الداخل في أحد منازل منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
إحدى الشقق الجديدة من الداخل في أحد منازل منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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إحدى الشقق الجديدة من الداخل في أحد منازل منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورمتخصصون في مجمع البناء العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية أثناء بناء المناطق السكنية في ماريوبول، 30 يونيو 2022
متخصصون في مجمع البناء العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية أثناء بناء المناطق السكنية في ماريوبول، 30 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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متخصصون في مجمع البناء العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية أثناء بناء المناطق السكنية في ماريوبول، 30 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورمنظر من نافذة أحد منازل المنطقة السكنية الجديدة في ماريوبول، 30 يونيو 2022
منظر من نافذة أحد منازل المنطقة السكنية الجديدة في ماريوبول، 30 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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منظر من نافذة أحد منازل المنطقة السكنية الجديدة في ماريوبول، 30 يونيو 2022
شاهد أيضا - أول حفل زفاف بعد انتهاء أعمال العملية العسكرية الخاصة في محيط ماريوبول
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