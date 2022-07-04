عسكريون روس يبنون مبان سكنية في ماريوبول
تقوم شركة البناء العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية ببناء منطقة سكنية مكونة من 12 منزلاً من خمسة طوابق، للأشخاص الذين فقدوا منازلهم خلال المعارك مع نظام كييف المتطرف، ليسكنوها بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
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منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورمتخصصون في مجمع البناء العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية أثناء بناء المناطق السكنية في ماريوبول، 30 يونيو 2022
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متخصصون في مجمع البناء العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية أثناء بناء المناطق السكنية في ماريوبول، 30 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية في موقع بناء مناطق سكنية جديدة في ماريوبول، 30 يونيو 2022
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جندي من القوات المسلحة الروسية في موقع بناء مناطق سكنية جديدة في ماريوبول، 30 يونيو 2022
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منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورإحدى الشقق الجديدة من الداخل في أحد منازل منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
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إحدى الشقق الجديدة من الداخل في أحد منازل منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورإحدى الشقق الجديدة من الداخل في أحد منازل منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
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إحدى الشقق الجديدة من الداخل في أحد منازل منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورإحدى الشقق الجديدة من الداخل في أحد منازل منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
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إحدى الشقق الجديدة من الداخل في أحد منازل منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورإحدى الشقق الجديدة من الداخل في أحد منازل منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
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إحدى الشقق الجديدة من الداخل في أحد منازل منطقة سكنية قيد الإنشاء في ماريوبول، 30 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورمتخصصون في مجمع البناء العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية أثناء بناء المناطق السكنية في ماريوبول، 30 يونيو 2022
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متخصصون في مجمع البناء العسكري التابع لوزارة الدفاع الروسية أثناء بناء المناطق السكنية في ماريوبول، 30 يونيو 2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورمنظر من نافذة أحد منازل المنطقة السكنية الجديدة في ماريوبول، 30 يونيو 2022
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منظر من نافذة أحد منازل المنطقة السكنية الجديدة في ماريوبول، 30 يونيو 2022