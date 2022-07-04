https://arabic.sputniknews.com/20220704/عسكريون-روس-يبنون-مبان-سكنية-في-ماريوبول-1064618100.html

عسكريون روس يبنون مبان سكنية في ماريوبول

عسكريون روس يبنون مبان سكنية في ماريوبول

تقوم شركة البناء العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية ببناء منطقة سكنية مكونة من 12 منزلاً من خمسة طوابق، للأشخاص الذين فقدوا منازلهم خلال المعارك مع نظام... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

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