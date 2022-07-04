https://arabic.sputniknews.com/20220704/محامي-المرتزق-البريطاني-إيدن-أسلين-المحكوم-بالإعدام-في-دونيتسك-يقدم-استئنافا-للحكم-1064629867.html

محامي المرتزق البريطاني إيدن أسلين المحكوم بالإعدام في دونيتسك يقدم استئنافا للحكم

محامي المرتزق البريطاني إيدن أسلين المحكوم بالإعدام في دونيتسك يقدم استئنافا للحكم

قال ممثل عن المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية لوكالة "سبوتنيك" إن أحد المرتزقة الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهو البريطاني... 04.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-04T13:04+0000

2022-07-04T13:04+0000

2022-07-04T13:04+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وقال محاور الوكالة: "اليوم، في 4 يوليو (تموز)، تم تقديم استئناف بالنقض إلى غرفة الاستئناف بالمحكمة العليا من قبل محامي المدان الثالث أسلين إيدن".كما تلقت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، طلبا للطعن في حكم الإعدام المقرر بحق المرتزق المغربي سعدون إبراهيم.وجاء في بيان المحكمة: "في الأول من يوليو، تلقت المحكمة العليا طعنا عن طريق النقض بقرار الإعدام المقرر بحق المرتزق المغربي سعدون إبراهيم المدان في المحكمة العليا".وقالت محامية الدفاع يلينا فيسنينا، في وقت سابق، إنه تم التقدم بطلب استئناف نقض لتخفيف العقوبة، بحق المرتزق المغربي إبراهيم سعدون، المحكوم عليه بالإعدام في جمهورية دونيتسك.هذا ووجّه طاهر سعدون، والد المغربي إبراهيم سعدون في وقت سابق، رسالة للرئيس فلاديمير بوتين مناشدا إياه التدخل لإنقاذ ابنه.وقال الوالد في الرسالة التي نشرتها رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا" و"آر تي" مارغاريتا سيمونيان: "سيادة فلاديمير فلاديميروفيتش المحترم، لقد لاحظنا أن صحة ابننا تتدهور يومًا بعد يوم. إنه يعاني من سوء التغذية الحاد. عندما كان طفلًا، كان يعاني من فقر الدم، والذي لم يشف منه بعد. ومن المحتمل أن يكون قد تعرض لانتكاسة من المرض على خلفية خوفه من عقوبة الإعدام".

https://arabic.sputniknews.com/20220704/محكمة-دونيتسك-تتلقى-طلبا-للطعن-في-حكم-الإعدام-المقرر-بحق-المرتزق-المغربي-سعدون-إبراهيم-1064617406.html

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