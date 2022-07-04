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https://arabic.sputniknews.com/20220704/محامي-المرتزق-البريطاني-إيدن-أسلين-المحكوم-بالإعدام-في-دونيتسك-يقدم-استئنافا-للحكم-1064629867.html
محامي المرتزق البريطاني إيدن أسلين المحكوم بالإعدام في دونيتسك يقدم استئنافا للحكم
محامي المرتزق البريطاني إيدن أسلين المحكوم بالإعدام في دونيتسك يقدم استئنافا للحكم
قال ممثل عن المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية لوكالة "سبوتنيك" إن أحد المرتزقة الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهو البريطاني... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T13:04+0000
2022-07-04T13:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال محاور الوكالة: "اليوم، في 4 يوليو (تموز)، تم تقديم استئناف بالنقض إلى غرفة الاستئناف بالمحكمة العليا من قبل محامي المدان الثالث أسلين إيدن".كما تلقت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، طلبا للطعن في حكم الإعدام المقرر بحق المرتزق المغربي سعدون إبراهيم.وجاء في بيان المحكمة: "في الأول من يوليو، تلقت المحكمة العليا طعنا عن طريق النقض بقرار الإعدام المقرر بحق المرتزق المغربي سعدون إبراهيم المدان في المحكمة العليا".وقالت محامية الدفاع يلينا فيسنينا، في وقت سابق، إنه تم التقدم بطلب استئناف نقض لتخفيف العقوبة، بحق المرتزق المغربي إبراهيم سعدون، المحكوم عليه بالإعدام في جمهورية دونيتسك.هذا ووجّه طاهر سعدون، والد المغربي إبراهيم سعدون في وقت سابق، رسالة للرئيس فلاديمير بوتين مناشدا إياه التدخل لإنقاذ ابنه.وقال الوالد في الرسالة التي نشرتها رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا" و"آر تي" مارغاريتا سيمونيان: "سيادة فلاديمير فلاديميروفيتش المحترم، لقد لاحظنا أن صحة ابننا تتدهور يومًا بعد يوم. إنه يعاني من سوء التغذية الحاد. عندما كان طفلًا، كان يعاني من فقر الدم، والذي لم يشف منه بعد. ومن المحتمل أن يكون قد تعرض لانتكاسة من المرض على خلفية خوفه من عقوبة الإعدام".
https://arabic.sputniknews.com/20220704/محكمة-دونيتسك-تتلقى-طلبا-للطعن-في-حكم-الإعدام-المقرر-بحق-المرتزق-المغربي-سعدون-إبراهيم-1064617406.html
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محامي المرتزق البريطاني إيدن أسلين المحكوم بالإعدام في دونيتسك يقدم استئنافا للحكم

13:04 GMT 04.07.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصوراستسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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قال ممثل عن المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية لوكالة "سبوتنيك" إن أحد المرتزقة الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهو البريطاني إيدن أسلين قدم استئنافا بالنقض ضد الحكم.
وقال محاور الوكالة: "اليوم، في 4 يوليو (تموز)، تم تقديم استئناف بالنقض إلى غرفة الاستئناف بالمحكمة العليا من قبل محامي المدان الثالث أسلين إيدن".
كما تلقت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، طلبا للطعن في حكم الإعدام المقرر بحق المرتزق المغربي سعدون إبراهيم.
وجاء في بيان المحكمة: "في الأول من يوليو، تلقت المحكمة العليا طعنا عن طريق النقض بقرار الإعدام المقرر بحق المرتزق المغربي سعدون إبراهيم المدان في المحكمة العليا".
وقالت محامية الدفاع يلينا فيسنينا، في وقت سابق، إنه تم التقدم بطلب استئناف نقض لتخفيف العقوبة، بحق المرتزق المغربي إبراهيم سعدون، المحكوم عليه بالإعدام في جمهورية دونيتسك.
هذا ووجّه طاهر سعدون، والد المغربي إبراهيم سعدون في وقت سابق، رسالة للرئيس فلاديمير بوتين مناشدا إياه التدخل لإنقاذ ابنه.
وقال الوالد في الرسالة التي نشرتها رئيسة تحرير "روسيا سيغودنيا" و"آر تي" مارغاريتا سيمونيان: "سيادة فلاديمير فلاديميروفيتش المحترم، لقد لاحظنا أن صحة ابننا تتدهور يومًا بعد يوم. إنه يعاني من سوء التغذية الحاد. عندما كان طفلًا، كان يعاني من فقر الدم، والذي لم يشف منه بعد. ومن المحتمل أن يكون قد تعرض لانتكاسة من المرض على خلفية خوفه من عقوبة الإعدام".
استسلام آخر مجموعة من المسلحين الأوكرانيين من آزوفستال، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
محكمة دونيتسك تتلقى طلبا للطعن في حكم الإعدام المقرر بحق المرتزق المغربي سعدون إبراهيم
10:07 GMT
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