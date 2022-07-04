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https://arabic.sputniknews.com/20220704/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-4-حالات-قصف-من-قبل-المسلحين-في-منطقة-إدلب-بسوريا-1064652589.html
مركز المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من قبل المسلحين في منطقة إدلب بسوريا
مركز المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من قبل المسلحين في منطقة إدلب بسوريا
أعلن مركز المصالحة الروسي، الاثنين، عن تسجيله 4 حالات قصف من مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T22:07+0000
2022-07-04T22:07+0000
مركز المصالحة الروسي
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة يفغيني غيراسيموف، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 4 حالات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل عمليتي قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في كل من محافظتي إدلب و حماة.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/المصالحة-الروسي-يرصد-عملية-قصف-واحدة-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1064384765.html
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مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا اليوم

مركز المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من قبل المسلحين في منطقة إدلب بسوريا

22:07 GMT 04.07.2022
© Sputnik . Firas al-Ahmadمركز المصالحة الروسي يقدم مئات السلل الغذائية لفقراء إنخل بريف درعا
مركز المصالحة الروسي يقدم مئات السلل الغذائية لفقراء إنخل بريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
© Sputnik . Firas al-Ahmad
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أعلن مركز المصالحة الروسي، الاثنين، عن تسجيله 4 حالات قصف من مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة يفغيني غيراسيموف، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 4 حالات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية".
وأوضح أنه تم تسجيل عمليتي قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في كل من محافظتي إدلب و حماة.
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
المصالحة الروسي يرصد عملية قصف واحدة من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
28 يونيو, 21:55 GMT
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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