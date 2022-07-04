https://arabic.sputniknews.com/20220704/مصر-تعلن-زيادة-إصابات-كورونا-في-البلاد-بنسبة-8-1064652030.html
مصر تعلن زيادة إصابات كورونا في البلاد بنسبة 8%
مصر تعلن زيادة إصابات كورونا في البلاد بنسبة 8%
أعلن مستشار رئيس الجمهورية، في مصر، لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين زيادة أعداد إصابات كورونا في البلاد بمنسبة 8%، مؤكدا في الوقت ذاته أن 90% من الإصابات تصنف... 04.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-04T21:25+0000
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وقال تاج الدين في تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إن "وباء كورونا لم يختف، وما زال موجودا محليا وعالميًا".وأكد تاج الدين الذي عمل وزيرا للصحة سابقا، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لعدم زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال فترات إجازة عيد الأضحى.ونصح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة أي شخص يصاب بأعراض شبيهة لكورونا عليه عزل نفسه، حتى لا يكون سببًا لنقل العدوى لآخرين.وأمس قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، إنه تم رصد زيادة في الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 6.9% في الأسبوع الوبائي الماضي مع استقرار في معدلات الوفيات والحجر بالمستشفيات عند أدنى معدلاتها منذ بداية الجائحة.وأشار عبد الغفار إلى أن هناك عدة أسباب قد تكون خلف الارتفاع المسجل، موضحا بأن السبب قد يعود إلى ظهور بعد المتحورات الفرعية للأوميكرون أسرع انتشارا لكنها لا تؤدي إلى إصابات شديدة.وأضاف عبد الغفار أن من بين الأسباب تراخي المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وخاصة أثناء التجمعات وفي الأماكن المغلقة وقليلة التهوية.
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مصر, أخبار مصر الآن, فيروس كورونا
مصر تعلن زيادة إصابات كورونا في البلاد بنسبة 8%
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أعلن مستشار رئيس الجمهورية، في مصر، لشؤون الصحة محمد عوض تاج الدين زيادة أعداد إصابات كورونا في البلاد بمنسبة 8%، مؤكدا في الوقت ذاته أن 90% من الإصابات تصنف كبسيطة.
وقال تاج الدين في تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إن "وباء كورونا لم يختف، وما زال موجودا محليا وعالميًا".
وأكد تاج الدين الذي عمل وزيرا للصحة سابقا، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لعدم زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال فترات إجازة عيد الأضحى.
ونصح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة أي شخص يصاب بأعراض شبيهة لكورونا عليه عزل نفسه، حتى لا يكون سببًا لنقل العدوى لآخرين.
وأمس قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، إنه تم رصد زيادة في الإصابات بفيروس كورونا
بنسبة 6.9% في الأسبوع الوبائي الماضي مع استقرار في معدلات الوفيات والحجر بالمستشفيات عند أدنى معدلاتها منذ بداية الجائحة.
وأشار عبد الغفار إلى أن هناك عدة أسباب قد تكون خلف الارتفاع المسجل، موضحا بأن السبب قد يعود إلى ظهور بعد المتحورات الفرعية للأوميكرون أسرع انتشارا لكنها لا تؤدي إلى إصابات شديدة
.
وأضاف عبد الغفار أن من بين الأسباب تراخي المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وخاصة أثناء التجمعات وفي الأماكن المغلقة وقليلة التهوية.