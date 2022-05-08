https://arabic.sputniknews.com/20220508/خبير-أوبئة-مصر-تشهد-موجة-عدوى-سادسة-من-كورونا-قريبا-1061981846.html
خبير أوبئة: مصر تشهد موجة عدوى سادسة من كورونا قريبا
خبير أوبئة: مصر تشهد موجة عدوى سادسة من كورونا قريبا
حذر خبير أوبئة، اليوم الأحد، مصر من قرب اندلاع موجة سادسة لوباء فيروس كورونا في البلاد بعد أسابيع من تراجع معدل الإصابة وانحسار العدوى. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T11:24+0000
2022-05-08T11:24+0000
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فيروس كورونا
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وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر يمر حاليا بمرحلة "الراحة"، في إشارة إلى تراجع معدل العدوى في الأسابيع الأخيرة، بحسب موقع "مصراوي".وأضاف عنان: "تم رفع أغلب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في مصر، ونحن حاليا في وقت الراحة والهدنة، لكن الإصابات من المقرر أن تعاود الارتفاع مرة أخرى لكن بوفيات أقل في ظل ارتفاع مؤشر التطعيم بلقاحات كورونا في الفئات الثلاث المستهدفة".وتوقع الخبير أن ارتفاع الإصابات في البلاد خلال شهر يونيو/ حزيران، في ما وصفه بالموجة السادسة للجائحة، ومع ذلك، أكد أنها ستكون "موجة خفيفة" مقارنة بسابقتها، مرجعا ذلك إلى ارتفاع معدل التطعيمات واستمرار تحور الفيروس وضعفه.أمس السبت، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية بلوغ متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا 8 إصابات خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ متوسط الوفيات اليومي 4 حالات جديدة.وذكر عنان أنه من المنتظر أن تعلن منظمة الصحة العالمية بنهاية العام الحالي، أن كورونا لم تعد جائحة بل مرض عادي للتعايش معه ويكون له لقاح موسمي.وعلى المستوى العالمي، أوضح أستاذ علم انتشار الأوبئة أن "هناك انحسار بالنسبة لإصابات ووفيات كورونا في العالم كله، إذ انخفض المعدل بنحو 20% بالمقارنة بالأسبوع الماضي فيما عدا قارتي أمريكا وأفريقيا التي تشهد ارتفاعا في الإصابات".
https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-قطر-أعلى-دولة-خليجية-في-نسبة-الشفاء-من-كورونا-1061915725.html
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فيروس كورونا, أخبار مصر الآن
خبير أوبئة: مصر تشهد موجة عدوى سادسة من كورونا قريبا
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حذر خبير أوبئة، اليوم الأحد، مصر من قرب اندلاع موجة سادسة لوباء فيروس كورونا في البلاد بعد أسابيع من تراجع معدل الإصابة وانحسار العدوى.
وقال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر يمر حاليا بمرحلة "الراحة"، في إشارة إلى تراجع معدل العدوى في الأسابيع الأخيرة، بحسب موقع "مصراوي".
وأضاف عنان: "تم رفع أغلب الإجراءات الاحترازية
لمواجهة كورونا في مصر، ونحن حاليا في وقت الراحة والهدنة، لكن الإصابات من المقرر أن تعاود الارتفاع مرة أخرى لكن بوفيات أقل في ظل ارتفاع مؤشر التطعيم بلقاحات كورونا في الفئات الثلاث المستهدفة".
وتوقع الخبير أن ارتفاع الإصابات في البلاد خلال شهر يونيو/ حزيران، في ما وصفه بالموجة السادسة للجائحة، ومع ذلك، أكد أنها ستكون "موجة خفيفة" مقارنة بسابقتها، مرجعا ذلك إلى ارتفاع معدل التطعيمات واستمرار تحور الفيروس وضعفه.
أمس السبت، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية بلوغ متوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا 8 إصابات خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغ متوسط الوفيات اليومي 4 حالات جديدة.
وذكر عنان أنه من المنتظر أن تعلن منظمة الصحة العالمية بنهاية العام الحالي، أن كورونا لم تعد جائحة بل مرض عادي للتعايش معه ويكون له لقاح موسمي.
وعلى المستوى العالمي، أوضح أستاذ علم انتشار الأوبئة أن "هناك انحسار بالنسبة لإصابات ووفيات كورونا
في العالم كله، إذ انخفض المعدل بنحو 20% بالمقارنة بالأسبوع الماضي فيما عدا قارتي أمريكا وأفريقيا التي تشهد ارتفاعا في الإصابات".