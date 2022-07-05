https://arabic.sputniknews.com/20220705/أردوغان-يعلن-توقيع-9-اتفاقيات-مع-إيطاليا--1064695241.html
أردوغان يعلن توقيع 9 اتفاقيات مع إيطاليا
أردوغان يعلن توقيع 9 اتفاقيات مع إيطاليا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده وقعت 9 اتفاقيات في مجالات متنوعة مع إيطاليا. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T17:54+0000
2022-07-05T17:54+0000
2022-07-05T17:54+0000
أخبار تركيا اليوم
إيطاليا
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أنطاكيا - سبوتنيك. جاء توقيع الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى أنقرة اليوم.قال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إيطاليا: "وقعنا 9 اتفاقيات مع الجانب الإيطالي تشمل عدداً من المجالات".واعتبر رجب طيب أردوغان أن "هذه الاتفاقيات تضفي الطابع المؤسسي على علاقاتنا".وتابع أردوغان: "علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع إيطاليا تتطور يوما بعد يوم"، مشددا "نولي أهمية للتعاون مع إيطاليا في مكافحة الإرهاب".وأضاف: "نريد التوقيع بأسرع وقت ممكن على الاتفاقية بشأن التصنيع المشترك لمنظومة الدفاع الجوي سامب – تي".وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن الرئيس التركي استقبل رئيس الوزراء الإيطالي في أنقرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/محلل-اقتصادي-الشركات-الفرنسية-والإيطالية-لا-ترغب-بمغادرة-السوق-الروسية-وتركها-للمنافسين-1059936755.html
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أخبار تركيا اليوم, إيطاليا
أردوغان يعلن توقيع 9 اتفاقيات مع إيطاليا
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده وقعت 9 اتفاقيات في مجالات متنوعة مع إيطاليا.
أنطاكيا - سبوتنيك. جاء توقيع الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى أنقرة اليوم.
قال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إيطاليا
: "وقعنا 9 اتفاقيات مع الجانب الإيطالي تشمل عدداً من المجالات".
واعتبر رجب طيب أردوغان أن "هذه الاتفاقيات تضفي الطابع المؤسسي على علاقاتنا".
وتابع أردوغان: "علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع إيطاليا تتطور يوما بعد يوم"، مشددا "نولي أهمية للتعاون مع إيطاليا في مكافحة الإرهاب".
وأضاف: "نريد التوقيع بأسرع وقت ممكن على الاتفاقية بشأن التصنيع المشترك لمنظومة الدفاع الجوي سامب – تي".
وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن الرئيس التركي استقبل رئيس الوزراء الإيطالي في أنقرة.