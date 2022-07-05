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أردوغان يعلن توقيع 9 اتفاقيات مع إيطاليا
أردوغان يعلن توقيع 9 اتفاقيات مع إيطاليا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده وقعت 9 اتفاقيات في مجالات متنوعة مع إيطاليا. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T17:54+0000
2022-07-05T17:54+0000
أخبار تركيا اليوم
إيطاليا
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أنطاكيا - سبوتنيك. جاء توقيع الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى أنقرة اليوم.قال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إيطاليا: "وقعنا 9 اتفاقيات مع الجانب الإيطالي تشمل عدداً من المجالات".واعتبر رجب طيب أردوغان أن "هذه الاتفاقيات تضفي الطابع المؤسسي على علاقاتنا".وتابع أردوغان: "علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع إيطاليا تتطور يوما بعد يوم"، مشددا "نولي أهمية للتعاون مع إيطاليا في مكافحة الإرهاب".وأضاف: "نريد التوقيع بأسرع وقت ممكن على الاتفاقية بشأن التصنيع المشترك لمنظومة الدفاع الجوي سامب – تي".وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن الرئيس التركي استقبل رئيس الوزراء الإيطالي في أنقرة.
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أخبار تركيا اليوم, إيطاليا

أردوغان يعلن توقيع 9 اتفاقيات مع إيطاليا

17:54 GMT 05.07.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده وقعت 9 اتفاقيات في مجالات متنوعة مع إيطاليا.
أنطاكيا - سبوتنيك. جاء توقيع الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى أنقرة اليوم.
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قال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء إيطاليا: "وقعنا 9 اتفاقيات مع الجانب الإيطالي تشمل عدداً من المجالات".
واعتبر رجب طيب أردوغان أن "هذه الاتفاقيات تضفي الطابع المؤسسي على علاقاتنا".
وتابع أردوغان: "علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع إيطاليا تتطور يوما بعد يوم"، مشددا "نولي أهمية للتعاون مع إيطاليا في مكافحة الإرهاب".
وأضاف: "نريد التوقيع بأسرع وقت ممكن على الاتفاقية بشأن التصنيع المشترك لمنظومة الدفاع الجوي سامب – تي".
وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن الرئيس التركي استقبل رئيس الوزراء الإيطالي في أنقرة.
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