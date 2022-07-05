https://arabic.sputniknews.com/20220705/النفط-يعمق-خسائره-والخام-الأمريكي-يتراجع-إلى-ما-دون-100-دولار-1064695423.html
النفط يعمق خسائره... والخام الأمريكي يتراجع إلى ما دون 100 دولار
النفط يعمق خسائره... والخام الأمريكي يتراجع إلى ما دون 100 دولار
عمقت أسعار النفط خسائرها، وهبط الخام الأمريكي دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو/ أيار، مع تزايد المخاوف من أن التباطؤ الاقتصادي العالمي سيؤدي في... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T18:09+0000
2022-07-05T18:09+0000
2022-07-05T18:09+0000
أسعار النفط اليوم
اقتصاد
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وتراجعت أسعار العقود الآجلة تسليم أغسطس/ آب لخام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 9.40% إلى 98.22 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام "برنت" تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 10.30% إلى 101.83 دولار للبرميل.وبحسب وكالة "بلومبيرغ" تعرض النفط لضغوط في جلسة تداول اليوم التي اتسمت بانخفاض السيولة، وتزامنت مع تراجع الأسهم وارتفاع الدولار، ما جعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أقل جاذبية.قال مصرف "سيتي غروب" إن سعر النفط الخام قد ينخفض إلى 65 دولارا هذا العام في حالة حدوث ركود اقتصادي، وهي رؤية تتناقض تماما مع سيناريو "جيه بي مورغان" الذي يتوقع ارتفاعا إلى 380 دولارا للبرميل حال قررت روسيا خفض إمداداتها ردا على إجراءات الغرب بحقها.تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في الشهر الماضي وسط تصاعد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بقوة. ومع ذلك، فإن المبيعات المادية تقق علاوات هائلة.رفعت السعودية أسعار البيع الرسمية إلى آسيا يوم الثلاثاء، وسيرتفع سعر خامها العربي الخفيف الرائد بمقدار 9.30 دولار أعلى من سعرها القياسي الإقليمي في أغسطس، بزيادة قدرها 2.80 دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/هبوط-قوي-لأسعار-النفط-وسط-مخاوف-من-ركود-عالمي-1064683874.html
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أسعار النفط اليوم, اقتصاد
النفط يعمق خسائره... والخام الأمريكي يتراجع إلى ما دون 100 دولار
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عمقت أسعار النفط خسائرها، وهبط الخام الأمريكي دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو/ أيار، مع تزايد المخاوف من أن التباطؤ الاقتصادي العالمي سيؤدي في النهاية إلى إعاقة الطلب.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة تسليم أغسطس/ آب لخام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 9.40% إلى 98.22 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام "برنت" تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 10.30% إلى 101.83 دولار للبرميل.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" تعرض النفط لضغوط
في جلسة تداول اليوم التي اتسمت بانخفاض السيولة، وتزامنت مع تراجع الأسهم وارتفاع الدولار، ما جعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أقل جاذبية.
قال مصرف "سيتي غروب" إن سعر النفط الخام قد ينخفض إلى 65 دولارا هذا العام في حالة حدوث ركود اقتصادي، وهي رؤية تتناقض تماما مع سيناريو "جيه بي مورغان" الذي يتوقع ارتفاعا إلى 380 دولارا للبرميل حال قررت روسيا خفض إمداداتها ردا على إجراءات الغرب بحقها.
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في الشهر الماضي وسط تصاعد المخاوف
بشأن التباطؤ الاقتصادي حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بقوة. ومع ذلك، فإن المبيعات المادية تقق علاوات هائلة.
رفعت السعودية أسعار البيع الرسمية إلى آسيا يوم الثلاثاء، وسيرتفع سعر خامها العربي الخفيف الرائد بمقدار 9.30 دولار أعلى من سعرها القياسي الإقليمي في أغسطس، بزيادة قدرها 2.80 دولار.