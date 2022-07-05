دخل "غينيس" 14 مرة.. البطل السوري محمد فيضو لـ"سبوتنيك": هدفي الرقم 20
© Sputnik . Zain Alabiden Shibanالرياضي السوري محمد فيضو يدخل موسوعة غينيس 14 مرة
© Sputnik . Zain Alabiden Shiban
عندما يدخل أي شخص موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، فإنه يفخر مكتفيا برقم واحد، أو مرتين، وربما ثلاث... ولكن الرياضي السوري محمد فيضو كان له كلام آخر، فلم يكتف بدخوله كتاب "غينيس" للمرة الـ14 في تاريخه.
عندما التقت وكالة "سبوتنيك" مع البطل السوري محمد فيضو بعد دخوله "غينيس" للمرة الثالثة قال إنه لن يكتفي بثلاث مرات، ولكن ما لم يكن متوقعا بأن ابن مدينة اللاذقية في الساحل السوري دخل يوم أمس كتاب الأرقام القياسية للمرة الـ14 في حياته.
© Sputnik . Zain Alabiden Shibanالرياضي السوري محمد فيضو يدخل موسوعة غينيس 14 مرة
الرياضي السوري محمد فيضو يدخل موسوعة غينيس 14 مرة
© Sputnik . Zain Alabiden Shiban
فكان لنا لقاء آخر مع البطل فيضو بعد وصوله لهذا الإنجاز ليقول: إن "هدفه الوصول للرقم 20 في غينيس".
ويضيف فيضو لـ"سبوتنيك": "من عمر 7 سنوات وأنا أمارس الرياضة، وبعد حصولي على العديد من الجوائز والبطولات المحلية كان حلمي الوصول للعالمية وكسر رقم بموسوعة غينيس".
وتابع، "كنت أقضي معظم وقتي بالتدريب، وأحيانا يصل تمريني لعشر ساعات يوميا، بشكل منظم ومكثف، وقد كانت نتيجة ذلك بأني تمكنت من الدخول غينيس عام 2021، 6 مرات، وسنة 2022، 8 مرات".
© Sputnik . Zain Alabiden Shibanالرياضي السوري محمد فيضو يدخل موسوعة غينيس 14 مرة
الرياضي السوري محمد فيضو يدخل موسوعة غينيس 14 مرة
© Sputnik . Zain Alabiden Shiban
وأكد فيضو بأنه تمكن بفضل طموحه وحلمه من كسر 14 رقما قياسيا عالميا بموسوعة غينيس.
وختم فيضو الحديث مع "سبوتنيك" بالقول: "أرقامي القياسية تم نشرها من قبل موسوعة غينيس بأنها الأفضل على اليوتيوب والفيسبوك، وتم اختيار أرقامي الأهم وتم وضعها في نسخة كتاب غينيس 2022، وكتبت عني موسوعة غينيس (محمد فيضو محطم الأرقام العالمية)".
أرقام الرياضي السوري محمد فيضو:
الرقم الأول (11-3-2021)
تمرين الضغط الجانبي بـ93 ضغطة بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق ألماني 55 ضغطة بدقيقة واحدة".
تمرين الضغط الجانبي بـ93 ضغطة بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق ألماني 55 ضغطة بدقيقة واحدة".
الرقم الثاني (9-7-2021)
تمرين الضغط على القبضة مع رفع رجل واحدة وعلى الظهر حقيبة بوزن 40 باوند ب73 ضغطة بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق فرنسي بـ57 ضغطة بدقيقة واحدة".
تمرين الضغط على القبضة مع رفع رجل واحدة وعلى الظهر حقيبة بوزن 40 باوند ب73 ضغطة بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق فرنسي بـ57 ضغطة بدقيقة واحدة".
الرقم الثالث (1-9-2021)
تمرين الضغط الجانبي بذراع واحدة بـ63 ضغطة بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق مصري بـ46 ضغطة بدقيقة واحدة".
تمرين الضغط الجانبي بذراع واحدة بـ63 ضغطة بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق مصري بـ46 ضغطة بدقيقة واحدة".
الرقم الرابع (2021/9/1)
تمرين الضغط الجانبي ب122 ضغطة بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق للاعب ذاته محمد فيضو مايعني أنه كسر رقمه الشخصي".
تمرين الضغط الجانبي ب122 ضغطة بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق للاعب ذاته محمد فيضو مايعني أنه كسر رقمه الشخصي".
الرقم الخامس (2021/10/1)
تمرين الضغط على القبضة مع وزن 40 باوند بثلاث دقائق حقق 148 ضغطة.
"الرقم السابق أمريكي ب110 ضغطة بثلاث دقائق والرقم كان صامداً منذ 2017 حتى تم كسره على يد اللاعب محمد فيضو".
تمرين الضغط على القبضة مع وزن 40 باوند بثلاث دقائق حقق 148 ضغطة.
"الرقم السابق أمريكي ب110 ضغطة بثلاث دقائق والرقم كان صامداً منذ 2017 حتى تم كسره على يد اللاعب محمد فيضو".
الرقم السادس (2021/10/29)
تمرين الضغط على الوجه الخارجي لكف اليد مع وزن 40 باوند بـ65 ضغطة بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق ألماني بـ55 ضغطة بدقيقة واحدة وكان صامداً من عام 2015 حتى تحطم على يد اللاعب محمد فيضو".
تمرين الضغط على الوجه الخارجي لكف اليد مع وزن 40 باوند بـ65 ضغطة بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق ألماني بـ55 ضغطة بدقيقة واحدة وكان صامداً من عام 2015 حتى تحطم على يد اللاعب محمد فيضو".
الرقم السابع (2-2-2022)
الضغط على القبضة ورفع رجل واحدة وعلى الظهر حقيبة بوزن 20 باوند بـ97 ضغطة بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق أمريكي بـ60 ضغطة بدقيقة واحدة".
الضغط على القبضة ورفع رجل واحدة وعلى الظهر حقيبة بوزن 20 باوند بـ97 ضغطة بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق أمريكي بـ60 ضغطة بدقيقة واحدة".
الرقم الثامن (20-2-2022)
ضغط على القبضة ورفع رجل واحدة مع وزن 100 باوند بـ42 ضغطة بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق فرنسي بـ35 ضغطة بدقيقة واحدة".
ضغط على القبضة ورفع رجل واحدة مع وزن 100 باوند بـ42 ضغطة بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق فرنسي بـ35 ضغطة بدقيقة واحدة".
الرقم التاسع (16-3-2022)
ضغط مع رفع رجل واحدة مع وزن 100 باوند بـ51 ضغطة بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق باكستاني بـ42 ضغطة بدقيقة واحدة".
ضغط مع رفع رجل واحدة مع وزن 100 باوند بـ51 ضغطة بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق باكستاني بـ42 ضغطة بدقيقة واحدة".
الرقم العاشر (2022/2/16)
ضغط على القبضة مع وزن 60 باوند بـ 69 ضغطة بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق صيني بـ62 ضغطة بدقيقة واحدة".
ضغط على القبضة مع وزن 60 باوند بـ 69 ضغطة بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق صيني بـ62 ضغطة بدقيقة واحدة".
الرقم الحادي عشر (2022/3/18)
ضغط على القبضة مع وزن 40 باوند بـ 89 ضغطة بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق مصري بـ75 ضغطة بدقيقة واحدة".
ضغط على القبضة مع وزن 40 باوند بـ 89 ضغطة بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق مصري بـ75 ضغطة بدقيقة واحدة".
الرقم الثاني عشر (2022/3/20)
ضغط على القبضة مع وزن80 باوند بـ99 ضغطة بثلاث دقائق فقط.
"الرقم السابق هندي بـ70 ضغطة بثلاث دقائق فقط".
ضغط على القبضة مع وزن80 باوند بـ99 ضغطة بثلاث دقائق فقط.
"الرقم السابق هندي بـ70 ضغطة بثلاث دقائق فقط".
الرقم الثالث عشر(2022/4/3)
سكوات مع القفز للأعلى مع وزن60 باوند بـ44 تكرار بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق صيني بـ34 تكرار بدقيقة واحدة".
سكوات مع القفز للأعلى مع وزن60 باوند بـ44 تكرار بدقيقة واحدة.
"الرقم السابق صيني بـ34 تكرار بدقيقة واحدة".
الرقم الرابع عشر (2022/4/4)
الضغط على القبضة مع وزن 100 باوند بـ 81 ضغطة بثلاث دقائق.
الرقم السابق لرياضي استرالي بـ 70 ضغطة بثلاث دقائق.
الضغط على القبضة مع وزن 100 باوند بـ 81 ضغطة بثلاث دقائق.
الرقم السابق لرياضي استرالي بـ 70 ضغطة بثلاث دقائق.