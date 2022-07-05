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https://arabic.sputniknews.com/20220705/ضياء-رشوان-استبعاد-جماعة-الإخوان-وكل-متورط-في-عنف-من-الحوار-الوطني-1064696749.html
ضياء رشوان: استبعاد جماعة الإخوان وكل متورط في عنف من الحوار الوطني
ضياء رشوان: استبعاد جماعة الإخوان وكل متورط في عنف من الحوار الوطني
قال المنسق العام للحوار الوطني في مصر، ضياء رشوان، اليوم الثلاثاء، إن مجلس أمناء الحوار الوطني هو من أصدر تشكيله الذاتي، مؤكدا أن الحوار قرر استبعاد جماعة... 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T18:58+0000
2022-07-05T18:58+0000
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وأضاف رشوان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق جلسات الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء أصدر الوثيقة الخاصة بلائحة بآلية العمل وتنظيم الحوار بعد إجراء بعض التعديلات اليوم.وتابع المنسق العام للحوار الوطني أن الوثيقة مكونة من 19 مادة منظمة لآلية عمل الحوار ولجانه. كما أصدر المجلس وثيقة مدونة السلوك وتضم نحو 25 مادة.وأشار رشوان إلى أن الجلسة الأولى حددت اختصاصات مجلس الأمناء، وأنها تتمثل في إدارة الحوار وإعداد النتائج وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.وردا على سؤال مراسل "سبوتنيك"، قال رشوان إنه تقرر استبعاد كل من زج بالدين في السياسة من الحوار، وكل من تورط أو حرض أو شارك في عنف، مضيفا أن الحوار الوطني متاح للجميع وللأفكار وأن كل من لديه فكرة يرحب مجلس الأمناء بطرحها.انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الحوار الوطني المصري بعقد الجلسة الأولى لمجلس الأمناء الذى يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار.وقال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المصري محمود فوزي، إن الأمانة وجهت أكثر من 500 دعوة للمشاركة في الحوار وتلقت أكثر من 96 ألف استمارة، و402 مقترح من 110 مواطنين و65 حزبا و11 نقابة وشخصية حزبية ومنظمات مجتمع مدني.
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أخبار مصر الآن

ضياء رشوان: استبعاد جماعة الإخوان وكل متورط في عنف من الحوار الوطني

18:58 GMT 05.07.2022
© Sputnik . محمد حميدةالحوار الوطني في مصر- المنسق العام ضياء رشوان
الحوار الوطني في مصر- المنسق العام ضياء رشوان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . محمد حميدة
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قال المنسق العام للحوار الوطني في مصر، ضياء رشوان، اليوم الثلاثاء، إن مجلس أمناء الحوار الوطني هو من أصدر تشكيله الذاتي، مؤكدا أن الحوار قرر استبعاد جماعة "الإخوان" وكل من ساهم أو حرض على العنف.
وأضاف رشوان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق جلسات الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء أصدر الوثيقة الخاصة بلائحة بآلية العمل وتنظيم الحوار بعد إجراء بعض التعديلات اليوم.
وتابع المنسق العام للحوار الوطني أن الوثيقة مكونة من 19 مادة منظمة لآلية عمل الحوار ولجانه. كما أصدر المجلس وثيقة مدونة السلوك وتضم نحو 25 مادة.
وأشار رشوان إلى أن الجلسة الأولى حددت اختصاصات مجلس الأمناء، وأنها تتمثل في إدارة الحوار وإعداد النتائج وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
انطلاق فعاليات الحوار الوطني في مصر بحضور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني المصري
13:37 GMT
وردا على سؤال مراسل "سبوتنيك"، قال رشوان إنه تقرر استبعاد كل من زج بالدين في السياسة من الحوار، وكل من تورط أو حرض أو شارك في عنف، مضيفا أن الحوار الوطني متاح للجميع وللأفكار وأن كل من لديه فكرة يرحب مجلس الأمناء بطرحها.
انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات الحوار الوطني المصري بعقد الجلسة الأولى لمجلس الأمناء الذى يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار.
وقال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المصري محمود فوزي، إن الأمانة وجهت أكثر من 500 دعوة للمشاركة في الحوار وتلقت أكثر من 96 ألف استمارة، و402 مقترح من 110 مواطنين و65 حزبا و11 نقابة وشخصية حزبية ومنظمات مجتمع مدني.
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