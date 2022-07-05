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منسق الحوار الوطني المصري: نسعى للتوافق وسنطرح البدائل حال عدم التوصل إليه
منسق الحوار الوطني المصري: نسعى للتوافق وسنطرح البدائل حال عدم التوصل إليه
قال المنسق العام للحوار الوطني المصري ضياء رشوان: إن "عملية الحوار تستهدف التوافق وسيكون هناك بدائل مطروحة في حالة عدم الوصول إليه". 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T12:55+0000
2022-07-05T12:55+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال رشوان، خلال مؤتمر صحفي لاجتماع مجلس أمناء الحوار، "التوافق عبر الحوار هو الهدف الرئيسي وإن لم نصل إليه سيكون هناك بدائل تطرح".وأضاف رشوان، "اليوم قد بدأ الحوار الوطني ولن يستبعد منه أحد إلا من قتل أو شرد أو حرض وهذا لا يوجد خلاف عليه".كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي نيته إطلاق حوار وطني في مصر، يضم كافة القوى السياسية، قبل أن يشير أمس الأحد إلى عدم دعوة جماعة الإخوان المسلمين (المصنفة في مصر كجماعة إرهابية)، وأعلن في وقت سابق عن تولي رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان، مهام المنسق العام للحوار، والذي أعلن بدوره عن تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطني من 19 عضو، بينهم موالين ومعارضين للسلطة. وأعلن مساء أمس الأحد عن انعقاد الاجتماع الأول للأمانة ما اعتبره رشوان في بيان الأمانة (البداية الرسمية للحوار الوطني).ورحبت أغلب قوى المعارضة في مصر بالدعوة للحوار الوطني، ولكنها أكدت أن إخلاء سبيل سجناء الرأي خطوة ضرورية لبدء هذا الحوار.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/حمدين-صباحي-لـسبوتنيك-الحوار-الوطني-في-مصر-بالنسبة-لنا-لم-يبدأ-والعفو-عن-السجناء-خطوة-ضرورية-1064642193.html
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منسق الحوار الوطني المصري: نسعى للتوافق وسنطرح البدائل حال عدم التوصل إليه

12:55 GMT 05.07.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyنقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان في وقفه تضامنيه مع ضحايا الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو 2015
نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان في وقفه تضامنيه مع ضحايا الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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قال المنسق العام للحوار الوطني المصري ضياء رشوان: إن "عملية الحوار تستهدف التوافق وسيكون هناك بدائل مطروحة في حالة عدم الوصول إليه".
القاهرة- سبوتنيك. وقال رشوان، خلال مؤتمر صحفي لاجتماع مجلس أمناء الحوار، "التوافق عبر الحوار هو الهدف الرئيسي وإن لم نصل إليه سيكون هناك بدائل تطرح".
وأضاف رشوان، "اليوم قد بدأ الحوار الوطني ولن يستبعد منه أحد إلا من قتل أو شرد أو حرض وهذا لا يوجد خلاف عليه".
المعارض المصري حمدين صباحي مؤسس تيار الكرامة القومي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
حمدين صباحي لـ"سبوتنيك": الحوار الوطني في مصر بالنسبة لنا لم يبدأ والعفو عن السجناء خطوة ضرورية
أمس, 16:02 GMT
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي نيته إطلاق حوار وطني في مصر، يضم كافة القوى السياسية، قبل أن يشير أمس الأحد إلى عدم دعوة جماعة الإخوان المسلمين (المصنفة في مصر كجماعة إرهابية)، وأعلن في وقت سابق عن تولي رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان، مهام المنسق العام للحوار، والذي أعلن بدوره عن تشكيل مجلس أمناء للحوار الوطني من 19 عضو، بينهم موالين ومعارضين للسلطة. وأعلن مساء أمس الأحد عن انعقاد الاجتماع الأول للأمانة ما اعتبره رشوان في بيان الأمانة (البداية الرسمية للحوار الوطني).
ورحبت أغلب قوى المعارضة في مصر بالدعوة للحوار الوطني، ولكنها أكدت أن إخلاء سبيل سجناء الرأي خطوة ضرورية لبدء هذا الحوار.
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