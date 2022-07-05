https://arabic.sputniknews.com/20220705/غانتس-يكشف-عن-نشاط-عسكري-إيراني-غير-مسبوق-في-البحر-الأحمر-1064690383.html

غانتس يكشف عن نشاط عسكري إيراني "غير مسبوق" في البحر الأحمر

غانتس يكشف عن نشاط عسكري إيراني "غير مسبوق" في البحر الأحمر

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، النقاب عن نشاط عسكري إيراني "غير مسبوق" في البحر الأحمر. 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T15:58+0000

2022-07-05T15:58+0000

2022-07-05T15:58+0000

إيران

أخبار إسرائيل اليوم

بيني غانتس

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ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن إيران أرسلت خلال الأشهر القليلة الماضية 4 سفن عسكرية إلى البحر الأحمر، بدعوى تعزيز تواجدها العسكري في المنطقة ليصبح الأوسع منذ عقد مضى.وجاءت كلمة غانتس خلال كلمة له في مؤتمر اقتصادي يعقد في العاصمة اليونانية، أثينا، حيث نشر صورا لما ادعى أنها 4 سفن عسكرية إيرانية التقطت عبر الأقمار الاصطناعية خلال تواجدها في منطقة البحر الأحمر.وذكر بيني غانتس أن إيران توسع وتعزز من عملياتها العدوانية في المنطقة بشكل عام، وفي المجال البحري بشكل خاص، حيث تتمركز عسكريا في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن إيران ترسخ وجودها من خلال القيام بدوريات في المنطقة الجنوبية للبحر الأحمر.وادعى بيني غانتس أن التواجد العسكري الإيراني في البحر الأحمر يشكل تهديدا قويا للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة، موضحا أن إيران أجرت تجربة صاروخية باستخدام قاذفة صاروخ يحمل أقمارا اصطناعية، ويمكن استخدام التكنولوجيا الخاصة بها لتطوير صاروخ عابر للقارات بعيد المدى، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا على مناطق في وسط أوروبا.وقال غانتس: "الطائرات الإيرانية المسيرة المتطورة وأنظمة الصواريخ الأخرى التي تطورها إيران، يمكنها الوصول إلى مدى يتجاوز آلاف الكيلومترات بما في لتشمل أوروبا أيضا".

إيران

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إيران, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس