https://arabic.sputniknews.com/20220614/بيانات-رسمية-الاتحاد-الأوروبي-يملأ-خزانات-الغاز-تحت-الأرض-بسرعة-قياسية-1063589254.html

بيانات رسمية: الاتحاد الأوروبي يملأ خزانات الغاز تحت الأرض بسرعة قياسية

بيانات رسمية: الاتحاد الأوروبي يملأ خزانات الغاز تحت الأرض بسرعة قياسية

أكدت بيانات رسمية أن الاتحاد الأوروبي يملأ خزانات الغاز الموجودة تحت الأرض بسرعات قياسية تقترب من الذروة. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T14:34+0000

2022-06-14T14:34+0000

2022-06-14T14:34+0000

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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيانات نشرها اتحاد البنية التحتية للغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه في موقع "تويتر"، تضخ شركات الطاقة الأوروبية الغاز في منشآت تحت الأرض بسرعة قياسية تقترب من 0.54 نقطة مئوية في اليوم، مع امتلاء الخزانات الآن بنحو 55.4 مليار متر مكعب من الغاز.في الوقت نفسه، تتزايد حصة الطاقة المنتجة في الاتحاد الأوروبي من مصادر الطاقة المتجددة للأسبوع الثاني، حيث ارتفعت بعد أدنى مستوى لها عند 5.6% في 13 مايو/أيار.وبلغت حصة طاقة الرياح من إجمالي الطاقة المولدة في الاتحاد الأوروبي 13.5%، اعتبارًا من يوم أمس الاثنين، مقارنةً بذروة يونيو/حزيران الإجمالية عند 17.3% والمتوسط ​​الأخير عند 13.64%.وتزداد إمدادات الغاز الروسي عبر "نورد ستريم" زيادة طفيفة، وفقًا لمشغل خط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي"، ومن المقرر تسليم ما مجموعه 120.6 مليون متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب اليوم الثلاثاء، بزيادة 7.7% عن يوم الاثنين وبنسبة 29%مقارنة بمتوسط ​​مايو.ومن المتوقع أن يظل نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، عند مستوى عدة أيام سابقة، كما هو موضح في تطبيق مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا، حيث طُلب من شركة غازبروم ضخ 41.9 مليون متر مكعب من الغاز إلى محطة سودجا لمزيد من النقل إلى أوروبا.وقد بدأت أسعار الغاز بالارتفاع في جميع أنحاء العالم في سبتمبر/أيلول 2021 مع ارتفاع الطلب العالمي وسط الانتعاش الاقتصادي بعد أشهر من إغلاق كورونا، بينما استمرت الزيادة حتى عام 2022، مع ارتفاع أسعار الغاز إلى مستوى قياسي بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية التي انطلقت في أوكرانيا أواخر فبراير/ شباط الماضي.

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