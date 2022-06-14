https://arabic.sputniknews.com/20220614/بيانات-رسمية-الاتحاد-الأوروبي-يملأ-خزانات-الغاز-تحت-الأرض-بسرعة-قياسية-1063589254.html
بيانات رسمية: الاتحاد الأوروبي يملأ خزانات الغاز تحت الأرض بسرعة قياسية
بيانات رسمية: الاتحاد الأوروبي يملأ خزانات الغاز تحت الأرض بسرعة قياسية
أكدت بيانات رسمية أن الاتحاد الأوروبي يملأ خزانات الغاز الموجودة تحت الأرض بسرعات قياسية تقترب من الذروة. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T14:34+0000
2022-06-14T14:34+0000
2022-06-14T14:34+0000
روسيا
أسعار النفط اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيانات نشرها اتحاد البنية التحتية للغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه في موقع "تويتر"، تضخ شركات الطاقة الأوروبية الغاز في منشآت تحت الأرض بسرعة قياسية تقترب من 0.54 نقطة مئوية في اليوم، مع امتلاء الخزانات الآن بنحو 55.4 مليار متر مكعب من الغاز.في الوقت نفسه، تتزايد حصة الطاقة المنتجة في الاتحاد الأوروبي من مصادر الطاقة المتجددة للأسبوع الثاني، حيث ارتفعت بعد أدنى مستوى لها عند 5.6% في 13 مايو/أيار.وبلغت حصة طاقة الرياح من إجمالي الطاقة المولدة في الاتحاد الأوروبي 13.5%، اعتبارًا من يوم أمس الاثنين، مقارنةً بذروة يونيو/حزيران الإجمالية عند 17.3% والمتوسط الأخير عند 13.64%.وتزداد إمدادات الغاز الروسي عبر "نورد ستريم" زيادة طفيفة، وفقًا لمشغل خط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي"، ومن المقرر تسليم ما مجموعه 120.6 مليون متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب اليوم الثلاثاء، بزيادة 7.7% عن يوم الاثنين وبنسبة 29%مقارنة بمتوسط مايو.ومن المتوقع أن يظل نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، عند مستوى عدة أيام سابقة، كما هو موضح في تطبيق مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا، حيث طُلب من شركة غازبروم ضخ 41.9 مليون متر مكعب من الغاز إلى محطة سودجا لمزيد من النقل إلى أوروبا.وقد بدأت أسعار الغاز بالارتفاع في جميع أنحاء العالم في سبتمبر/أيلول 2021 مع ارتفاع الطلب العالمي وسط الانتعاش الاقتصادي بعد أشهر من إغلاق كورونا، بينما استمرت الزيادة حتى عام 2022، مع ارتفاع أسعار الغاز إلى مستوى قياسي بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية التي انطلقت في أوكرانيا أواخر فبراير/ شباط الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/خبير-أوروبا-لن-تنجو-من-عام-2022-وشتاء-2023-بدون-الغاز-الروسي-1062834297.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أسعار النفط اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
بيانات رسمية: الاتحاد الأوروبي يملأ خزانات الغاز تحت الأرض بسرعة قياسية
تابعنا عبر
أكدت بيانات رسمية أن الاتحاد الأوروبي يملأ خزانات الغاز الموجودة تحت الأرض بسرعات قياسية تقترب من الذروة.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيانات نشرها اتحاد البنية التحتية للغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه في موقع "تويتر"، تضخ شركات الطاقة الأوروبية الغاز في منشآت تحت
الأرض بسرعة قياسية تقترب من 0.54 نقطة مئوية في اليوم، مع امتلاء الخزانات الآن بنحو 55.4 مليار متر مكعب من الغاز.
في الوقت نفسه، تتزايد حصة الطاقة المنتجة في الاتحاد الأوروبي من مصادر الطاقة المتجددة للأسبوع الثاني، حيث ارتفعت بعد أدنى مستوى لها عند 5.6% في 13 مايو/أيار.
وبلغت حصة طاقة الرياح من إجمالي الطاقة المولدة في الاتحاد الأوروبي 13.5%، اعتبارًا من يوم أمس الاثنين، مقارنةً بذروة يونيو/حزيران الإجمالية عند 17.3% والمتوسط الأخير
عند 13.64%.
وتزداد إمدادات الغاز الروسي
عبر "نورد ستريم" زيادة طفيفة، وفقًا لمشغل خط الأنابيب "نورد ستريم إيه جي"، ومن المقرر تسليم ما مجموعه 120.6 مليون متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب اليوم الثلاثاء، بزيادة 7.7% عن يوم الاثنين وبنسبة 29%مقارنة بمتوسط مايو.
ومن المتوقع أن يظل نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، عند مستوى عدة أيام سابقة، كما هو موضح في تطبيق مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا، حيث طُلب من شركة غازبروم ضخ 41.9 مليون متر مكعب من الغاز إلى محطة سودجا لمزيد من النقل إلى أوروبا.
ويربط المحللون نمو معدلات ضخ الغاز في أوروبا بانخفاض الاستهلاك وزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، فيما ترتبط المخاطر المحتملة بالظروف الجوية غير المتوقعة والمنافسة على الغاز الطبيعي المسال مع آسيا.
وقد بدأت أسعار الغاز بالارتفاع في جميع أنحاء العالم في سبتمبر/أيلول 2021 مع ارتفاع الطلب العالمي وسط الانتعاش الاقتصادي بعد أشهر من إغلاق كورونا، بينما استمرت الزيادة حتى عام 2022، مع ارتفاع أسعار الغاز إلى مستوى قياسي بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية التي انطلقت في أوكرانيا أواخر فبراير/ شباط الماضي.