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لابيد: "حزب الله" لديه أكثر من 100 ألف صاروخ موجه نحو إسرائيل
لابيد: "حزب الله" لديه أكثر من 100 ألف صاروخ موجه نحو إسرائيل
قال يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن "حزب الله" اللبناني لديه أكثر من مائة ألف صاروخ موجه نحو إسرائيل. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T17:37+0000
2022-07-05T17:42+0000
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وجاءت تصريحات لابيد خلال لقائه، مساء اليوم لثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته للعاصمة باريس، قائلا: "إن حزب الله يحاول أن يشغل ضدنا صواريخ وطائرات دون طيار إيرانية".وحذر لابيد من أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداءات من قبل "حزب الله"، مدعيا أن "الحزب هو منظمة إرهابية تهدد استقرار لبنان، وتنتهك سيادته، وتدفعه نحو تصعيد خطير مع إسرائيل وتمس بالمصالح الوطنية اللبنانية، وأعلم أن لبنان هو دولة عزيزة على قلبك".وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "إيران تنتهك الاتفاق الذي أبرمته وهي تستمر في تطوير برنامجها النووي. إيران تخفي معلومات وتخصب اليورانيوم بما يتجاوز المستوى المسموح به، وتزيل كاميرات المراقبة عن منشآتها النووية وعلى كل ذلك لا بد للعالم من أن يرد".وشدد لابيد على أن "الوضع الحالي يستحيل استمراره على ما هو عليه، حيث سيؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط من شأنه أن يشكل تهديدا على سلامة العالم أجمع"، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف هذا الوضع الإيراني.
إسرائيل
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أخبار العالم الآن, تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة, إسرائيل

لابيد: "حزب الله" لديه أكثر من 100 ألف صاروخ موجه نحو إسرائيل

17:37 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 17:42 GMT 05.07.2022)
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
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قال يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن "حزب الله" اللبناني لديه أكثر من مائة ألف صاروخ موجه نحو إسرائيل.
وجاءت تصريحات لابيد خلال لقائه، مساء اليوم لثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته للعاصمة باريس، قائلا: "إن حزب الله يحاول أن يشغل ضدنا صواريخ وطائرات دون طيار إيرانية".
وحذر لابيد من أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداءات من قبل "حزب الله"، مدعيا أن "الحزب هو منظمة إرهابية تهدد استقرار لبنان، وتنتهك سيادته، وتدفعه نحو تصعيد خطير مع إسرائيل وتمس بالمصالح الوطنية اللبنانية، وأعلم أن لبنان هو دولة عزيزة على قلبك".
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "إيران تنتهك الاتفاق الذي أبرمته وهي تستمر في تطوير برنامجها النووي. إيران تخفي معلومات وتخصب اليورانيوم بما يتجاوز المستوى المسموح به، وتزيل كاميرات المراقبة عن منشآتها النووية وعلى كل ذلك لا بد للعالم من أن يرد".
وشدد لابيد على أن "الوضع الحالي يستحيل استمراره على ما هو عليه، حيث سيؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط من شأنه أن يشكل تهديدا على سلامة العالم أجمع"، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف هذا الوضع الإيراني.
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