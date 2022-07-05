لابيد: "حزب الله" لديه أكثر من 100 ألف صاروخ موجه نحو إسرائيل
17:37 GMT 05.07.2022 (تم التحديث: 17:42 GMT 05.07.2022)
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
قال يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن "حزب الله" اللبناني لديه أكثر من مائة ألف صاروخ موجه نحو إسرائيل.
وجاءت تصريحات لابيد خلال لقائه، مساء اليوم لثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته للعاصمة باريس، قائلا: "إن حزب الله يحاول أن يشغل ضدنا صواريخ وطائرات دون طيار إيرانية".
ويخزّن حزب الله في لبنان أكثر من مائة ألف صاروخ موجه نحو إسرائيل. ويحاول أن يشغل ضدنا صواريخ وطائرات بدون طيار إيرانية. إن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الاعتداءات المتكررة".— رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) July 5, 2022
وحذر لابيد من أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداءات من قبل "حزب الله"، مدعيا أن "الحزب هو منظمة إرهابية تهدد استقرار لبنان، وتنتهك سيادته، وتدفعه نحو تصعيد خطير مع إسرائيل وتمس بالمصالح الوطنية اللبنانية، وأعلم أن لبنان هو دولة عزيزة على قلبك".
צדקת אז, ואתה צודק היום אפילו יותר. המצב הנוכחי אינו יכול להמשך כפי שהוא. זה יוביל למירוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון שיאיים על שלום העולם כולו. את זה כולנו צריכים לעצור יחד.בכל מקום שבו יש טרור, אנחנו נמצא את איראן מאחוריו.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) July 5, 2022
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "إيران تنتهك الاتفاق الذي أبرمته وهي تستمر في تطوير برنامجها النووي. إيران تخفي معلومات وتخصب اليورانيوم بما يتجاوز المستوى المسموح به، وتزيل كاميرات المراقبة عن منشآتها النووية وعلى كل ذلك لا بد للعالم من أن يرد".
وشدد لابيد على أن "الوضع الحالي يستحيل استمراره على ما هو عليه، حيث سيؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط من شأنه أن يشكل تهديدا على سلامة العالم أجمع"، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف هذا الوضع الإيراني.