https://arabic.sputniknews.com/20220705/لابيد-قبيل-توجهه-إلى-فرنسا-على-حكومة-لبنان-كبح-جماح-حزب-الله-وإلا-فسنضطر-للقيام-بذلك-1064664373.html

لابيد قبيل توجهه إلى فرنسا: على حكومة لبنان كبح جماح "حزب الله" وإلا فسنضطر للقيام بذلك

لابيد قبيل توجهه إلى فرنسا: على حكومة لبنان كبح جماح "حزب الله" وإلا فسنضطر للقيام بذلك

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن "تضغط الحكومة اللبنانية من أجل توقف اعتداءات حزب الله على منصات الغاز الإسرائيلية". 05.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-05T08:38+0000

2022-07-05T08:38+0000

2022-07-05T08:38+0000

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ونقل المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان عن لابيد خلال تصريحاته قبيل المغادرة إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "على الحكومة اللبنانية أن تكبح جماح حزب الله إزاء هذه الاعتداءات وإلا فنحن سنضطر للقيام بذلك".وأوضح لابيد، أنه "سوف يناقش مع ماكرون ما جرى في الآونة الأخيرة قبالة سواحل لبنان، حيث كانت هناك اعتداءات متكررة على منصات غاز إسرائيلية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لن تقبل بمثل هذه الاعتداءات على سيادتها وعلى كل من يشنها أن يعلم أنه يعرض سلامته لخطر غير ضروري".وبشأن إيران، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه "من المهم إسماع رأينا ضد الاتفاق النووي الخطير وضد مساعي إيران لامتلاك أسلحة نووية"، مشيرا إلى أنه سيناقش مع ماكرون الملف الإيراني.وتوجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، إلى باريس، حيث سيلتقي بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للتباحث في عدد من القضايا وفي مقدمتها إيران وحزب الله.واتهم مسؤول إسرائيلي كبير، "حزب الله اللبناني بـ"اللعب بالنار"، مؤكدا أن "رئيس الوزراء يائير لابيد سيضغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته اليوم إلى فرنسا، لاتخاذ موقف صارم بشأن المفاوضات النووية الإيرانية".وبحسب وكالة رويترز، فقد حذر المسؤول الإسرائيلي، حزب الله بأنه يلعب بالنار، مشيرا إلى إطلاق الحزب اللبناني يوم السبت الماضي، ثلاث طائرات مسيرة باتجاه منصة كاريش.وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن السبت الماضي، اعتراضه 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة عبر حسابه على "تويتر"، أن "طائرات وسفينة صواريخ إسرائيلية نجحت في اعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".من جانبه، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، "حزب الله" بأنه يقوض قدرة لبنان على التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع بلاده، وذلك في أعقاب اعتراض الجيش الإسرائيلي لمسيرات تابعة للحزب تم تسييرها من الأراضي اللبنانية نحو حقل "كاريش" للغاز الواقع في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.

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