https://arabic.sputniknews.com/20220705/موسم-حصاد-القمح-في-روسيا-يلامس-90-مليون-طنا-1064690202.html
موسم حصاد القمح في روسيا يلامس 90 مليون طنا
موسم حصاد القمح في روسيا يلامس 90 مليون طنا
كشفت دراسة جديدة، اليوم الثلاثاء، عن توفر 90 مليون طن من محصول القمح جاهزة للحصاد في روسيا لعام 2022. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T15:55+0000
2022-07-05T15:55+0000
2022-07-05T15:55+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062878009_0:142:3217:1952_1920x0_80_0_0_30b460eef56a9701a7673c922221164b.jpg
وفقًا لتقارير قناة "إزفستيا" التلفزيونية ، نقلا عن بيانات مركز تحليل "روس أغروترانس"، تستند التوقعات على بيانات الحصاد وحالة المحاصيل في المناطق الجنوبية من البلاد، وفاقت هذه البيانات حاليًا أعلى تقديرات الحصاد التي أصدرها خبراء الصناعة.كما يقدر مركز "سوفيكون" التحليلي محصول القمح بـ 89.2 مليون طن، وأما معهد دراسات السوق الزراعية بـ 88.7 مليون طن، وبدوره قدر اتحاد الحبوب الروسي المحصول بـ 83-84 مليون طن.ووفقًا للتوقعات الرسمية، قد يصل محصول الحبوب بأنواعها في روسيا في عام 2022 إلى 130 مليون طن، بما في ذلك رقم قياسي بلغ 87 مليون طن من القمح في تاريخ روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/ميانمار-تعتزم-زيادة-وارداتها-من-القمح-الروسي--1063802955.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1e/1062878009_486:0:3217:2048_1920x0_80_0_0_0e7ca0c6a846bd479064b82850f8c2a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
موسم حصاد القمح في روسيا يلامس 90 مليون طنا
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة، اليوم الثلاثاء، عن توفر 90 مليون طن من محصول القمح جاهزة للحصاد في روسيا لعام 2022.
وفقًا لتقارير قناة "إزفستيا"
التلفزيونية ، نقلا عن بيانات مركز تحليل "روس أغروترانس"، تستند التوقعات على بيانات الحصاد وحالة المحاصيل في المناطق الجنوبية من البلاد، وفاقت هذه البيانات حاليًا أعلى تقديرات الحصاد التي أصدرها خبراء الصناعة.
كما يقدر مركز "سوفيكون" التحليلي محصول القمح بـ 89.2 مليون طن، وأما معهد دراسات السوق الزراعية بـ 88.7 مليون طن، وبدوره قدر اتحاد الحبوب الروسي المحصول بـ 83-84 مليون طن.
ووفقًا للتوقعات الرسمية، قد يصل محصول الحبوب بأنواعها في روسيا في عام 2022 إلى 130 مليون طن، بما في ذلك رقم قياسي بلغ 87 مليون طن من القمح
في تاريخ روسيا.