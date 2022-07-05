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موسم حصاد القمح في روسيا يلامس 90 مليون طنا
موسم حصاد القمح في روسيا يلامس 90 مليون طنا
كشفت دراسة جديدة، اليوم الثلاثاء، عن توفر 90 مليون طن من محصول القمح جاهزة للحصاد في روسيا لعام 2022. 05.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-05T15:55+0000
2022-07-05T15:55+0000
روسيا
اقتصاد
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وفقًا لتقارير قناة "إزفستيا" التلفزيونية ، نقلا عن بيانات مركز تحليل "روس أغروترانس"، تستند التوقعات على بيانات الحصاد وحالة المحاصيل في المناطق الجنوبية من البلاد، وفاقت هذه البيانات حاليًا أعلى تقديرات الحصاد التي أصدرها خبراء الصناعة.كما يقدر مركز "سوفيكون" التحليلي محصول القمح بـ 89.2 مليون طن، وأما معهد دراسات السوق الزراعية بـ 88.7 مليون طن، وبدوره قدر اتحاد الحبوب الروسي المحصول بـ 83-84 مليون طن.ووفقًا للتوقعات الرسمية، قد يصل محصول الحبوب بأنواعها في روسيا في عام 2022 إلى 130 مليون طن، بما في ذلك رقم قياسي بلغ 87 مليون طن من القمح في تاريخ روسيا.
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روسيا, اقتصاد

موسم حصاد القمح في روسيا يلامس 90 مليون طنا

15:55 GMT 05.07.2022
© Sputnik . Илья Наймушинحبوب القمح
حبوب القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
© Sputnik . Илья Наймушин
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كشفت دراسة جديدة، اليوم الثلاثاء، عن توفر 90 مليون طن من محصول القمح جاهزة للحصاد في روسيا لعام 2022.
وفقًا لتقارير قناة "إزفستيا" التلفزيونية ، نقلا عن بيانات مركز تحليل "روس أغروترانس"، تستند التوقعات على بيانات الحصاد وحالة المحاصيل في المناطق الجنوبية من البلاد، وفاقت هذه البيانات حاليًا أعلى تقديرات الحصاد التي أصدرها خبراء الصناعة.
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كما يقدر مركز "سوفيكون" التحليلي محصول القمح بـ 89.2 مليون طن، وأما معهد دراسات السوق الزراعية بـ 88.7 مليون طن، وبدوره قدر اتحاد الحبوب الروسي المحصول بـ 83-84 مليون طن.
ووفقًا للتوقعات الرسمية، قد يصل محصول الحبوب بأنواعها في روسيا في عام 2022 إلى 130 مليون طن، بما في ذلك رقم قياسي بلغ 87 مليون طن من القمح في تاريخ روسيا.
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