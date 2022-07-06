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https://arabic.sputniknews.com/20220706/الأهلي-يغرم-لاعبيه-بعد-التعادل-السلبي-مع-الجونة-في-الدوري-المصري-1064724013.html
الأهلي يغرم لاعبيه بعد التعادل السلبي مع الجونة في الدوري المصري
الأهلي يغرم لاعبيه بعد التعادل السلبي مع الجونة في الدوري المصري
قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المصري، توقيع عقوبة مالية على اللاعبين، بسبب التعادل السلبي مع فريق الجونة، بالدوري... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T10:55+0000
2022-07-06T10:55+0000
ماتش الأهلي اليوم
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وأفادت صحيفة "الفجر" المصرية بأنه من المقرر أن يقوم سيد عبد الحفيظ بتطبيق اللائحة أو ما يزيد عنها.وجاء قرار مدير الكرة في الأهلي، بعد تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة، واستمرار إهدار النقاط في المسابقة.يذكر أن النادي الأهلي، بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني، وقع، مساء أمس الثلاثاء، في فخ التعادل السلبي أمام الجونة، بالمباراة التي أقيمت على ملعب خالد بشارة في الغردقة، في إطار منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع التاسع في الدوري المصري الممتاز.ومن المقرر أن يحصل لاعب الفريق على راحة سلبية اليوم بقرار من المدير الفني، على أن يبدأ الفريق من الغد، الاستعداد لمباراة فيوتشر المقرر لها الثلاثاء المقبل، في بطولة الدوري.
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ماتش الأهلي اليوم, نادي الأهلي

الأهلي يغرم لاعبيه بعد التعادل السلبي مع الجونة في الدوري المصري

10:55 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIمؤمن زكريا لاعب نادي الأهلي السابق بعد مرضه
مؤمن زكريا لاعب نادي الأهلي السابق بعد مرضه - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المصري، توقيع عقوبة مالية على اللاعبين، بسبب التعادل السلبي مع فريق الجونة، بالدوري العام.
وأفادت صحيفة "الفجر" المصرية بأنه من المقرر أن يقوم سيد عبد الحفيظ بتطبيق اللائحة أو ما يزيد عنها.
وجاء قرار مدير الكرة في الأهلي، بعد تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة، واستمرار إهدار النقاط في المسابقة.
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يذكر أن النادي الأهلي، بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني، وقع، مساء أمس الثلاثاء، في فخ التعادل السلبي أمام الجونة، بالمباراة التي أقيمت على ملعب خالد بشارة في الغردقة، في إطار منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع التاسع في الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن يحصل لاعب الفريق على راحة سلبية اليوم بقرار من المدير الفني، على أن يبدأ الفريق من الغد، الاستعداد لمباراة فيوتشر المقرر لها الثلاثاء المقبل، في بطولة الدوري.
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