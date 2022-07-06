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الرئيس الجزائري ينعي عسكريا قتل على يد عناصر إرهابية جنوب غربي البلاد
الرئيس الجزائري ينعي عسكريا قتل على يد عناصر إرهابية جنوب غربي البلاد
قدم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تعازيه لعائلة العريف المتعاقد سلاوي سمير. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T14:04+0000
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ونقلت صحيفة النهار، مساء اليوم الأربعاء، عن بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبدالمجيد تبون قدم تعازيه لعائلة العريف المتعاقد سلاوي سمير، ولكل أفراد الجيش الجزائري.وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: "إنا لله وإنا إليه راجعون..تعازيّ الخالصة لعائلة الشهيد العريف المتعاقد سلاوي سمير”. ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني".وأوضح الرئيس الجزائري أن سلاوي "استشهد متصديا لأيادي الغدر الإرهابية، بميدان الشرف بولاية عين الدفلى، ليلتحق بالشهداء الأبرار، في أيام الوفاء لشهدائنا".
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أخبار العالم العربي, الجزائر, الحكومة الجزائرية الجديدة
الرئيس الجزائري ينعي عسكريا قتل على يد عناصر إرهابية جنوب غربي البلاد
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قدم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تعازيه لعائلة العريف المتعاقد سلاوي سمير.
ونقلت صحيفة النهار
، مساء اليوم الأربعاء، عن بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبدالمجيد تبون
قدم تعازيه لعائلة العريف المتعاقد سلاوي سمير، ولكل أفراد الجيش الجزائري.
وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: "إنا لله وإنا إليه راجعون..تعازيّ الخالصة لعائلة الشهيد العريف المتعاقد سلاوي سمير”. ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي
، سليل جيش التحرير الوطني".
وأوضح الرئيس الجزائري أن سلاوي "استشهد متصديا لأيادي الغدر الإرهابية، بميدان الشرف بولاية عين الدفلى، ليلتحق بالشهداء الأبرار، في أيام الوفاء لشهدائنا".