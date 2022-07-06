عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220706/الرئيس-الجزائري-ينعي-عسكريا-قتل-على-يد-عناصر-إرهابية-جنوب-غربي-البلاد-1064760002.html
الرئيس الجزائري ينعي عسكريا قتل على يد عناصر إرهابية جنوب غربي البلاد
الرئيس الجزائري ينعي عسكريا قتل على يد عناصر إرهابية جنوب غربي البلاد
قدم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تعازيه لعائلة العريف المتعاقد سلاوي سمير. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T14:04+0000
2022-07-06T14:04+0000
أخبار العالم العربي
الجزائر
الحكومة الجزائرية الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1046622024_0:0:2330:1312_1920x0_80_0_0_8255ec0f439e32f14a02e9bf494c25f1.jpg
ونقلت صحيفة النهار، مساء اليوم الأربعاء، عن بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبدالمجيد تبون قدم تعازيه لعائلة العريف المتعاقد سلاوي سمير، ولكل أفراد الجيش الجزائري.وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: "إنا لله وإنا إليه راجعون..تعازيّ الخالصة لعائلة الشهيد العريف المتعاقد سلاوي سمير”. ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني".وأوضح الرئيس الجزائري أن سلاوي "استشهد متصديا لأيادي الغدر الإرهابية، بميدان الشرف بولاية عين الدفلى، ليلتحق بالشهداء الأبرار، في أيام الوفاء لشهدائنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220705/عرض-عسكري-كبير-بمناسبة-الذكرى-الـ60-لاستقلال-الجزائر-فيديو-1064670457.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1046622024_85:0:2153:1551_1920x0_80_0_0_607c63000c63cc62b678d42949fcdb4f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم العربي, الجزائر, الحكومة الجزائرية الجديدة

الرئيس الجزائري ينعي عسكريا قتل على يد عناصر إرهابية جنوب غربي البلاد

14:04 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
تابعنا عبرTelegram
قدم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تعازيه لعائلة العريف المتعاقد سلاوي سمير.
ونقلت صحيفة النهار، مساء اليوم الأربعاء، عن بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبدالمجيد تبون قدم تعازيه لعائلة العريف المتعاقد سلاوي سمير، ولكل أفراد الجيش الجزائري.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
عرض عسكري كبير بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال الجزائر... فيديو
أمس, 10:48 GMT
وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: "إنا لله وإنا إليه راجعون..تعازيّ الخالصة لعائلة الشهيد العريف المتعاقد سلاوي سمير”. ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني".
وأوضح الرئيس الجزائري أن سلاوي "استشهد متصديا لأيادي الغدر الإرهابية، بميدان الشرف بولاية عين الدفلى، ليلتحق بالشهداء الأبرار، في أيام الوفاء لشهدائنا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала