https://arabic.sputniknews.com/20220706/الوكالة-الروسية-لمكافحة-الاحتكار-تنفي-تلقي-أي-طلب-لبيع-حصة-توتال-إنرجيز-من-مشروع-خارياغا-1064776774.html

"الوكالة الروسية لمكافحة الاحتكار" تنفي تلقي أي طلب لبيع حصة "توتال إنرجيز" من مشروع "خارياغا"

"الوكالة الروسية لمكافحة الاحتكار" تنفي تلقي أي طلب لبيع حصة "توتال إنرجيز" من مشروع "خارياغا"

صرحت الوكالة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار (فاس) أنها لم تتلق بعد التماسًا بشأن صفقة نقل ملكية حصة شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية البالغة 20% في مشروع... 06.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-06T14:51+0000

2022-07-06T14:51+0000

2022-07-06T14:51+0000

روسيا

اقتصاد

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وعلقت الوكالة الفيدرالية: "حتى الآن، لم يتم تقديم طلب التماس بخصوص هذه الصفقة إلينا للنظر فيه".وقالت شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال إنيرجيز"، اليوم الأربعاء، إنها ستتخلى عن حصتها البالغة 20% في حقل خارياغا النفطي وتبيعها إلى "زاروبيج نفط".ووفقا للشركة، فإن "توتال إنيرجيز" قررت أيضا الاحتفاظ بحصتها في الشركات الروسية "تير نفط غاز" و"آركتيكت إل إن جي" و"يامال إل إن جي" و"نوفاتيك".وحقل خارياغا واحد من 3 مشاريع ضمن اتفاقية تقاسم الإنتاج الروسية الواقعة في منطقة نينيتس أتونيموس شمالي البلاد، وتشارك فيه شركات "زاروبيج نفط دوبيتشا خارياغا" بنسبة 40% وإكوينور النرويجية 30%، قبل أن تنسحب في أيار/ مايو الماضي، وتوتال إنيرجيز 20% ونينيتس أويل كومباني 10%.

https://arabic.sputniknews.com/20220706/روسيا-توقف-نقل-النفط-من-كازاخستان-إلى-الغرب-حتى-إشعار-آخر-1064716770.html

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