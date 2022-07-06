https://arabic.sputniknews.com/20220706/الوكالة-الروسية-لمكافحة-الاحتكار-تنفي-تلقي-أي-طلب-لبيع-حصة-توتال-إنرجيز-من-مشروع-خارياغا-1064776774.html
"الوكالة الروسية لمكافحة الاحتكار" تنفي تلقي أي طلب لبيع حصة "توتال إنرجيز" من مشروع "خارياغا"
"الوكالة الروسية لمكافحة الاحتكار" تنفي تلقي أي طلب لبيع حصة "توتال إنرجيز" من مشروع "خارياغا"
صرحت الوكالة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار (فاس) أنها لم تتلق بعد التماسًا بشأن صفقة نقل ملكية حصة شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية البالغة 20% في مشروع... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T14:51+0000
2022-07-06T14:51+0000
2022-07-06T14:51+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063165145_0:271:3017:1968_1920x0_80_0_0_13d9cb6219bbfd1ae3dda4fc3e88dea0.jpg
وعلقت الوكالة الفيدرالية: "حتى الآن، لم يتم تقديم طلب التماس بخصوص هذه الصفقة إلينا للنظر فيه".وقالت شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال إنيرجيز"، اليوم الأربعاء، إنها ستتخلى عن حصتها البالغة 20% في حقل خارياغا النفطي وتبيعها إلى "زاروبيج نفط".ووفقا للشركة، فإن "توتال إنيرجيز" قررت أيضا الاحتفاظ بحصتها في الشركات الروسية "تير نفط غاز" و"آركتيكت إل إن جي" و"يامال إل إن جي" و"نوفاتيك".وحقل خارياغا واحد من 3 مشاريع ضمن اتفاقية تقاسم الإنتاج الروسية الواقعة في منطقة نينيتس أتونيموس شمالي البلاد، وتشارك فيه شركات "زاروبيج نفط دوبيتشا خارياغا" بنسبة 40% وإكوينور النرويجية 30%، قبل أن تنسحب في أيار/ مايو الماضي، وتوتال إنيرجيز 20% ونينيتس أويل كومباني 10%.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/روسيا-توقف-نقل-النفط-من-كازاخستان-إلى-الغرب-حتى-إشعار-آخر-1064716770.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063165145_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_614eb20afac86623e7ecebd8d22ec03a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
"الوكالة الروسية لمكافحة الاحتكار" تنفي تلقي أي طلب لبيع حصة "توتال إنرجيز" من مشروع "خارياغا"
تابعنا عبر
صرحت الوكالة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار (فاس) أنها لم تتلق بعد التماسًا بشأن صفقة نقل ملكية حصة شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية البالغة 20% في مشروع تطوير حقل نفط خارياغا.
وعلقت الوكالة الفيدرالية: "حتى الآن، لم يتم تقديم طلب التماس بخصوص هذه الصفقة إلينا للنظر فيه".
وقالت شركة النفط والغاز الفرنسية "توتال إنيرجيز"، اليوم الأربعاء، إنها ستتخلى عن حصتها البالغة 20% في حقل خارياغا النفطي وتبيعها إلى "زاروبيج نفط".
ووفقا للشركة، فإن "توتال إنيرجيز" قررت أيضا الاحتفاظ بحصتها في الشركات الروسية "تير نفط غاز" و"آركتيكت إل إن جي" و"يامال إل إن جي" و"نوفاتيك".
وحقل خارياغا
واحد من 3 مشاريع ضمن اتفاقية تقاسم الإنتاج الروسية الواقعة في منطقة نينيتس أتونيموس شمالي البلاد، وتشارك فيه شركات "زاروبيج نفط دوبيتشا خارياغا" بنسبة 40% وإكوينور النرويجية 30%، قبل أن تنسحب في أيار/ مايو الماضي، وتوتال إنيرجيز 20% ونينيتس أويل كومباني 10%.