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https://arabic.sputniknews.com/20220706/بيسكوف-الحبوب-الروسية-مطلوبة-كثيرا-لكنها-تواجه-صعوبة-للوصول-إلى-الأسواق-الخارجية-1064719374.html
بيسكوف: الحبوب الروسية مطلوبة كثيرا لكنها تواجه صعوبة للوصول إلى الأسواق الخارجية
بيسكوف: الحبوب الروسية مطلوبة كثيرا لكنها تواجه صعوبة للوصول إلى الأسواق الخارجية
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الحبوب الروسية مطلوبة كثيرا، ولكن بسبب العقوبات يصعب وصولها إلى الأسواق الخارجية. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T09:38+0000
2022-07-06T09:38+0000
روسيا
حبوب
تصدير
عقوبات أمريكية ضد روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "حبوبنا متوفرة بكثرة، بالنظر إلى الاحتياجات، ولكن هناك الكثير من العقبات في طريقها إلى الأسواق العالمية التي تحتاجها، بسبب تلك العقوبات والقيود غير القانونية التي تطبقها دول الاتحاد الأوروبي في المقام الأول".هذا وكشفت دراسة جديدة، يوم الثلاثاء، عن توفر 90 مليون طن من محصول القمح جاهزة للحصاد في روسيا لعام 2022.وفقًا لتقارير قناة "إزفستيا" التلفزيونية، نقلا عن بيانات مركز تحليل "روس أغروترانس"، تستند التوقعات على بيانات الحصاد وحالة المحاصيل في المناطق الجنوبية من البلاد، وفاقت هذه البيانات حاليًا أعلى تقديرات الحصاد التي أصدرها خبراء الصناعة.كما يقدر مركز "سوفيكون" التحليلي محصول القمح بـ 89.2 مليون طن، وأما معهد دراسات السوق الزراعية بـ 88.7 مليون طن، وبدوره قدر اتحاد الحبوب الروسي المحصول بـ 83-84 مليون طن.ووفقًا للتوقعات الرسمية، قد يصل محصول الحبوب بأنواعها في روسيا في عام 2022 إلى 130 مليون طن، بما في ذلك رقم قياسي بلغ 87 مليون طن من القمح في تاريخ روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/موسم-حصاد-القمح-في-روسيا-يلامس-90-مليون-طنا-1064690202.html
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روسيا, حبوب, تصدير, عقوبات أمريكية ضد روسيا

بيسكوف: الحبوب الروسية مطلوبة كثيرا لكنها تواجه صعوبة للوصول إلى الأسواق الخارجية

09:38 GMT 06.07.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورحصاد زراعة حبوب
حصاد زراعة حبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الحبوب الروسية مطلوبة كثيرا، ولكن بسبب العقوبات يصعب وصولها إلى الأسواق الخارجية.
وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "حبوبنا متوفرة بكثرة، بالنظر إلى الاحتياجات، ولكن هناك الكثير من العقبات في طريقها إلى الأسواق العالمية التي تحتاجها، بسبب تلك العقوبات والقيود غير القانونية التي تطبقها دول الاتحاد الأوروبي في المقام الأول".
هذا وكشفت دراسة جديدة، يوم الثلاثاء، عن توفر 90 مليون طن من محصول القمح جاهزة للحصاد في روسيا لعام 2022.
وفقًا لتقارير قناة "إزفستيا" التلفزيونية، نقلا عن بيانات مركز تحليل "روس أغروترانس"، تستند التوقعات على بيانات الحصاد وحالة المحاصيل في المناطق الجنوبية من البلاد، وفاقت هذه البيانات حاليًا أعلى تقديرات الحصاد التي أصدرها خبراء الصناعة.
حبوب القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
موسم حصاد القمح في روسيا يلامس 90 مليون طنا
أمس, 15:55 GMT
كما يقدر مركز "سوفيكون" التحليلي محصول القمح بـ 89.2 مليون طن، وأما معهد دراسات السوق الزراعية بـ 88.7 مليون طن، وبدوره قدر اتحاد الحبوب الروسي المحصول بـ 83-84 مليون طن.
ووفقًا للتوقعات الرسمية، قد يصل محصول الحبوب بأنواعها في روسيا في عام 2022 إلى 130 مليون طن، بما في ذلك رقم قياسي بلغ 87 مليون طن من القمح في تاريخ روسيا.
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