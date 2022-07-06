https://arabic.sputniknews.com/20220706/تركيا-ترسل-طلبا-إلى-السويد-وفنلندا-بشأن-تسليم-أعضاء-من-حزب-العمال-الكردستاني-1064720134.html
تركيا ترسل طلبا إلى السويد وفنلندا بشأن تسليم أعضاء من حزب العمال الكردستاني
تركيا ترسل طلبا إلى السويد وفنلندا بشأن تسليم أعضاء من حزب العمال الكردستاني
صرحت وزارة العدل التركية أنه تم إرسال طلب خطي إلى السويد وفنلندا بشأن تسليم أعضاء حزب العمال الكردستاني، المحظور في البلاد. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T09:33+0000
2022-07-06T09:33+0000
2022-07-06T09:50+0000
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت قناة "تي ار تي هابر" التلفزيونية الحكومية عن وزير العدل بكير بوزداغ، قوله: "تم إرسال خطاب إلى السويد وفنلندا للتذكير بمطالب تسليم إرهابيي حزب العمال الكردستاني ومنظمة فيتو".كما أكدت فنلندا والسويد أنهما ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب، عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا وتعهدتا بعدم دعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، التي تصنفها تركيا إرهابية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
تركيا ترسل طلبا إلى السويد وفنلندا بشأن تسليم أعضاء من حزب العمال الكردستاني
09:33 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 09:50 GMT 06.07.2022) تابعنا عبر
صرحت وزارة العدل التركية أنه تم إرسال طلب خطي إلى السويد وفنلندا بشأن تسليم أعضاء حزب العمال الكردستاني، المحظور في البلاد.
ونقلت قناة "تي ار تي هابر" التلفزيونية الحكومية عن وزير العدل بكير بوزداغ، قوله: "تم إرسال خطاب إلى السويد وفنلندا للتذكير بمطالب تسليم إرهابيي حزب العمال الكردستاني ومنظمة فيتو".
في وقت سابق، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو، بعد تعهد البلدين بتبديد مخاوف تركيا الأمنية وتعهدهما بالتعاون معها في مكافحة "الإرهاب".
كما أكدت فنلندا والسويد أنهما ستتعاملان بسرعة مع طلبات
ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب، عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا وتعهدتا بعدم دعم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، التي تصنفها تركيا إرهابية.