https://arabic.sputniknews.com/20220706/تقييد-حركة-عشرات-الملايين-في-الصين-مع-تزايد-إصابات-كورونا-1064725209.html
تقييد حركة عشرات الملايين في الصين مع تزايد إصابات كورونا
تقييد حركة عشرات الملايين في الصين مع تزايد إصابات كورونا
يخضع عشرات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء الصين اليوم الأربعاء، لإغلاق وبائي جديد، والذي اضطر الشركات في مدينة سياحية كبرى إلى تعليق العمل، حيث أثارت العدوى... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T11:11+0000
2022-07-06T11:11+0000
2022-07-06T11:11+0000
الصين
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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أبلغت السلطات الصحية الصينية عن أكثر من 300 إصابة في مدينة شيان التاريخية الشمالية - موطن جيش الطين - وأكبر مدينة في البلاد شنغهاي، بحسب وكالة "فرانس برس".أدى تفشي المرض والاستجابة الرسمية إلى تحطيم الآمال في أن تبتعد الصين عن القيود الوبائية الصارمة التي شوهدت في وقت سابق من هذا العام، عندما أدت سياستها الحازمة إلى وضع عشرات الملايين قيد الإغلاق لأسابيع متتالية.في شنغهاي، أفاد بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم تلقوا حصصا غذائية من الحكومة - في عودة إلى الإغلاق المجتمعي الذي دام لأشهر.أطلق المسؤولون جولة جديدة من الاختبارات الجماعية في أكثر من نصف أحياء المدينة بعد تزايد الحالات منذ نهاية الأسبوع. وأغلقوا جميع حانات الكاريوكي يوم الأربعاء بعد ربط بعض الإصابات بستة أماكن من هذا القبيل.في مدينة شيان التاريخية التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة والتي عانت من إغلاق لمدة شهر في نهاية العام الماضي - وضع السكان تحت "إجراءات مراقبة مؤقتة" بعد اكتشاف 29 إصابة منذ يوم السبت.ألقى المسؤولون باللوم في تفشي المرض على السلالة الفرعية لمتحور "أوميكرون" المعروفة باسم "بي إيه 5.2"، وهي أكثر قابلية للانتقال ولديها قدرة أكبر على المراوغة المناعية.قدر بنك نومورا الياباني أن ما لا يقل عن 114 مليون شخص كانوا تحت الإغلاق الكامل أو الجزئي على مستوى البلاد حتى يوم الاثنين، في قفزة حادة من 66.7 مليون في الأسبوع الماضي.سجلت أكثر من 1000 إصابة منذ الأسبوع الماضي في مقاطعة أنهوي بوسط البلاد، مع انتقال العشرات إلى مقاطعة جيانغسو المجاورة لشنغهاي، مما يهدد منطقة دلتا اليانغتسي الصناعية.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/مصر-تعلن-زيادة-إصابات-كورونا-في-البلاد-بنسبة-8-1064652030.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون
تقييد حركة عشرات الملايين في الصين مع تزايد إصابات كورونا
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يخضع عشرات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء الصين اليوم الأربعاء، لإغلاق وبائي جديد، والذي اضطر الشركات في مدينة سياحية كبرى إلى تعليق العمل، حيث أثارت العدوى الواسعة بفيروس كورونا مخاوف من قيود أوسع.
أبلغت السلطات الصحية الصينية عن أكثر من 300 إصابة في مدينة شيان التاريخية الشمالية - موطن جيش الطين - وأكبر مدينة في البلاد شنغهاي، بحسب وكالة "فرانس برس".
أدى تفشي المرض والاستجابة الرسمية إلى تحطيم الآمال في أن تبتعد الصين عن القيود الوبائية الصارمة التي شوهدت في وقت سابق من هذا العام، عندما أدت سياستها الحازمة
إلى وضع عشرات الملايين قيد الإغلاق لأسابيع متتالية.
في شنغهاي، أفاد بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم تلقوا حصصا غذائية من الحكومة - في عودة إلى الإغلاق المجتمعي الذي دام لأشهر.
أطلق المسؤولون جولة جديدة من الاختبارات الجماعية في أكثر من نصف أحياء المدينة بعد تزايد الحالات منذ نهاية الأسبوع. وأغلقوا جميع حانات الكاريوكي يوم الأربعاء بعد ربط بعض الإصابات بستة أماكن من هذا القبيل.
في مدينة شيان التاريخية التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة والتي عانت من إغلاق لمدة شهر في نهاية العام الماضي - وضع السكان تحت "إجراءات مراقبة مؤقتة" بعد اكتشاف 29 إصابة منذ يوم السبت.
ألقى المسؤولون باللوم في تفشي المرض
على السلالة الفرعية لمتحور "أوميكرون" المعروفة باسم "بي إيه 5.2"، وهي أكثر قابلية للانتقال ولديها قدرة أكبر على المراوغة المناعية.
قدر بنك نومورا الياباني أن ما لا يقل عن 114 مليون شخص كانوا تحت الإغلاق الكامل أو الجزئي على مستوى البلاد حتى يوم الاثنين، في قفزة حادة من 66.7 مليون في الأسبوع الماضي.
سجلت أكثر من 1000 إصابة منذ الأسبوع الماضي في مقاطعة أنهوي بوسط البلاد، مع انتقال العشرات إلى مقاطعة جيانغسو المجاورة لشنغهاي، مما يهدد منطقة دلتا اليانغتسي الصناعية.