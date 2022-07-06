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https://arabic.sputniknews.com/20220706/حامد-كرزاي-واشنطن-حرمت-الشعب-الأفغاني-من-7-مليارات-دولار-بعد-سقوط-كابول-بيد-طالبان-1064727794.html
حامد كرزاي: واشنطن حرمت الشعب الأفغاني من 7 مليارات دولار بعد "سقوط كابول" بيد طالبان
حامد كرزاي: واشنطن حرمت الشعب الأفغاني من 7 مليارات دولار بعد "سقوط كابول" بيد طالبان
قال حامد كرزاي، الرئيس الأفغاني الأسبق، إن الولايات المتحدة الأمريكية حرمت الشعب الأفغاني من 7 مليارات دولار بعدما سقطت كابول في قبضة حركة "طالبان". 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T12:06+0000
2022-07-06T12:09+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
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ودعا كرزاي إلى عقد اجتماع لمجلس البرلمان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء.ولفت إلى أن هذا المجلس يمكنه مناقشة قرارات مهمة تشمل الاعتراف رسميا بحكومة "طالبان"، التي تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطة إرهابية، إضافة إلى إجراء التغييرات الدستورية.وعلق الرئيس الأفغاني السابق على اجتماع "علماء أفغانستان"، وقال إن معظم المشاركين فيه ينتمون إلى "طالبان"، مشيرا إلى ضرورة عقد اجتماع البرلمان الذي يضم مشاركين من جميع أطياف الشعب الأفغاني.ودعا حامد كرزاي المجتمع الدولي إلى ضرورة الاعتراف رسميا بحكومة أفغانستان، مضيفا: "لكن ذلك يحتاج إلى أن تكون الحكومة ممثلة فعليا لكل أطياف الشعب الأفغاني".وأكد كرزاي أنه يتحدث كمواطن عادي في الوقت الحالي وأنه لا يرغب في العودة إلى الحكم أبدا، مشيرا إلى أن "طالبان" لم تسبب له أي مشكلة حتى الآن وأنه يجري لقاءات مع مسؤولين أفغان ومسؤولين دوليين بصفة مستمرة.
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم

حامد كرزاي: واشنطن حرمت الشعب الأفغاني من 7 مليارات دولار بعد "سقوط كابول" بيد طالبان

12:06 GMT 06.07.2022 (تم التحديث: 12:09 GMT 06.07.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي
الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
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قال حامد كرزاي، الرئيس الأفغاني الأسبق، إن الولايات المتحدة الأمريكية حرمت الشعب الأفغاني من 7 مليارات دولار بعدما سقطت كابول في قبضة حركة "طالبان".
ودعا كرزاي إلى عقد اجتماع لمجلس البرلمان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأربعاء.
ولفت إلى أن هذا المجلس يمكنه مناقشة قرارات مهمة تشمل الاعتراف رسميا بحكومة "طالبان"، التي تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطة إرهابية، إضافة إلى إجراء التغييرات الدستورية.
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وعلق الرئيس الأفغاني السابق على اجتماع "علماء أفغانستان"، وقال إن معظم المشاركين فيه ينتمون إلى "طالبان"، مشيرا إلى ضرورة عقد اجتماع البرلمان الذي يضم مشاركين من جميع أطياف الشعب الأفغاني.
ودعا حامد كرزاي المجتمع الدولي إلى ضرورة الاعتراف رسميا بحكومة أفغانستان، مضيفا: "لكن ذلك يحتاج إلى أن تكون الحكومة ممثلة فعليا لكل أطياف الشعب الأفغاني".
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وأكد كرزاي أنه يتحدث كمواطن عادي في الوقت الحالي وأنه لا يرغب في العودة إلى الحكم أبدا، مشيرا إلى أن "طالبان" لم تسبب له أي مشكلة حتى الآن وأنه يجري لقاءات مع مسؤولين أفغان ومسؤولين دوليين بصفة مستمرة.
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