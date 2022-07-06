https://arabic.sputniknews.com/20220706/خبيرة-تكشف-كيف-يمكن-للحرارة-أن-تغير-تأثير-الأدوية-1064724728.html
خبيرة تكشف كيف يمكن للحرارة أن تغير تأثير الأدوية
خبيرة تكشف كيف يمكن للحرارة أن تغير تأثير الأدوية
يمكن أن يتغير تأثير الأدوية تحت تأثير الحرارة لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك من الأفضل قضاء الحاجات اليومية قبل الساعة 11 صباحا أو... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T11:04+0000
2022-07-06T11:04+0000
2022-07-06T11:04+0000
علوم
علاج
إرتفاع الحرارة
أدوية
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وقالت أناستاسيا ليبيديفا، نائبة رئيس أطباء القلب المستقل في قسم الصحة في موسكو، لوكالة "سبوتنيك": "في الطقس الحار، يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الانتباه بشكل خاص إلى أجسامهم، لأنه تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة وتغيرات نغمة الأوعية الدموية، يمكن للأدوية أن تعمل بشكل مختلف، مع العرق يتم إطلاق كمية كبيرة من العناصر الدقيقة المهمة المسؤولة عن تنظيم إيقاع القلب، ومع التعرق الغزير، يصبح الدم أكثر سمكا وعرضة للتخثر".وأشارت الاختصاصية إلى أن المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية في الحرارة يجب أن يكونوا في غرفة باردة في كثير من الأحيان وتجنب درجات الحرارة المرتفعة.وأوضحت طبيبة القلب أن درجات الحرارة المرتفعة تشكل أكبر خطر على صحة المرضى المسنين ذوي الحركة المحدودة، قائلة: "إذا كان لديك مثل هؤلاء الأقارب، فمن الضروري ضمان البرودة في الغرفة التي يوجدون فيها، وفي حالة عدم وجود مكيف للهواء، يجب تثبيت المراوح وتجنب أشعة الشمس المباشرة، وتذكيرهم بشرب الماء، لأن مرضى الأوعية الدموية الدماغية لا تشعر دائما بالعطش حتى مع نقص السوائل في الجسم".وختمت الطبيبة: "يجب أن تتناول الأدوية التي يصفها لك طبيبك بانتظام. في الحرارة، يزداد خطر الإصابة بالآثار الجانبية للعلاج، على وجه الخصوص، غالبًا ما ينخفض ارتفاع ضغط الدم سابقا، ولكن من المستحيل تمامًا إلغاء جميع الأدوية لتقليل الضغط على الخاصة، عليك أن تناقش مع طبيبك إمكانية تقليل جرعة الأدوية أثناء الطقس الحار".
https://arabic.sputniknews.com/20220628/العاصمة-اليابانية-تتعرض-لارتفاع-في-درجات-الحرارة-لم-تشهده-منذ-150-عاما-1064343784.html
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علوم, علاج, إرتفاع الحرارة, أدوية
خبيرة تكشف كيف يمكن للحرارة أن تغير تأثير الأدوية
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يمكن أن يتغير تأثير الأدوية تحت تأثير الحرارة لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك من الأفضل قضاء الحاجات اليومية قبل الساعة 11 صباحا أو بعد الساعة 17 مساء.
وقالت أناستاسيا ليبيديفا، نائبة رئيس أطباء القلب المستقل في قسم الصحة في موسكو، لوكالة "سبوتنيك": "في الطقس الحار، يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الانتباه بشكل خاص إلى أجسامهم، لأنه تحت تأثير درجات الحرارة المرتفعة وتغيرات نغمة الأوعية الدموية، يمكن للأدوية أن تعمل بشكل مختلف، مع العرق يتم إطلاق كمية كبيرة من العناصر الدقيقة المهمة المسؤولة عن تنظيم إيقاع القلب، ومع التعرق الغزير، يصبح الدم أكثر سمكا وعرضة للتخثر".
وأشارت الاختصاصية إلى أن المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية في الحرارة يجب أن يكونوا في غرفة باردة في كثير من الأحيان وتجنب درجات الحرارة المرتفعة.
وتابعت: "من الأفضل التنزه والقيام بأعمال الحديقة والتخطيط للرحلات إلى المتجر أو إلى الطبيب قبل الساعة 11 مساءً أو بعد الساعة 17 مساءً. يجب ألا تظهر في الشمس أثناء نشاطها العالي. إذا كنت تسترخي بالقرب من بركة، فيجب أن تكون في الظل وتجنب السباحة، وإذا كان الماء شديد البرودة، فقد يتسبب الاختلاف الكبير في درجة الحرارة في حدوث تشنج".
وأوضحت طبيبة القلب أن درجات الحرارة المرتفعة تشكل أكبر خطر على صحة المرضى المسنين ذوي الحركة المحدودة، قائلة: "إذا كان لديك مثل هؤلاء الأقارب، فمن الضروري ضمان البرودة في الغرفة التي يوجدون فيها، وفي حالة عدم وجود مكيف للهواء، يجب تثبيت المراوح وتجنب أشعة الشمس المباشرة، وتذكيرهم بشرب الماء، لأن مرضى الأوعية الدموية الدماغية لا تشعر دائما بالعطش حتى مع نقص السوائل في الجسم".
وأضاف المتحدث أن الطعام أثناء الحرارة يجب أن يكون خفيفًا وغنيا وأن يحتوي على عدد كبير من الخضار والفواكه الموسمية ويجب تجنب الوجبات السريعة والمشروبات الغازية الحلوة. أفضل ما يروي العطش هو الماء البارد.
وختمت الطبيبة: "يجب أن تتناول الأدوية التي يصفها لك طبيبك بانتظام. في الحرارة، يزداد خطر الإصابة بالآثار الجانبية للعلاج، على وجه الخصوص، غالبًا ما ينخفض ارتفاع ضغط الدم سابقا، ولكن من المستحيل تمامًا إلغاء جميع الأدوية لتقليل الضغط على الخاصة، عليك أن تناقش مع طبيبك إمكانية تقليل جرعة الأدوية أثناء الطقس الحار".