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https://arabic.sputniknews.com/20220628/العاصمة-اليابانية-تتعرض-لارتفاع-في-درجات-الحرارة-لم-تشهده-منذ-150-عاما-1064343784.html
العاصمة اليابانية تتعرض لارتفاع في درجات الحرارة لم تشهده منذ 150 عاما
العاصمة اليابانية تتعرض لارتفاع في درجات الحرارة لم تشهده منذ 150 عاما
قالت تقارير إعلامية إن اليابان وتحديدا العاصمة طوكيو، تتعرض لارتفاع في درجات الحرارة، لم تشهده في شهر يونيو/ حزيران منذ 150 عاما. 28.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-28T09:41+0000
2022-06-28T09:41+0000
درجات الحرارة اليوم
قلة فرص العمل في اليابان
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ووفقا لموقع الجزيرة، فلأول مرة منذ 150 عامًا، سجلت العاصمة طوكيو رقماً قياسياً جديداً للطقس لشهر يونيو، حيث بلغ متوسط ​​درجة الحرارة اليومية 32.8 درجة مئوية (91.04 درجة فهرنهايت) هذا الشهر، في حين أن متوسط ​​درجة الحرارة اليومية السابق وهو 30.8 درجة مئوية سجل في عامي 1946 و 1963.ونظرًا لنهاية موسم الأمطار القصير للغاية ومع تلوح موجات الحر فوق اليابان، بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فقد أصدرت تحذيرًا لعشر محافظات من خطر التعرض لضربة شمس.ويوصي خبراء الأرصاد بالامتناع عن الخروج من المنزل دون ضرورة وممارسة الرياضة. ينصحون باستخدام مكيفات الهواء وشرب المزيد من الماء وعدم ارتداء الأقنعة الطبية في حالة عدم وجود أشخاص آخرين في الجوار. كبار السن والأطفال والمعوقون هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بضربة شمس.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/الأرصاد-اليابانية-للمواطنين-احذروا-ضربة-الشمس-فدرجات-الحرارة-قد-تصل-إلى-39-1064176819.html
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درجات الحرارة اليوم, قلة فرص العمل في اليابان

العاصمة اليابانية تتعرض لارتفاع في درجات الحرارة لم تشهده منذ 150 عاما

09:41 GMT 28.06.2022
© AP Photo / Koji Sasaharaارتفاع غير مسبق لدرجات الحرارة في طوكيو، اليابان 13 يوليو/ تموز 2018
ارتفاع غير مسبق لدرجات الحرارة في طوكيو، اليابان 13 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Koji Sasahara
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قالت تقارير إعلامية إن اليابان وتحديدا العاصمة طوكيو، تتعرض لارتفاع في درجات الحرارة، لم تشهده في شهر يونيو/ حزيران منذ 150 عاما.
ووفقا لموقع الجزيرة، فلأول مرة منذ 150 عامًا، سجلت العاصمة طوكيو رقماً قياسياً جديداً للطقس لشهر يونيو، حيث بلغ متوسط ​​درجة الحرارة اليومية 32.8 درجة مئوية (91.04 درجة فهرنهايت) هذا الشهر، في حين أن متوسط ​​درجة الحرارة اليومية السابق وهو 30.8 درجة مئوية سجل في عامي 1946 و 1963.
ارتفاع غير مسبق لدرجات الحرارة في طوكيو، اليابان 23 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
الأرصاد اليابانية للمواطنين: احذروا "ضربة الشمس" فدرجات الحرارة قد تصل إلى 39
25 يونيو, 07:25 GMT
ونظرًا لنهاية موسم الأمطار القصير للغاية ومع تلوح موجات الحر فوق اليابان، بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فقد أصدرت تحذيرًا لعشر محافظات من خطر التعرض لضربة شمس.

ووفقًا لتوقعات الطقس، ستصل درجة الحرارة في طوكيو يوم السبت القادم، إلى حوالي 34 درجة مئوية، وفي محافظات توتوري وجيفو وآيتشي وفوكوي وناغويا وكيوتو ستصل إلى 36 درجة، وفي محافظات ياماناشي وسيتاما وهيوغو سترتفع إلى 38 درجة مئوية.

ويوصي خبراء الأرصاد بالامتناع عن الخروج من المنزل دون ضرورة وممارسة الرياضة. ينصحون باستخدام مكيفات الهواء وشرب المزيد من الماء وعدم ارتداء الأقنعة الطبية في حالة عدم وجود أشخاص آخرين في الجوار. كبار السن والأطفال والمعوقون هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بضربة شمس.
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