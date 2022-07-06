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دراسة تحدد تشكيل أطول حقل لتناثر النيازك في العالم
دراسة تحدد تشكيل أطول حقل لتناثر النيازك في العالم
درس باحثون صينيون حديدًا نيزكيًا كبيرًا لتحديد أطول حقل لتناثر النيازك في ولاية آلتاي الواقعة في منطقة شينجيانغ الأويغورية الذاتية الحكم شمال غربي الصين. 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T07:38+0000
2022-07-06T07:38+0000
علوم
نيازك
الصين
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ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، فإن باحثين في مرصد الجبل الأرجواني التابع للأكاديمية الصينية للعلوم بالتعاون مع نظرائهم من جامعة صون يات-صن وجامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا وجامعة أريزونا، اكتشفوا حديدا نيزكيا بأوزان 28 طنا و23 طنا و18 طنا و5 أطنان و0.43 طن في منطقة آلتاي.وتم كشف المجموعة الكبيرة من حديد آلتاي لتشكيل أطول حقل معروف لتناثر النيازك لنحو 430 كيلومتراً، وذلك من خلال تطوير شروحات حول كيفية تشكيل الحديد النيزكي عبر وسائط تعدين الصخور والجيوكيمياء والمحاكاة الرقمية.وتظهر المحاكاة الرقمية أن كوكبة تزن ما بين 280 إلى 3440 طنا تندفع إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة 12 إلى 15 كيلومترا كل ثانية، وبزاوية دخول ضحلة ما بين 6.5 إلى 7.3 درجة. وتشرح عملية تشكيل الحجر الذي يشبه القفز تشكيل مسار الكوكبة، ما قد يؤدي إلى تبديد الطاقة أثناء رحلتها الطويلة جدا، حيث أسست البحوث نموذجا ديناميكيا لدخول الكواكب القريبة من الأرض أجواء الأرض.
https://arabic.sputniknews.com/20220202/علماء-يكتشفون-هدية-لمرة-واحدة-بعد-قطع-نيزك-مريخي-صور-وفيديو--1057677340.html
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علوم, نيازك, الصين

دراسة تحدد تشكيل أطول حقل لتناثر النيازك في العالم

07:38 GMT 06.07.2022
CC0 / / نيازك
نيازك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
CC0 / /
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درس باحثون صينيون حديدًا نيزكيًا كبيرًا لتحديد أطول حقل لتناثر النيازك في ولاية آلتاي الواقعة في منطقة شينجيانغ الأويغورية الذاتية الحكم شمال غربي الصين.
ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، فإن باحثين في مرصد الجبل الأرجواني التابع للأكاديمية الصينية للعلوم بالتعاون مع نظرائهم من جامعة صون يات-صن وجامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا وجامعة أريزونا، اكتشفوا حديدا نيزكيا بأوزان 28 طنا و23 طنا و18 طنا و5 أطنان و0.43 طن في منطقة آلتاي.
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وتم كشف المجموعة الكبيرة من حديد آلتاي لتشكيل أطول حقل معروف لتناثر النيازك لنحو 430 كيلومتراً، وذلك من خلال تطوير شروحات حول كيفية تشكيل الحديد النيزكي عبر وسائط تعدين الصخور والجيوكيمياء والمحاكاة الرقمية.
وتظهر المحاكاة الرقمية أن كوكبة تزن ما بين 280 إلى 3440 طنا تندفع إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة 12 إلى 15 كيلومترا كل ثانية، وبزاوية دخول ضحلة ما بين 6.5 إلى 7.3 درجة. وتشرح عملية تشكيل الحجر الذي يشبه القفز تشكيل مسار الكوكبة، ما قد يؤدي إلى تبديد الطاقة أثناء رحلتها الطويلة جدا، حيث أسست البحوث نموذجا ديناميكيا لدخول الكواكب القريبة من الأرض أجواء الأرض.
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