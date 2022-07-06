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https://arabic.sputniknews.com/20220706/عبداللهيان-تفاوضنا-في-قطر-للحصول-على-ضمانات-اقتصادية-من-أمريكا-1064780293.html
عبداللهيان: تفاوضنا في قطر للحصول على ضمانات اقتصادية من أمريكا
عبداللهيان: تفاوضنا في قطر للحصول على ضمانات اقتصادية من أمريكا
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن تفاوض بلاده في قطر بهدف أخذ ضمانات فاعلة من أمريكا بشأن كل ما يؤثر على مصالح إيران... 06.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-06T15:45+0000
2022-07-06T15:45+0000
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وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية، طهران، في وقت سابق من اليوم.وأعرب عبداللهيان عن تقديره لدور قطر البناء بشأن تسهيل المفاوضات واستضافة الدوحة الجولة الأخيرة من المحادثات الثلاثية غير المباشرة، حول الاتفاق النووي، بحضور إيران وممثل الاتحاد الأوروبي.وأشار إلى أن إيران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم، لافتا إلى "أنه خلافا لما يردده الإعلام الأمريكي لم تطرح مطالب جشعة أو خارجة عن إطار الاتفاق النووي، وإنما بحسب اتفاق العام 2015".وقال وزير الخارجية الإيراني: "لو شعر الجانب الأمريكي بأن هناك مطالب تفوق أطر الاتفاق النووي، فنحن سبق وأن أكدنا خلال مفاوضات فيينا قبل أشهر (على خلاف ذلك)، كما أن الأطراف الغربية أعلنت مرارا بأنها ستعمل على إزالة كل ما يعيق مصالح إيران الاقتصادية من هذا الاتفاق".وثمّن عبداللهيان جهود نظيره القطري للتنسيق بين مسؤولي شؤون الرياضة الإيرانيين والمسؤولين المعنيين بتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، معربا عن ارتياحه في هذا الشأن، خاصة بعد تأسيس فرق عمل مشتركة عقب المحادثات بين الرئيس الإيراني وأمير قطر، وما ترتب عليها من تنسيقات لتسهيل ظروف الرياضيين ولاعبي الكرة الإيرانيين، وكذلك تسهيل حضور مشجعي المنتخب الإيراني لمشاهدة مباريات كاس العالم باستضافة قطر.وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه تم الاتفاق بين طهران والدوحة على تسهيل الإجراءات بالنسبة لرجال الأعمال الإيرانيين الراغبين في البقاء لفترات طويلة في قطر، والعمل على حل مشاكلهم المتعلقة باستصدار تأشيرات الإقامة لهؤلاء المواطنين.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/وزير-الخارجية-الإيراني-ليس-لدينا-أي-مطالب-من-واشنطن-مبالغ-فيها-أو-تتجاوز-الاتفاق-النووي-1064727542.html
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إيران, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار العالم العربي

عبداللهيان: تفاوضنا في قطر للحصول على ضمانات اقتصادية من أمريكا

15:45 GMT 06.07.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يستقبل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يستقبل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن تفاوض بلاده في قطر بهدف أخذ ضمانات فاعلة من أمريكا بشأن كل ما يؤثر على مصالح إيران الاقتصادية المنصوصة في الاتفاق النووي.
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية، طهران، في وقت سابق من اليوم.
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي مولو تشاووش أوغلو في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا أي مطالب من واشنطن مبالغ فيها أو تتجاوز الاتفاق النووي
11:56 GMT
وأعرب عبداللهيان عن تقديره لدور قطر البناء بشأن تسهيل المفاوضات واستضافة الدوحة الجولة الأخيرة من المحادثات الثلاثية غير المباشرة، حول الاتفاق النووي، بحضور إيران وممثل الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن إيران عازمة على التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم، لافتا إلى "أنه خلافا لما يردده الإعلام الأمريكي لم تطرح مطالب جشعة أو خارجة عن إطار الاتفاق النووي، وإنما بحسب اتفاق العام 2015".
وقال وزير الخارجية الإيراني: "لو شعر الجانب الأمريكي بأن هناك مطالب تفوق أطر الاتفاق النووي، فنحن سبق وأن أكدنا خلال مفاوضات فيينا قبل أشهر (على خلاف ذلك)، كما أن الأطراف الغربية أعلنت مرارا بأنها ستعمل على إزالة كل ما يعيق مصالح إيران الاقتصادية من هذا الاتفاق".
وثمّن عبداللهيان جهود نظيره القطري للتنسيق بين مسؤولي شؤون الرياضة الإيرانيين والمسؤولين المعنيين بتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، معربا عن ارتياحه في هذا الشأن، خاصة بعد تأسيس فرق عمل مشتركة عقب المحادثات بين الرئيس الإيراني وأمير قطر، وما ترتب عليها من تنسيقات لتسهيل ظروف الرياضيين ولاعبي الكرة الإيرانيين، وكذلك تسهيل حضور مشجعي المنتخب الإيراني لمشاهدة مباريات كاس العالم باستضافة قطر.
وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه تم الاتفاق بين طهران والدوحة على تسهيل الإجراءات بالنسبة لرجال الأعمال الإيرانيين الراغبين في البقاء لفترات طويلة في قطر، والعمل على حل مشاكلهم المتعلقة باستصدار تأشيرات الإقامة لهؤلاء المواطنين.
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